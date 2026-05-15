|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. mája 2026
Svedkovia prišli na súd zbytočne, pojednávanie v kauze Five Star Residence museli odročiť
Tagy: Falšovanie zmeniek kauza Five Star Residence Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Súdy Vražda Jána Kuciaka
Pokračovať tak bude 11. septembra. Na pôde Mestského súdu Bratislava I mal v piatok pokračovať súdny proces v kauze ...
Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - Pokračovať tak bude 11. septembra.
Na pôde Mestského súdu Bratislava I mal v piatok pokračovať súdny proces v kauze Five Star Residence, týkajúcej sa aj viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. Na programe pojednávania mal byť výsluch dvoch svedkov, tí však prišli na súd zbytočne.
Jeden z obhajcov sa totiž z piatkového hlavného pojednávania ospravedlnil a uviedol, že jeho klienti súhlasia s jeho neprítomnosťou. Keďže však podľa predsedu senátu obžalovaní nezaslali výslovný súhlas s neprítomnosťou obhajcu, pojednávanie musel odročiť. Pokračovať tak bude 11. septembra.
Po tom, čo prokurátor na začiatku procesu v januári predniesol spojenú obžalobu, priznali svoju vinu z troch prítomných obžalovaných dvaja, konkrétne Viliam G. a Jana Š., pričom súd ich vyhlásenie prijal. Dokazovanie sa tak v ich prípade bude vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z., naopak, deklaroval svoju nevinu. Samotný Kočner sa na pojednávaní nezúčastnil, podľa stanoviska obhajcov však vinu odmieta.
V reakcii na prijatie vyhlásenia o vine dvojice zároveň podali obhajcovia Kočnera a Petra Z. námietku zaujatosti voči celému senátu. Ten následne rozhodol, že sa z rozhodovania nevylúči, na čo obhajcovia podali proti rozhodnutiu sťažnosť. O tej mal rozhodnúť Krajský súd v Bratislave. Súd tiež v januári pristúpil k výsluchu obžalovaných, pričom Viliam G. a Jana Š. vypovedať odmietli. Pokiaľ ide o Petra Z., ten vyhlásil, že v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom sa nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované. „Chcel by som uviesť, že žalovaný skutok sa vôbec netýka mojej osoby,“ povedal v januári s tým, že viacej vypovedať nebude.
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Obžalobu pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence, podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. „Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K,“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia. K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov.
„Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.,“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala vtedy polícia.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už dvakrát neprávoplatne oslobodený, najvyšší súd však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začal vo veci v poradí tretí proces. V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Na Špecializovanom trestnom súde sa tiež prejednáva obžaloba v kauzách známych ako Donovaly a Báč.
Zdroj: SITA.sk - Svedkovia prišli na súd zbytočne, pojednávanie v kauze Five Star Residence museli odročiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Na pôde Mestského súdu Bratislava I mal v piatok pokračovať súdny proces v kauze Five Star Residence, týkajúcej sa aj viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. Na programe pojednávania mal byť výsluch dvoch svedkov, tí však prišli na súd zbytočne.
Jeden z obhajcov sa totiž z piatkového hlavného pojednávania ospravedlnil a uviedol, že jeho klienti súhlasia s jeho neprítomnosťou. Keďže však podľa predsedu senátu obžalovaní nezaslali výslovný súhlas s neprítomnosťou obhajcu, pojednávanie musel odročiť. Pokračovať tak bude 11. septembra.
Dvaja obžalovaní priznali vinu
Po tom, čo prokurátor na začiatku procesu v januári predniesol spojenú obžalobu, priznali svoju vinu z troch prítomných obžalovaných dvaja, konkrétne Viliam G. a Jana Š., pričom súd ich vyhlásenie prijal. Dokazovanie sa tak v ich prípade bude vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z., naopak, deklaroval svoju nevinu. Samotný Kočner sa na pojednávaní nezúčastnil, podľa stanoviska obhajcov však vinu odmieta.
V reakcii na prijatie vyhlásenia o vine dvojice zároveň podali obhajcovia Kočnera a Petra Z. námietku zaujatosti voči celému senátu. Ten následne rozhodol, že sa z rozhodovania nevylúči, na čo obhajcovia podali proti rozhodnutiu sťažnosť. O tej mal rozhodnúť Krajský súd v Bratislave. Súd tiež v januári pristúpil k výsluchu obžalovaných, pričom Viliam G. a Jana Š. vypovedať odmietli. Pokiaľ ide o Petra Z., ten vyhlásil, že v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom sa nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované. „Chcel by som uviesť, že žalovaný skutok sa vôbec netýka mojej osoby,“ povedal v januári s tým, že viacej vypovedať nebude.
Kauza sa týka bytov predaných za euro
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Obžalobu pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence, podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. „Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K,“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia. K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov.
„Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.,“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Kočner čelí viacerým kauzám
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala vtedy polícia.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už dvakrát neprávoplatne oslobodený, najvyšší súd však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začal vo veci v poradí tretí proces. V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Na Špecializovanom trestnom súde sa tiež prejednáva obžaloba v kauzách známych ako Donovaly a Báč.
Zdroj: SITA.sk - Svedkovia prišli na súd zbytočne, pojednávanie v kauze Five Star Residence museli odročiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Falšovanie zmeniek kauza Five Star Residence Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Súdy Vražda Jána Kuciaka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajinský veľvyslanec ostro reaguje na Takáča, jeho výroky o drogách a Zelenskom nahrávajú Rusku – VIDEO
Ukrajinský veľvyslanec ostro reaguje na Takáča, jeho výroky o drogách a Zelenskom nahrávajú Rusku – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Nevkusné mykanie sa, ktoré poškvrnilo posvätnosť Kossuthovho námestia, kritizuje reformovaný pastor tanec maďarského ministra zdravotníctva – VIDEO
Nevkusné mykanie sa, ktoré poškvrnilo posvätnosť Kossuthovho námestia, kritizuje reformovaný pastor tanec maďarského ministra zdravotníctva – VIDEO