14. mája 2026

Projekt Futbalic čaká pokračovanie. V Bratislave si zmerajú sily výbery Slovenska a Česka


gopass arena v bratislave 676x451 14.5.2026 (SITA.sk) - Futbalic je nový futbalový formát, ktorý prepája komunitný futbal, známe osobnosti, influencerov, mestské ligy a veľké live eventy.


Bratislava bude hostiť pokračovanie športovo-zábavného formátu projektu Futbalic. Športová hala Pasienky bude 3. júla hostiť podujatie, ktorého hlavným zápasom bude meranie síl medzi tímami Slovenska a Česka.

Futbalic je nový futbalový formát, ktorý prepája komunitný futbal, známe osobnosti, influencerov, mestské ligy a veľké live eventy. Cieľom projektu je priniesť atraktívnejší, dynamickejší a mediálne zaujímavejší pohľad na malý futbal.

"Futbalic 2 sme postavili na ekosystéme, kde chceme vytvoriť veľký česko-slovenský športovo-zábavný event, ktorý prepája mestské ligy, komunitu, známe osobnosti a futbalový obsah. Slovensko vs. Česko má prirodzenú rivalitu a veríme, že práve tento príbeh dokáže priniesť do Go Pass Arény silnú atmosféru,“ hovorí zakladateľ projektu Tomáš Porázik.

Českú stranu bude zastupovať novovzniknutý tím českých tvorcov, influencerov a futbalových osobností. Tím si za krátky čas získal výraznú pozornosť na sociálnych sieťach a cieli najmä na mladšiu futbalovú komunitu.

"Za český tím sa na túto výzvu veľmi tešíme. Slovensko vs. Česko má vždy špeciálny náboj a my neprídeme do Bratislavy len na výlet. Chceme reprezentovať Česko, vytvoriť dobrý zápas a prilákať aj českých fanúšikov,“ uviedol zástupca českého výberu Martin Hrabina v tlačovej správe organizátorov.

Slovenskú stranu na tlačovej konferencii v Bratislave zastupovali Luca Brassi a Zayo. Ďalšie mená slovenskej zostavy budú organizátori predstavovať postupne v rámci kampane.

"Český tím prichádza do Bratislavy, ale slovenská strana bude pripravená. Futbalic 2 má potenciál priniesť silnú rivalitu, emóciu aj show. Toto je typ eventu, ktorý treba zažiť naživo,“ povedal reper Luca Brassi.

Súčasťou projektu sú aj mestské Futbalic ligy v Bratislave, Trnave, Nitre a Senici. Práve mestské ligy majú vytvárať komunitnú základňu projektu a zároveň slúžiť ako priestor na sledovanie najlepších hráčov pre budúce výbery.

"Futbalic je zaujímavý tým, že nejde len o známe mená. Prepája futbal, šou, komunitu a dáva priestor aj hráčom z mestských líg. Slovensko vs. Česko je silný príbeh a verím, že ľudia si nájdu cestu do haly,“ doplnil reper Zayo.


Zdroj: SITA.sk - Projekt Futbalic čaká pokračovanie. V Bratislave si zmerajú sily výbery Slovenska a Česka © SITA Všetky práva vyhradené.

