Negatívne certifikáty z celoplošného testovania „rozhádali“ Matovičovu vládu s úradom na ochranu osobných údajov

Kontroverzné predbežné stanovisko

Neodbornosť a prekračovanie právomocí

1.11.2020 - Úrad na ochranu osobných údajov SR ukazuje nielen svoju neodbornosť, ale aj prekračuje právomoci. Úrad vlády SR tak reaguje na predbežné stanovisko úradu na ochranu osobných údajov k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov a prevádzok zamestnávateľa.Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil predbežné stanovisko na svojom webovom sídle. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.Podľa Úradu vlády SR sa Úrad na ochranu osobných údajov SR vo svojom stanovisku odvoláva na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.„Toto nariadenie Európskej únie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré nepatria do pôsobnosti práva Európskej únie,“ upozorňuje Úrad vlády SR.Zároveň konštatuje, že Úrad na ochranu osobných údajov SR sa neorientuje ani v základnej legislatíve, ktorá upravuje jeho činnosť. Tiež Úradu na ochranu osobných údajov SR pripomína, že zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje len na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami.Súčasne aj na spracúvanie osobných údajov inými než automatizovanými prostriedkami, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému, alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.Úrad vlády SR zároveň pripomína, že úrad na ochranu osobných údajov je dozorným orgánom podľa zákona a vyššie uvedeného všeobecné nariadenia o ochrane údajov, preto takýmto vyjadrením podľa Úradu vlády nielen ukazuje svoju neodbornosť, ale aj prekračuje právomoci.„Úrad na ochranu osobných údajov si zrejme neuvedomuje, že takouto činnosťou bude musieť znášať všetky negatívne konzekvencie spôsobené svojím prekročením právomocí,“ uzavrel Úrad vlády SR.