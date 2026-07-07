|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oliver
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. júla 2026
Netanjahu varuje pred predajom stíhačiek F-35 Turecku, bojí sa jeho agresívnych ambícií
Podľa izraelského premiéra by dodávka lietadiel narušila rovnováhu síl na Blízkom východe. Izraelský premiér
Zdieľať
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok ostro vystúpil proti možnému predaju amerických stíhačiek F-35 Turecku.
Reagoval tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý počas samitu NATO v Ankare pripustil, že Washington zvažuje návrat Ankary do programu týchto lietadiel.
„Zničilo by to rovnováhu síl na Blízkom východe, pretože si myslím, že Turecko má agresívne ambície,“ povedal Netanjahu v rozhovore pre televíziu CNN.
Turecko sa vracia
Spojené štáty vyradili Turecko z programu F-35 v roku 2019 po tom, ako Ankara nakúpila ruský systém protivzdušnej obrany S-400.
Turecko sa odvtedy usiluje o návrat do programu aj o zrušenie amerických sankcií, ktoré skomplikovali jeho obranné projekty.
Trump zvažuje
Trump v utorok uviedol, že predaj stíhačiek je pripravený zvážiť. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zároveň vyhlásil, že od amerického prezidenta dostal osobný prísľub, že Washington sa bude touto otázkou zaoberať. Netanjahu dlhodobo patrí medzi najvýraznejších odporcov dodávok lietadiel F-35 Ankare.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu varuje pred predajom stíhačiek F-35 Turecku, bojí sa jeho agresívnych ambícií © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život motocyklistu, zrazil sa s osobným autom v protismere – VIDEO
Trump vyzdvihol „chémiu“ s Erdoganom, na samite NATO v Ankare kritizoval európskych spojencov