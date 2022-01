Naď pohrozil odstúpením z funkcie, urobí tak v prípade vzniku americkej vojenskej základne na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 - Ak na základe Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými (USA) vznikne na Slovensku čo i len jedna americká vojenská základňa, minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) odstúpi z funkcie. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Šéf rezortu obrany odíde z funkcie a verejne sa ospravedlní aj v prípade, ak bude na Slovensku čo i len jedna zbraň hromadného ničenia dovezená Američanmi alebo ak im Slovensko odovzdá čo i len jedno vojenské letisko.Zároveň povedal, že ak sa ale tak nestane do konca volebného obdobia súčasnej vlády, tak by sa mali verejní kritici dohody vzdať svojich funkcií, nikdy nekandidovať do žiadnej verejnej funkcie a ospravedlniť sa slovenskému národu, že ich klamali a strašili.Konkrétne k tomu vyzval predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, poslancov Národnej rady SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), Mariana Kotlebu (ĽSNS), nezaradeného poslanca Milana Mazureka (Republika), europoslanca Milana Uhríka (Republika), politológa Eduarda Chmelára, bývalého politika Jána Čarnogurského a generálneho prokurátora Maroša Žilinku.„Tak čo, páni, súhlasíte? Lebo ak si stojíte za tým, že vy ľuďom neklamete, tak máte víťazstvo isté a zbavíte sa ma raz a navždy. Alebo ste len obyčajní luhári, ktorí nechutne politikárčia a ohrozujú základné bezpečnostné záujmy SR a na pravdu nemajú gule?! Tak som zvedavý, kto z vás nájde odvahu na chlapský postoj,“ uzavrel Naď.