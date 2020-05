Koronavírus: Matovič reagoval na čísla nakazených, tri rómske komunity už nie sú v karanténe a v Česku otvoria aj reštaurácie (online)

19:26 Guvernér štátu New York uviedol, že v piatok na Covid-19 zomrelo 289 ľudí, čo je menej ako vo štvrtok. Školy sa vraj do konca školského roka už neotvoria.

Oznámil to minister zdravotníctva Matt Hancock. BBC uvádza, že do celkového počtu sú započítané aj úmrtia z domovov dôchodcov a sociálnych služieb.

18:20 India predĺžila prísne obmedzenia pohybu občanov o ďalšie dva týždne.

Toto bezpečnostné opatrenie, ktoré vláda zaviedla z dôvodu šírenia nového koronavírusu, malo skončiť 3. mája, no nakoniec bude platiť až do 17. mája. Informovala o tom BBC.

17:59 Ochranárka prírody Rachel Ashegbofe Ikemeh má obavy o budúcnosť ohrozených šimpanzov v Nigérii.

Ako informuje spravodajský portál BBC, populáciu decimovanú lovom a odlesňovaním teraz ohrozuje nový koronavírus.

„Šimpanzy sú veľmi zraniteľné k nákaze akýmkoľvek ochorením, ktoré majú ľudia,“ vysvetlila Ikemeh. Podľa BBC síce zatiaľ nie je známe, či sa ľudoopy môžu nakaziť koronavírusom alebo nie, ochranári však podľa možností podnikajú preventívne opatrenia.

12:37 Pre slovenských žiakov študujúcich v zahraničí od 1. mája neplatí povinná štátna karanténa.

Výdavky amerických spotrebiteľov v marci klesli o 7,5 percenta, čo tiež odzrkadľuje silnejúci vplyv pandémie koronavírusu. Výdavky spotrebiteľov tvoria 70 percent ekonomickej aktivity v USA. Vzhľadom na to, že sa predpovedá ich ďalšie prudké oslabovanie, analytici prognózujú, že americký hrubý domáci produkt sa za apríl až jún zmenší o 40 percent, čo by bol najväčší pokles v histórii.

12:22 Akciový trh v USA vo štvrtok klesol v reakcii na pribúdajúce správy o vážnych hospodárskych dopadoch pandémie koronavírusu. Počet nových nezamestnaných v USA, ktorí požiadali o štátnu podporu v dôsledku koronakrízy, už prekročil hranicu 30 miliónov. Podľa niektorých odhadov sa miera nezamestnanosti v USA v apríli vyšplhala až na 20 percent. To by bolo najviac od hospodárskej krízy z 30. rokov minulého storočia.

11:21 Zákaz civilných letov predĺžili do 14. mája.

11:09 Festival Colours of Ostrava odložili júl 2021. Koronavírus zasiahol aj maďarský festival Sziget. Ten sa tiež tento rok neuskutoční, pretože maďarská vláda predĺžila zákaz konania veľkých podujatí do 15. augusta. Organizátori obľúbeného podujatia v súčasnosti pracujú na vyriešení detailov s ticketingovými partnermi. Všetky detaily podľa svojich slov oznámia hneď, ako to bude možné. Sziget sa mal konať od 5. do 11. augusta v Budapešti. Na podujatí sa mali predstaviť napríklad Dua Lipa, Calvin Harris, Kings of Leon, The Strokes, Mark Ronson, Khalid, FKA Twigs, Foals či Diplo.

10:22 Sedmička aj srdiečko, nové číslo infikovaných na Slovensku potešilo aj premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

10:45 Aj nemocnice siete Svet zdravia sa postupne vracajú k plánovaným operačným výkonom.

