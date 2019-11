Nový benzín E10. Pozrite si kompletný zoznam áut, ktoré by ho nemali tankovať

Ide o smernicu Rady Európskej únie o ochrane životného prostredia., ktorá bude platiť od nového roku. Slovenský parlament prijal toto nariadenie v polovici októbra.

Tá zaväzuje členské štáty znížiť podiel kysličníka uhličitého v palivách pre dopravu, ktorej cieľom je znížiť uhlíkovú stopu v doprave.

Dnes sa už bežne predáva napríklad vo Fínsku, Nemecku a Francúzsku. V Nemecku sa benzín E10 predáva už viac ako 8 rokov. Spolu so Slovenskom, sa bude od nového roka predávať ekologickejší benzín aj v susednom Maďarsku či Litve. Postupne sa rozšíri aj do ostatných krajín EÚ.

Čistejšie palivo nie je vhodné pre staršie autá

V prípade, že by slovenský parlament nariadenie neprijal, hrozili by Slovensku sankcie. Tento typ paliva nahradí benzín s označením Natural 95. Benzín E10 bude mať namiesto od 6 do 7 až 9-percentný podiel biozložky.

Toto palivo však nie je vhodné tankovať do starších typov vozidiel, vyrobených pred rokom 2005. Majiteľom takýchto áut sa dlhodobé používanie paliva E10 neodporúča, pretože môžu nastať problémy s motorom.

Preto by mali motoristi radšej siahnuť síce po drahšom variante, prémiových benzínoch s oktánovým číslom 100, ktoré biozložku zatiaľ neobsahujú. Európska asociácia výrobcov vozidiel (ACEA) preto vydala podrobný zoznam áut, ktoré by ekologickejší benzín tankovať nemali.

Pozrite si, či sa aj vaše vozidlo v zozname nachádza:

Škoda

Benzín E10 je vhodný pre všetky typy benzínových motorov Škody okrem modelov Felicia 1,3 OHV (40 kW a 50 kW) vyrábaných v rokoch 1994 až 2001 a v starších modeloch.

Volkswagen

Benzín E10 sa neodporúča používať v týchto modeloch:

Lupo 1,4 (77 kW) vyrobené od augusta 2000 do novembra 2003 (modelový rok) 2001 – 2004)

Polo 1.4 FSI (63 kW) vyrobené od februára 2002 do júna 2006 (modelový rok 2002 – 2006)

Golf IV 1,6 FSI (81 kW) vyrobený od novembra 2001 do mája 2004 (modelový rok 2002 – 2004)

Variant 1.6 FSI Golf IV (81 kW) vyrobený od októbra 2001 do októbra 2006 (modelový rok 2002 – 2006)

Golf V. 1,4 FSI (66 kW) vyrábaný od novembra 2003 do novembra 2004 (modelový rok 2004 – 2005)

Golf V. 1,6 FSI (85 kW) vyrabaný od augusta 2003 do mája 2004 (modelový rok 2004)

Golf V. 2,0 FSI (110 kW) vyrábaný od januára 2004 do mája 2004 (modelový rok 2004)

Bora 1,6 FSI (81 kW) vyrábaná od októbra 2001 do septembra 2005 (modelový rok 2002 – 2005)

Bora Variant 1.6 FSI (81 kW) vyrábaná od októbra 2001 do septembra 2005 (modelový rok 2002 – 2005)

Touran 1.6 FSI (85 kW) vyrábaný od novembra 2002 do mája 2004 (modelový rok 2003 – 2004)

Touran 2.0 FSI (110 kW) vyrábaný od októbra 2003 do mája 2004 (modelový rok 2004)

Fiat

Benzín E10 nie je vhodný pre modely:

Barchetta 1,8 16V

Bravo / Brava (182): 1,6 16V

Doblò: 1,6 16V

Marea: 1,6 16V, 2,0 16V

Multipla: 1,6 16V

Palio: 1,6 16V

Punto (188): 1,8 16V

Stilo: 1,6 16V (1,596 cm3), 1,8 16V, 2,4 20V.

Audi

Benzín E10 nemôžu používať nasledovné vozidlá:

Prvá generácia Audi A2 1.6 FSI, modelové roky 2003 – 2005

Audi A3 1.6 FSI, modelový rok 2004

Audi A3 2.0 FSI, modelový rok 2004

Audi A4 2.0 FSI, modelové roky 2003 – 2004

Audi A4 Sedan s OEM nezávislým kúrením, modelové roky 2001 – 2008

Audi A4 Avant s OEM nezávislým kúrením z rokov 2002 – 2008.

Renault

Benzín E10 môžu používať všetky modely vyrobené od roku 1997, okrem:

Renault 19, Megane I. s 2,0 litrovým benzínovým motorom F5R 700 s priamym vstrekovaním

Megane I. s motorom 2,0 (F5R 740) s priamym vstrekovaním

Laguna 2 s motorom 2,0 litra (F5R 782) s priamym vstrekovaním a nasledujúce modely uvedené na trh v období od 1. januára 2000 do 31. decembra 2002

Laguna 2 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 764)

Laguna 2 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 765)

Espace 4 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom F4R 790

Espace 4 s 2,0 l preplňovaným motorom (F4R 794)

Velsatis s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 762)

Velsatis s 2,0-litrovým motorom (F4R 763)

Avantime s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 760)

Avantime s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 761).

Seat

Palivo E10 môžu používať všetky modely, okrem:

Toledo 2,0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrobené od septembra 2004 do novembra 2005 (modelový rok 2005/6)

Leon 2,0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrobené od júla 2005 do novembra 2005 (modelový rok 2006)

Altea 2.0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrábaná od mája 2004 do novembra 2005 (modelový rok 2005/6).

