NHL: Slafkovského si zavolalo na koberček vedenie Montrealu

Slovenský útočník Juraj Slafkovský absolvoval v stredu podľa zámorských médií stretnutie s členom vedenia hokejového klubu NHL Montreal Canadiens. Mal to byť generálny manažér Kent Hughes, ktorý mladého útočníka nabádal k zlepšeným výkonom.





O stretnutí informoval Arpon Basu z The Athletic, ktorý sa so Slafkovským o tomto mítingu rozprával. “Uff, ako to povedať? Dostal som od niekoho z vedenia klubu varovanie, že sa mám zobudiť,” povedal 20-ročný Slafkovský. “Musím sa zobudiť. Niekedy je dobre, keď čelíte pravde. Cítim, že od toho stretnutia je to lepšie, mal som viac puk, častejšie som strieľal. Verím, že prídu aj body,” dodal prvý muž drafu 2022.Slafkovský nazbieral v tejto sezóne 14 bodov (2+12) v 23 zápasoch, ale v posledných troch vyšiel naprázdno. Niekoľko duelov odohral v štvrtej formácii, ale aktuálne nastupuje v druhom útoku s Kirbym Dachom a Patrikom Lainem a hrá aj presilovky.S Canadiens podpísal Slafkovský v lete nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 60,8 milióna dolárov. Od sezóny 2025/2026 zarobí v priemere 7,6 milióna USD za rok.