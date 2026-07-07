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07. júla 2026

Netanjahu varuje pred predajom stíhačiek F-35 Turecku, bojí sa jeho agresívnych ambícií


Tagy: Izraelský premiér Napätie na Blízkom východe Protilietadlový raketový systém S-400 Stíhačka F-35 Turecko-izraelské vzťahy

Podľa izraelského premiéra by dodávka lietadiel narušila rovnováhu síl na Blízkom východe. Izraelský premiér



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israel_iran_war_42528 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - Podľa izraelského premiéra by dodávka lietadiel narušila rovnováhu síl na Blízkom východe.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok ostro vystúpil proti možnému predaju amerických stíhačiek F-35 Turecku.


Reagoval tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý počas samitu NATO v Ankare pripustil, že Washington zvažuje návrat Ankary do programu týchto lietadiel.


„Zničilo by to rovnováhu síl na Blízkom východe, pretože si myslím, že Turecko má agresívne ambície,“ povedal Netanjahu v rozhovore pre televíziu CNN.



Turecko sa vracia


Spojené štáty vyradili Turecko z programu F-35 v roku 2019 po tom, ako Ankara nakúpila ruský systém protivzdušnej obrany S-400.


Turecko sa odvtedy usiluje o návrat do programu aj o zrušenie amerických sankcií, ktoré skomplikovali jeho obranné projekty.



Trump zvažuje


Trump v utorok uviedol, že predaj stíhačiek je pripravený zvážiť. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zároveň vyhlásil, že od amerického prezidenta dostal osobný prísľub, že Washington sa bude touto otázkou zaoberať. Netanjahu dlhodobo patrí medzi najvýraznejších odporcov dodávok lietadiel F-35 Ankare.




Zdroj: SITA.sk - Netanjahu varuje pred predajom stíhačiek F-35 Turecku, bojí sa jeho agresívnych ambícií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelský premiér Napätie na Blízkom východe Protilietadlový raketový systém S-400 Stíhačka F-35 Turecko-izraelské vzťahy
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