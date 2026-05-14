Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Najväčší čin na ihrisku klubu FK Pohronie. Rýchla reakcia kolegov zachránila trénerovi život
Futbalový klub FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa na svojom webe opísal príbeh, ktorý sa stal na tréningu, a doslova z neho mrazí.
Jeden z koučov Radko Škultéty utrpel zástavu srdca. Pohotová a okamžitá reakcia i pomoc prítomných kormidelníkov Pavla Blaha, Martina Budinského, Igora Bambušeka a Dávida Rosívala mu však zachránila život.
"V momente, keď sa svet na sekundu zastavil, oni nezaváhali. S obrovskou dávkou odvahy a profesionality okamžite začali s oživovaním a masážou srdca. Boli to práve ich ruky a duchaprítomnosť, ktoré udržali nádej na život až do príchodu záchranných zložiek," uviedol klub.
Je stabilizovaný
"Chceme im touto cestou vyjadriť najhlbšie uznanie a obdiv. Ukázali, že byť trénerom v našom klube znamená oveľa viac než len ovládať taktiku – znamená to byť pripravený chrániť svojich blízkych. Práve pre takéto prípady v klube kladieme dôraz na pravidelné workshopy o ochrane zdravia. Dnes vieme, že každá jedna minúta školenia mala obrovský zmysel," píše sa na webstránke ďalej.
Celok z druhej najvyššej slovenskej súťaže má kódex a v ňom sa píše, že "klub je rodina". "Sme jedna komunita, jeden tím a v tejto chvíli všetci dýchame pre nášho kolegu a kamaráta. Vďaka pohotovej reakcie kolegov, expresnému zásahu záchranárov a špičkovej starostlivosti v kardiocentre je náš tréner stabilizovaný a pri vedomí. Správy o tom, že podrobné vyšetrenia vylúčili vážne poškodenia mozgu či srdca, sú pre nás všetkých obrovským povzbudením. Aktuálne je v opatere lekárov v nemocnici v Žiari nad Hronom a veríme, že sa čoskoro vráti do bežného života," dodal siedmy tím MONACObet ligy.
Športový riaditeľ mládeže Radoslav Vanko povedal, že záchrana života bol najväčší čin, aký kedy na tomto ihrisku niekto vykonal.
Zdroj: SITA.sk - Najväčší čin na ihrisku klubu FK Pohronie. Rýchla reakcia kolegov zachránila trénerovi život © SITA Všetky práva vyhradené.
