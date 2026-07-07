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07. júla 2026

Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život motocyklistu, zrazil sa s osobným autom v protismere – VIDEO


Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda

Napriek snahe záchranárov sa život motocyklistu nepodarilo zachrániť a muž svojim zraneniam na mieste podľahol. Tragická dopravná nehoda si v utorok popoludní vyžiadala život 38-ročného motocyklistu. ...



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7.7.2026 (SITA.sk) - Napriek snahe záchranárov sa život motocyklistu nepodarilo zachrániť a muž svojim zraneniam na mieste podľahol.


Tragická dopravná nehoda si v utorok popoludní vyžiadala život 38-ročného motocyklistu. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala na ceste pri obci Veľké Pole (okres Žarnovica)

Podľa predbežných zistení polície prešiel vodič motocykla značky Ducati z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim osobným autom značky Dacia.


Napriek snahe záchranárov sa život motocyklistu nepodarilo zachrániť a muž svojim zraneniam na mieste podľahol. „Vykonanou dychovou skúškou bola prítomnosť alkoholu u vodičky osobného auta vylúčená,“ skonštatovala polícia.


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V súvislosti s tragickou nehodou začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti a príčiny nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania, do ktorého budú prizvaní znalci z odboru cestnej dopravy aj súdneho lekárstva.


Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život motocyklistu, zrazil sa s osobným autom v protismere – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda
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