ONLINE: Celoplošné testovanie v nedeľu prebieha pokojne, funguje 98 % odberných miest

V meste Hriňová v Detvianskom okrese v sobotu otestovali 3357 ľudí na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník s tým, že je to 63 percent z počtu obyvateľov mesta vo veku od desať do 65 rokov. Presné informácie o počte pozitívne testovaných ľudí zatiaľ mesto nemá k dispozícii.