Nemecko je nútené konať, Merkelová ohlásila sprísnenie lockdownu

13.12.2020 - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 nemeckých spolkových krajín sa v nedeľu dohodli na sprísnení lockdownu, aby spomalili nárast prípadov ochorenia COVID-19. Prísnejšie opatrenia budú platiť od 16. decembra do 10. januára."Sme nútení konať a tiež konáme," povedala Merkelová novinárom v Berlíne. Súčasným obmedzeniam, ktoré v Nemecku platia od novembra, sa nepodarilo výrazne znížiť počet nových infekcií, upozornila.Reštrikcie zahŕňajú napríklad zatvorenie väčšiny obchodov a škôl i väčšie obmedzenie sociálnych kontaktov. S výnimkou Vianoc sa vo vnútorných priestoroch bude môcť stretnúť maximálne päť ľudí, pričom sa to netýka detí do 14 rokov. Politici sa tiež dohodli na zákaze predaja zábavnej pyrotechniky k oslave Nového roka a vonkajšom predaji alkoholu.V nedeľu úrady potvrdili 20 200 nových prípadov nákazy koronavírusom a 321 súvisiacich úmrtí, čo je na víkend vysoké číslo.