 Meniny má Žofia
 Šport

15. mája 2026

Slovenskí tipéri favorizujú na zisk zlata tím, ktorý ešte nikdy nebol majstrom sveta. Bookmakeri to však vidia inak


Tipéri Országhovej partii príliš neveria, keď väčšina tipov smeruje na to, že Slováci nepostúpia do štvrťfinále. Úvodnými duelmi sa už v piatok začínajú vo Švajčiarsku v poradí 89. ...



15.5.2026 (SITA.sk) - Tipéri Országhovej partii príliš neveria, keď väčšina tipov smeruje na to, že Slováci nepostúpia do štvrťfinále.


Úvodnými duelmi sa už v piatok začínajú vo Švajčiarsku v poradí 89. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. A podľa slovenských tipérov by športový svet mohol byť čoskoro svedkom historického momentu.

Práve domáca reprezentácia Švajčiarska je totiž podľa klientov Tipsportu najväčším ašpirantom na zisk zlatých medailí. Aktuálne nábery na celkový triumf Helvétov presahujú v slovenskom Tipsporte čiastku 9-tisíc eur.

Ani slovenským tipérom neuniklo, že Švajčiari patria v posledných rokoch medzi najsilnejšie výbery sveta, no vytúžený titul majstrov sveta im naďalej uniká. V historickej bilancii má švajčiarsky národný tím na konte 5 strieborných kovov a 8 bronzových medailí. Avšak žiadne zlato.

Zlomia kliatbu?


„Posledné dva roky boli Švajčiari zdolanými finalistami MS. Naposledy padli až v predĺžení, pričom tento rok by to veľmi radi zlomili,“ poznamenal na margo domácej reprezentácie vedúci bookmakerov Tipsportu Pavol Boško.

Bookmakeri to pritom vidia inak. Hlavným favoritom na zisk zlata z blížiaceho sa šampionátu je totiž podľa nich Kanada. Na celkový triumf kolísky hokeja na turnaji je vypísaný kurz 2,05:1. Odborníci na kurzové stávky argumentujú, že okrem nabitej súpisky je v Kanade po neúspešnej olympiáde, ako aj juniorských MS výrazný tlak na zisk zlatej medaily.

„Celkové vklady na turnajové víťazstvo Kanady sa pohybujú tesne nad hranicou 7-tisíc eur, čo je druhý najlepší výsledok. Najvyššie nábery totiž evidujeme práve na domáce Švajčiarsko,“ potvrdil manažér komunikácie a hovorca Tipsportu SK Róbert Buček.

Podľa expertov na športové stávky sú práve Švajčiari najväčší vyzývateľ „javorových listov“, no na zlato Helvétov je v Tipsporte aktuálne vypísaný kurz 6,4:1.

Krajanom príliš neveríme


A čo Slováci? Tipéri Országhovej partii príliš neveria, keď väčšina tipov smeruje na to, že Slováci nepostúpia do štvrťfinále. Aj v tomto prípade však majú bookmakeri opačný názor.

„Momentálne postup Slovenska zo skupiny mierne favorizujeme pri kurze 1,71:1. Naším hlavným konkurentom by malo byť Dánsko – aktuálny kurz na jeho postup do štvrťfinále je 2,18:1,“ uzavrel Boško.

Najvyššia sólo stávka je aktuálne podaná v sume 1680 eur. Konkrétne na víťazstvo Česka proti Slovinsku pri kurze 1,07:1.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí tipéri favorizujú na zisk zlata tím, ktorý ešte nikdy nebol majstrom sveta. Bookmakeri to však vidia inak © SITA Všetky práva vyhradené.

Veľká legenda sa lúči. Vladimír Weiss ml. odohrá proti Michalovciam posledný zápas kariéry
NHL: Slafkovský trikrát asistoval, Montreal vedie v sérii s Buffalom 3:2

