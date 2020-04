National Pandemic Alarm: Vláda bojuje úspešne s vírusom, Čaputová a Matovič si vedú najlepšie

Na druhej strane rastie podiel respondentov, ktorí sa priamo alebo nepriamo stretli s ochorením COVID-19, a to vo všetkých krajinách strednej Európy. Od konca marca v Česku klesá dôvera v štátny aparát a v priebehu apríla je rovnaký trend aj na Slovensku.

Tieto výsledky predstavujú doplnenie existujúcich piatich indexov projektu (indexu paniky, indexu dôvery v štátny aparát, indexu pesimizmu, indexu dopadov a miery skúsenosti), ktoré kontinuálne zachytávajú vývoj spoločenských postojov a nálad v aktuálnej situácii pandémie koronavírusu. Hodnoty týchto indexov sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu.

Vládne opatrenia sú vnímané rovnako na Slovensku aj Česku

Ako situáciu zvláda vláda, hodnotí pozitívne zatiaľ 61% Čechov aj Slovákov. V Česku postup vlády lepšie hodnotia muži, starší ľudia a ľudia s nižším vzdelaním. Naopak na Slovensku si to, že vláda situáciu zvláda, myslia častejšie ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

"Tieto rozdiely vychádzajú pravdepodobne z voličských preferencií uvedených sociodemografických skupín. Staršie a menej vzdelaní podporujú existujúce vládnu koalíciu v Česku, na Slovensku je situácia odlišná," myslí si Jan Tuček, riaditeľ STEM / MARK a konateľ European National Panels.

Najlepšie Čaputová, najhoršie Remišová

Ak berieme do úvahy priemerné hodnotenie, najlepšie si v súčasnej situácii podľa Slovákov vedie prezidentka Zuzana Čaputová. Druhé najvyššie priemerné hodnotenie dosiahol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Nový premiér Igor Matovič sa umiestnil na treťom mieste. Dôležité je však podotknúť aj to, že práve premiéra Igora Matoviča najviac ľudí umiestnilo v tomto rebríčku na prvé miesto. Za osobu, ktorá si spomedzi lídrov vládnej koalície v tejto situácii vedie najlepšie, ho považuje až tretina Slovákov.

Česi poľavujú v dodržiavaní pravidiel viac ako Slováci

Takmer tri štvrtiny Čechov aj Slovákov dodržiavali a stále dodržiavajú pravidlá, ktoré majú zamedziť šíreniu koronavírusu. Zatiaľ čo v Česku celých 14 % opýtaných v dodržiavaní pravidiel poľavuje, na Slovensku od ich dodržiavania upúšťa len 6 % respondentov.

Psychicky sú na tom Česi a Slováci podobne

Súčasná situácia zhoršila psychickú pohodu tretiny Slovákov a viac ako tretiny Čechov. V Českej republike má situácia väčší dopad na ženy. So zhoršenou psychickou pohodou bojuje 44% z nich. "Na Slovensku kríza dopadá po psychickej stránke predovšetkým na seniorov. Naopak Slovákov do 29 rokov celá situácia ovplyvnila pozitívne. Takmer štvrtina ich uvádza lepšiu psychickú pohodu oproti dobe pred krízou spôsobenou novým koronavírusom," uvádza Jan Tuček, riaditeľ STEM / MARK a konateľ European National Panels.

Tri štvrtiny Čechov a Slovákov, ktorí trávia v dôsledku krízy viac času s partnerom alebo partnerkou, uvádza, že to na ich vzťah nemá žiadny vplyv. Na slovenské páry má viac spoločného času mierne pozitívnejší dopad ako na české páry. Zaujímavé je, že pozitívne hodnotia vplyv spoločného času na vzťah predovšetkým slovenský ženy. V Česku rozdiel medzi mužmi a ženami prakticky nie je.

Česi strávia pravdepodobne tohtoročnú dovolenku na chalupe

"O tom, že by mal štát prispieť občanom na dovolenku, sú silnejšie presvedčení Slováci. S návrhom súhlasí 4 z 10 Slovákov, ale len 3 z 10 Čechov. V oboch krajinách plán najviac podporujú ľudia vo veku od 30 do 44 rokov. Možným vysvetlením nižšej podpory príspevku na dovolenku v Českej republike je ,fenomén českého Chalupárstva,‘ ktoré má historicky v Česku oveľa väčšiu základňu ako na Slovensku," hovorí Jan Tuček.

Príspevok 10 000 Kč, resp. 400 € by za daných podmienok využilo 59% Čechov a 66% Slovákov. V Česku by ho využilo výrazne viac ľudí do 44 rokov. Na Slovensku nie je rozdiel medzi generáciami tak výrazný.

Výskumu uskutočneného prostredníctvom online dopytovania sa zúčastnilo 1350 osôb z Česka a 925 osôb zo Slovenska reprezentujúcich všeobecnú populáciu vo veku od 15 rokov.