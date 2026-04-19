 24hod.sk    Zo zahraničia

19. apríla 2026

Polícia objavila jed na potkany v detskom jedle značky HiPP, môže ísť o súčasť vydieračského plánu


Tagy: Jed Otrava Rakúska polícia Stiahnutie z predaja

Rakúska polícia našla jed na potkany v pohári detského jedla značky HiPP v rámci vyšetrovania, ktoré viedlo k stiahnutiu tejto produktovej rady z predajní SPAR v Rakúsku, uviedla firma v ...



hgng2jzwmaasljd 676x381 19.4.2026 (SITA.sk) - Rakúska polícia našla jed na potkany v pohári detského jedla značky HiPP v rámci vyšetrovania, ktoré viedlo k stiahnutiu tejto produktovej rady z predajní SPAR v Rakúsku, uviedla firma v nedeľu.


Nemecká centrála značky HiPP oznámila v piatok stiahnutie detského pyré z predajní SPAR v Rakúsku pre možnosť, že do produktu bola úmyselne pridaná nebezpečná látka. V rámci prebiehajúceho vyšetrovania v Nemecku polícia zaistila poháre s výrobkom v Rakúsku, ako aj v Českej republike a na Slovensku, uviedla polícia v rakúskej provincii Burgenland vo vyhlásení zo soboty večer.

Súčasť vydieračského plánu


„Vzorka zaisteného produktu bola v sobotu popoludní vyšetrená a testy potvrdili prítomnosť jedu na potkany,“ uviedla polícia. HiPP v nedeľu uviedla, že jej „výrobný, kvalitatívny a kontrolný proces je plne zachovaný“ a incident „nie je nijako spojený s kvalitou alebo výrobou produktu“.

„Podľa aktuálnych informácií, ktoré potvrdili úrady, sa prípad týka len jasne definovaných predajných kanálov,“ povedal hovorca HiPP pre AFP.

„Produkty a distribučné kanály v Nemecku alebo iných európskych krajinách, ktoré nie sú súčasťou vyšetrovania, nie sú postihnuté,“ dodal. Rakúska agentúra na ochranu potravín v sobotu uviedla, že jed na potkany mohol byť pridaný ako súčasť vydieračského plánu.

Spotrebiteľov varovala aj česká polícia


Zákazníci boli vyzvaní, aby výrobok nekonzumovali, identifikovali ho podľa bielej etikety s červeným kruhom na dne pohára a vrátili ho do predajne. Česká polícia v nedeľu na sociálnej sieti X tiež varovala spotrebiteľov.

Tento prípad je najnovším varovaním na trhu s detskou výživou. Od decembra viacerí výrobcovia, vrátane európskych gigantov Nestlé, Danone a Lactalis, stiahli dojčenské mlieka v viac ako 60 krajinách pre možnú kontamináciu toxínom cereulid.

Niekoľko dojčiat, ktoré konzumovali práškové mlieko obsahujúce cereulid, zomrelo, podľa francúzskych úradov. Francúzska prokuratúra v marci uviedla, že smrť jedného dieťaťa v januári a nezdá byť spojená s konzumáciou kontaminovaného mlieka.


Zdroj: SITA.sk - Polícia objavila jed na potkany v detskom jedle značky HiPP, môže ísť o súčasť vydieračského plánu

Tagy: Jed Otrava Rakúska polícia Stiahnutie z predaja
