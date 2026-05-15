Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
NHL: Slafkovský trikrát asistoval, Montreal vedie v sérii s Buffalom 3:2
Slafkovský zažil druhý trojbodový večer v play off, v prvom zápase 1. kola sa blysol hetrikom do siete Tampy Bay.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v piatom stretnutí 2. kola play off zámorskej NHL tromi asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffala 6:3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3:2 a sú krok od postupu do finále Východnej konferencie. Šiesty zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale. Vegas Golden Knights postúpili do finále Západnej konferencie. Na ľade Anaheimu Ducks uspeli 5:1 a v celej sérii triumfovali 4:2.
Slafkovský zažil druhý trojbodový večer v play off, v prvom zápase 1. kola sa blysol hetrikom do siete Tampy Bay. V Buffale strávil na ľade 19:17 min, pripísal si asistencie pri prvom góle Montrealu i pri dvoch presilovkových zásahoch a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Na bránku Sabres vyslal dve strely, zaznamenal jeden hit, jeden blok a v druhej tretine dostal dvojminútový trest za nedovolenú hru vysokou hokejkou. „Vyšlo to dobre. Páčilo sa mi ako sme hrali. Myslím si, že počas druhej tretiny sa niečo zmenilo. Začali sme podľa mňa hrať o niečo jednoduchšie a dobre sme tlačili. Prebrali sme kontrolu nad zápasom a hrali sme najlepší hokej. Vedieme 3:2 na zápasy, je to dobré pre naše sebavedomie, ale aj v predchádzajúcom stretnutí sme mali množstvo šancí v presilovkách. Keby sme ich využili, možno by sme sa tu teraz rozprávali o niečom inom. O dva dni to potrebujeme zopakovať a opäť odohrať náš najlepší hokej v sezóne,“ prezradil Slafkovský v pozápasovom rozhovore zámorským médiám.
Montreal v Buffale trikrát prehrával, keď český brankár Jakub Dobeš inkasoval z prvých štyroch striel tri góly, no Canadiens vždy dokázali odpovedať. „Tuším dva inkasované góly prišli po odrazoch do siete. Nepomohli sme nášmu brankárovi, ale potom sa dostal do zápasu a opäť bol skutočne dobrý. Tréner mu dôveroval, je to veľká vec aj pre jeho sebavedomie a má tiež veľkú dôveru od nás hráčov. Ja nerobím tieto rozhodnutia, ale páči sa mi to tak, ako to je,“ pochválil slovenský hokejista rozhodnutie ponechať Dobeša v bránke Canadiens. Misky váh na ich stranu naklonil Jake Evans, vďaka ktorému sa Habs v 37. minúte ujali vedenia 4:3, ďalšie góly pridali v presilovkách Nick Suzuki a Ivan Demidov. Suzuki mal v stretnutí bilanciu 1+2, Demidov vsietil svoj vôbec prvý gól vo vyraďovačke a pridal aj asistenciu. „V našom mieste to je už celkom šialené. Bolo to vidieť už proti Tampe, že tímy to majú náročné, ak chcú rozhodnúť zápas. Teraz je pred nami ďalšia možnosť, určite bude publikum hlučné. Sme na to pripravení a teším sa na možnosť, aby sme ukončili túto sériu,“ vyhlásil Suzuki. Buffalo sa na ľade súpera bude pokúšať o vynútenie rozhodujúceho duelu v sérii. „Chceli to viac ako my. Dali sme im možnosti a šance, a naše naopak nepadli. Nehrali sme najlepšie s pukom, takže nás proste prevýšili,“ priznal krídelník Sabres Alex Tuch.
Vegas si vybojoval postup do finále Západnej konferencie, kde ho čaká Colorado. V šiestom dueli 2. kola play off na ľade Anaheimu rozhodol o svojom triumfe už v prvej tretine, ktorú vyhral 3:0 po góloch Mitcha Marnera, Bretta Howdena a Sheu Theodorea. Líder kanadského bodovania v play off Marner pomohol k postupovému triumfu gólom a asistenciou: „Veľmi tvrdo sme pracovali na tom, aby sme počas sezóny splnili naše drobné a postupné ciele. Teraz je pred nami niekoľko dní na dobitie bateriek, prípravu a aby sme boli opäť pripravení na to, čo je pred nami.“ V tretej tretine spečatil víťazstvo „zlatých rytierov" dvoma gólmi Pavel Dorofejev. Vegas sa dostali do konferenčného finále štvrtýkrát od roku 2020. Anaheim už nedokázal zareagovať na nástup súpera v prvej tretine a so sezónou sa lúči v druhom kole play off. „Myslím si, že tento zápas zhrnul tak nejako našu sezónu. V základnej časti sme sa vedeli dať dokopy a vrátiť sa do duelu, ale v play off už to nie je také jednoduché,“ zamyslel sa jediný autor gólu Ducks Mikael Granlund.
2. kolo play off NHL
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 3:6 (3:2, 0:3, 0:1)
Góly: 3. Zucker (Quinn, Timmins), 8. Doan (Power), 11. Helenius (Samuelsson, Dahlin) - 7. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 8. Texier (Carrier, Danault), 29. Anderson (Hutson, Danault), 37. Evans (Demidov, Newhook), 38. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Hutson), 44. Demidov (SLAFKOVSKÝ, Suzuki). Brankári: Luukkonen (41. Lyon) - Dobeš, strely na bránku: 36:26.
/stav série: 2:3/
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šiesty zápas:
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Góly: 33. Granlund (Terry, Carlsson) - 2. Marner (Karlsson, Theodore), 9. Howden (Marner), 18. Theodore (Hertl), 43. Dorofejev (Barbašev), 54. Dorofejev (Andersson, Hanifin). Brankári: Dostál - Hart, strely na bránku: 32:21.
/konečný stav série: 2:4, Vegas postúpil do konferenčného finále/
Slovák v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:17 0 3 3 -1 2 2
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty
