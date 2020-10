Naď: Celoplošné testovanie na COVID-19 bude zabezpečené aj na všetkých hraničných priechodoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR pracuje s hypotézou, že počas celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 bude testovanie zabezpečené aj na všetkých hraničných priechodoch. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) v Televíznych novinách na televízii Markíza.„My by sme boli veľmi radi, keby bola zaistená čo najnižšia mobilita. To znamená, že ľudí, ktorí sú kdekoľvek na Slovensku alebo aj v zahraničí, nenútime, aby sa vracali naspäť ani v rámci trvalého pobytu,“ dodal Naď.Ako dodal šéf rezortu obrany, "ak sú ľudia, ktorí žijú v Bratislave prechodne a trvalý pobyt majú niekde na východnom Slovensku, nechceme aby cestovali naspäť, ale zostali v Bratislave a prišli sa testovať na najbližšie odberové miesto, ktoré budú mať k dispozícií."Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.