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07. júla 2026
Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život motocyklistu, zrazil sa s osobným autom v protismere – VIDEO
Napriek snahe záchranárov sa život motocyklistu nepodarilo zachrániť a muž svojim zraneniam na mieste podľahol. Tragická dopravná nehoda si v utorok popoludní vyžiadala život 38-ročného motocyklistu. ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Napriek snahe záchranárov sa život motocyklistu nepodarilo zachrániť a muž svojim zraneniam na mieste podľahol.
Tragická dopravná nehoda si v utorok popoludní vyžiadala život 38-ročného motocyklistu. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala na ceste pri obci Veľké Pole (okres Žarnovica)
V súvislosti s tragickou nehodou začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti a príčiny nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania, do ktorého budú prizvaní znalci z odboru cestnej dopravy aj súdneho lekárstva.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život motocyklistu, zrazil sa s osobným autom v protismere – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tragická dopravná nehoda si v utorok popoludní vyžiadala život 38-ročného motocyklistu. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala na ceste pri obci Veľké Pole (okres Žarnovica)
Podľa predbežných zistení polície prešiel vodič motocykla značky Ducati z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim osobným autom značky Dacia.
Napriek snahe záchranárov sa život motocyklistu nepodarilo zachrániť a muž svojim zraneniam na mieste podľahol. „Vykonanou dychovou skúškou bola prítomnosť alkoholu u vodičky osobného auta vylúčená,“ skonštatovala polícia.
V súvislosti s tragickou nehodou začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti a príčiny nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania, do ktorého budú prizvaní znalci z odboru cestnej dopravy aj súdneho lekárstva.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda si vyžiadala život motocyklistu, zrazil sa s osobným autom v protismere – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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