 Meniny má Servác
 24hod.sk    Šport

13. mája 2026

NHL: Slafkovský asistoval pri góle Caufielda, ale Buffalo otočilo zápas a vyrovnalo sériu – VIDEO


Montreal nevyužil výhodu domáceho ľadu a prehral s Buffalom 2:3. Stav série 2. kola na Východe na 2:2. Juraj Slafkovský si zapísal asistenciu pri ...



13.5.2026 (SITA.sk) - Montreal nevyužil výhodu domáceho ľadu a prehral s Buffalom 2:3. Stav série 2. kola na Východe na 2:2.


Juraj Slafkovský si zapísal asistenciu pri góle Cola Caufielda, ale Montreal nevyužil druhý domáci zápas proti Buffalu na víťazstvo. Po suverénnom triumfe 6:2 nasledovala prehra 2:3. Po štyroch zápasoch série semifinále Východnej konferencie o Stanleyho pohár je stav vyrovnaný 2:2.

Keď 13 sekúnd pred koncom prvej tretiny Caufield za pomoci Slafkovského v presilovke preklopil vedenie na stranu Montrealu, zdalo sa, že Canadiens pôjdu za dôležitým tretím víťazstvom v sérii.

Lenže od tej chvíle už zverenci Martina St. Louisa ani raz neprekonali brankára Buffala Ukko-Pekku Luukkonena, ktorý sa objavil v bránke víťaza Atlantickej divízie prvýkrát od 21. apríla. Naopak jeho spoluhráči využili dve presilové hry zásluhou Tagea Thompsona a Zacha Bensona a vyrovnali sériu na 2:2.

Šance boli, ale...


"Špeciálne tímy zohrali obrovskú úlohu. Je ťažké uveriť, že sme v presilovke strelili iba jeden gól, pretože som mal pocit, že sme mali veľa šancí. Musím pochváliť brankára súpera, odohral dobrý zápas," uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis podľa webu NHL. "V play-off je náročné vyhrať tri zápasy za sebou. Práve sme sa o tom presvedčili," skonštatoval obranca Canadiens Kaiden Guhle.

Fínsky brankár Sabres Luukkonen sa stal s 28 zákrokmi prvou hviezdou: "Vyšli nám presilovky a potom sme už len bojovali a vytrvali do konca. Bolo zábavné sledovať spoluhráčov, aké nasadenie do toho dávajú," povedal Luukkonen.
 

Slafkovský šesťbodový


Slafkovský bodoval v treťom z posledných štyroch zápasov, ale jeho tímu to k víťazstvu nepomohlo. S časom stráveným na ľade 23:10 min bol najviac vyťažený útočník Canadiens.

S piatimi strelami na bránku bol zasa spoločne s Alexom Newhookom a Coleom Caufieldom lídrom tohto hodnotenia. Slafkovský k svojmu dobrému výkonu pridal aj tri bodyčeky. V play-off má rodený Košičan dokopy na konte 6 bodov (4+2) v 11 stretnutiach.
 



Zdroj: SITA.sk


Slováci si opäť zahrajú proti Crosbymu. Kanada oznámila príchod legendy na MS
Posledné striedanie Zdena Cháru bude v Trenčíne 21. augusta, chce tam mať veľa priateľov