Peugeot

Benzín E10 môžu používať všetky vozidlá vyrobené od januára 2000.

Citroën

Benzín E10 môžu používať všetky vozidlá vyrobené od januára 2000.

Ford

Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých modeloch okrem Ford Mondeo 1.8 SCI, ktorý sa vyrábal v rokoch 2009 – 2007.

Opel

Benzín E10 nesmú používať Vectra, Signum, Zafira s motorom 2,2 litra a priamym vstrekovaním paliva (kód motora: Z22YH).

Honda

Benzín E10 môže byť používaný vo všetkých európskych modeloch s benzínovými motormi vybavených elektronickým systémom vstrekovania paliva (HONDA PGM-FI).

Toyota

Benzín E10 môžu používať všetky modely, okrem:

Avensis 2,0 s motorom 1AZ-FSE vyrobený v období od júla 2000 do októbra 2008

Avensis 2,4 s motorom 2AZ-FSE vyrobený v júni 1998, 2003 a v októbri 2008.

Mercedes-Benz

Benzín E10 nesmú používať:

prvá generácia C200 CGI (W203)

séria CLK 200 CGI (C209) 2002 – 2005

modely, ktoré nie sú vybavené trojcestnými katalyzátormi alebo s karburátorom.

Alfa Romeo

Benzín E10 môže byť použitý vo všetkých nových modeloch Alfa Romeo s benzínovými motormi vyrobenými od 1. januára 2011. Okrem toho je benzín E10 schválený v nasledujúcich modeloch:

MiTo (všetky motory)

Giulietta (všetky motory), 159: 1,8 16 V, 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6

Brera: 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6

Spider: 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6, 8C: 4,7 32 V.

Chrysler

Benzín E10 môže byť používaný iba v týchto modeloch:

Chrysler 300C (LX), Chrysler 300M (LR), Chrysler Grand Voyager (RT), Chrysler Neon (PL), Chrysler PT Cruiser (PT), Chrysler Sebring (JR), Chrysler Sebring (JS), Chrysler Stratus (JA, JX), Chrysler Voyager (Motory GS), Motory Chrysler Voyager (RG).

Jeep

Benzín E10 je schválený v týchto modeloch:

Jeep Cherokee (KJ), Jeep Cherokee (XJ), Jeep Cherokee (KL), Jeep Commander (WH), Jeep Compass (PK), Jeep Compass (MX), Jeep Grand Cherokee (WH), Jeep Grand Cherokee (WJ), Jeep Grand Cherokee (WK), Jeep Patriot (PK), Jeep Renegade (BU), Jeep Wrangler (JK), Jeep Wrangler (TJ).

Chevrolet

Všetky vozidla vyrobené od roku 2006 môžu používať benzín E10.

Jaguar

Benzín E10 môžu používať všetky vozidlá vyrobené od roku 1992.

Land Rover

Benzín E10 môžu používať všetky vozidlá vyrobené od roku 1996.

Porsche

Benzín E10 môžu používať všetky vozidlá Porsche s benzínovými motormi, ktoré boli vyrobené od roku 1998 a modely Boxster, ktoré boli vyrobené od roku 1997, okrem Carrera GT.

Lexus

Benzín E10 môže byť použitý vo všetkých vozidlách vyrobených od roku 1998, okrem:

IS250 2,5-litrovým motorom V6 ( 4GR-FSE) vyrobených od augusta 2005 do septembra 2007

GS300 3,0 V6 s motorom 3GR-FSE vyrobených medzi januárom 2005 a septembrom 2007

LS460 4,6 V8 s motorom 1UR-FSE vyrobených od augusta 2006 do septembra 2007.

Dodge

Benzín E10 môžu používať:

Dodge Avenger (JS), Dodge Caliber (PK), Dodge Jallney, Dodge Nitro (KJ).

Cadillac

Benzín E10 môžu používať iba tieto modely:

Cadillac BLS, Cadillac CTS, Cadillac CTS-V, Cadillac Eldorado, Cadillac Sevilla STS a SLS, Cadillac SRX, Cadillac STS, Cadillac STS-V, Cadillac XLR, Cadillac XLR-V, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade Hybrid.

Corvette

Benzín E10 môžu používať iba tieto modely:

Corvette C4, Corvette C5, Corvette C6, Corvette Z06, Corvette Grand Sport, Corvette ZR1.

Hummer

E10 je vhodný pre modely:

Hummer H2, Hummer H2T, Hummer H3, Hummer H3T.

Volvo

Benzín E10 nie je povolený v niektorých modeloch S/V40 s benzínovými motormi 1,8 GDI, ktoré boli vyrobené v polovici 90. rokov.

Mitsubishi

Benzín E10 môžu používať všetky modely okrem tých, ktoré boli vyrobené do roku 2007 a majú motor GDI.

Mazda

Benzín E10 môžu používať všetky modely od roku 2002.

Hyundai

Benzín E10 môžu používať všetky modely.

Suzuki

Benzín E10 môžu používať všetky súčasné modely.

Mazda

Benzín E10 môžu používať všetky modely od roku 2002.

Subaru

Benzín E10 môžu používať všetky modely od roku 1991.

Nissan

Benzín E10 môžu používať všetky modely od roku 2000.

Mini

Benzín E10 môžu používať všetky modely od roku 2000.

Rolls Royce

Benzín E10 môžu používať všetky modely od roku 2003.

Smart

Benzín E10 môžu používať všetky modely.

Maybach

Benzín E10 môžu používať všetky modely.