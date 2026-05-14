 Štvrtok 14.5.2026
 Meniny má Bonifác
14. mája 2026

Najväčší čin na ihrisku klubu FK Pohronie. Rýchla reakcia kolegov zachránila trénerovi život


Celok z druhej najvyššej slovenskej súťaže má kódex a v ňom sa píše, že "klub je rodina". Futbalový klub FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa na svojom



14.5.2026 (SITA.sk) - Celok z druhej najvyššej slovenskej súťaže má kódex a v ňom sa píše, že "klub je rodina".


Futbalový klub FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa na svojom webe opísal príbeh, ktorý sa stal na tréningu, a doslova z neho mrazí.

Jeden z koučov Radko Škultéty utrpel zástavu srdca. Pohotová a okamžitá reakcia i pomoc prítomných kormidelníkov Pavla Blaha, Martina Budinského, Igora Bambušeka a Dávida Rosívala mu však zachránila život.

"V momente, keď sa svet na sekundu zastavil, oni nezaváhali. S obrovskou dávkou odvahy a profesionality okamžite začali s oživovaním a masážou srdca. Boli to práve ich ruky a duchaprítomnosť, ktoré udržali nádej na život až do príchodu záchranných zložiek," uviedol klub.

Je stabilizovaný


"Chceme im touto cestou vyjadriť najhlbšie uznanie a obdiv. Ukázali, že byť trénerom v našom klube znamená oveľa viac než len ovládať taktiku – znamená to byť pripravený chrániť svojich blízkych. Práve pre takéto prípady v klube kladieme dôraz na pravidelné workshopy o ochrane zdravia. Dnes vieme, že každá jedna minúta školenia mala obrovský zmysel," píše sa na webstránke ďalej.

Celok z druhej najvyššej slovenskej súťaže má kódex a v ňom sa píše, že "klub je rodina". "Sme jedna komunita, jeden tím a v tejto chvíli všetci dýchame pre nášho kolegu a kamaráta. Vďaka pohotovej reakcie kolegov, expresnému zásahu záchranárov a špičkovej starostlivosti v kardiocentre je náš tréner stabilizovaný a pri vedomí. Správy o tom, že podrobné vyšetrenia vylúčili vážne poškodenia mozgu či srdca, sú pre nás všetkých obrovským povzbudením. Aktuálne je v opatere lekárov v nemocnici v Žiari nad Hronom a veríme, že sa čoskoro vráti do bežného života," dodal siedmy tím MONACObet ligy.

Športový riaditeľ mládeže Radoslav Vanko povedal, že záchrana života bol najväčší čin, aký kedy na tomto ihrisku niekto vykonal.

Zdroj: SITA.sk - Najväčší čin na ihrisku klubu FK Pohronie. Rýchla reakcia kolegov zachránila trénerovi život © SITA Všetky práva vyhradené.

