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Nový Lexus ES mieri vyššie. Narástol takmer na úroveň vlajkovej limuzíny a po prvýkrát prichádza aj ako elektromobil
Tagy: Elektromobil Lexus PR
Luxusný sedan dnes musí ponúknuť viac než pohodlné sedadlá a kvalitné materiály. Očakáva sa od neho ticho, priestor, inteligentné technológie aj možnosť vybrať si pohon podľa vlastného ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Luxusný sedan dnes musí ponúknuť viac než pohodlné sedadlá a kvalitné materiály.
Očakáva sa od neho ticho, priestor, inteligentné technológie aj možnosť vybrať si pohon podľa vlastného životného štýlu. Nový Lexus ES preto vo svojej ôsmej generácii prechádza jednou z najvýraznejších premien vo svojej histórii. Je väčší, technologicky vyspelejší a popri hybride po prvýkrát prichádza aj v plne elektrických verziách.
Sú autá, pri ktorých generačná výmena znamená nový nárazník, väčší displej a niekoľko koní navyše. Pri novom Lexuse ES je rozsah zmien podstatne väčší. Ôsma generácia má ambíciu ukázať, ako si japonská značka predstavuje luxusný sedan v ére elektrifikácie.
Nie je to pritom žiadny nováčik. ES sprevádza Lexus prakticky od jeho začiatkov - prvá generácia bola predstavená v roku 1989 spolu s vlajkovou loďou LS. Odvtedy sa po celom svete predalo viac než tri milióny kusov. V Európe sa model objavil v roku 2018 so siedmou generáciou. Teraz však dospel do bodu, keď sa mení nielen samotné auto, ale aj jeho postavenie v ponuke značky.
Prvým prekvapením sú rozmery. Nový Lexus ES má na dĺžku 5 140 mm, čo znamená medzigeneračný nárast o 165 mm. Rázvor sa predĺžil o 80 mm na 2 950 mm a karoséria je so šírkou 1 920 mm o 55 mm širšia. ES sa tak svojimi rozmermi približuje k niekdajšej vlajkovej limuzíne Lexus LS, ktorú po ukončení jej výroby do veľkej miery zastúpi. A práve to pomáha pochopiť, prečo Lexus pri novej generácii venoval toľko pozornosti komfortu cestujúcich vzadu. Rozmerové zväčšenie totiž nie je samoúčelné. Viac centimetrov sa malo pretaviť najmä do priestoru, ktorý posádka reálne pocíti.
Nový dizajnový jazyk nesie názov Clean Tech x Elegance. Jeho úlohou je spojiť technologicky čistý vzhľad s eleganciou a remeselným luxusom, ktoré sú pre Lexus charakteristické. Inšpiráciou bol koncept LF-ZC predstavený na Japan Mobility Show v roku 2023. Výsledkom je auto, ktoré sa od predchodcu odklonilo pomerne výrazne. Predná časť dostala novú interpretáciu typického vretenovitého motívu značky a svetlá vytvárajú dvojité písmeno L. Zadné svetlá zasa prepája súvislá svetelná lišta s integrovaným nápisom LEXUS. Je to dizajn, ktorý môže na fotografiách vyvolávať rozdielne reakcie. Pri novom ES však platí, že jeho proporcie a detaily najlepšie vyniknú pri osobnom stretnutí. A možno práve to je pri automobile tejto triedy dôležitejšie než prvý pohľad na obrazovke.
Skutočný posun novej generácie sa ukáže po otvorení zadných dverí. Vzdialenosť medzi prednými a zadnými sedadlami dosahuje až 1 102 mm, čo je o 77 mm viac než v predchádzajúcej generácii. Lexus tak vytvoril priestor, ktorý už smeruje k predstavám o reprezentatívnej limuzíne. Najlepšie to demonštruje elektrická verzia vo výbave Luxury Top. Zadné sedadlá môžu byť vyhrievané, ventilované a vybavené masážnou funkciou. Sedadlo za spolujazdcom dostalo výsuvnú opierku nôh typu ottoman a predné sedadlo spolujazdca možno elektricky sklopiť dopredu. Pasažier vzadu tak získa viac priestoru na nohy aj lepší výhľad dopredu. Zaujímavosťou je, že podobné riešenie Lexus v minulosti používal práve vo svojej vlajkovej lodi LS. Luxus tu teda nie je postavený iba na tom, čo človek vidí. Má byť cítiť predovšetkým v tom, ako pohodlne sa v aute cestuje.
Úplne iným detailom sú nové Hidden Switches. Ide o dotykové ovládače ukryté pod povrchom palubnej dosky. Keď ich vodič nepotrebuje, prakticky splývajú s interiérom. Po aktivovaní vozidla sa ich symboly rozsvietia a možno nimi ovládať napríklad teplotu či vyhrievanie okien a zrkadiel. Myšlienka je jednoduchá: odstrániť z kabíny vizuálny chaos bez toho, aby vodič prišiel o ľahko dostupné ovládanie.
Interiér pritom zostáva orientovaný na človeka. Digitálny prístrojový panel má 12,3 palca, nový volant menší priemer a palubná doska je umiestnená nižšie, aby zlepšovala výhľad. Bezdrôtové nabíjanie telefónu je štandardom vo všetkých verziách.
Veľkou novinkou je možnosť voľby pohonu. Nový Lexus ES bude dostupný ako ES 300h, teda hybrid bez nutnosti dobíjania, ale po prvýkrát aj ako elektromobily ES 350e a ES 500e. V ponuke nechýbajú ani verzie s pohonom všetkých kolies. Hybridný ES 300h prináša šiestu generáciu hybridnej technológie Lexus. Kombinuje 2,5-litrový benzínový motor, elektromotor a novú lítium-iónovú batériu. Systém dosahuje výkon 144 kW, teda 196 koní, a zákazník si môže zvoliť pohon predných kolies alebo E-Four AWD. Zaujímavé je, že hybridný systém sa nesústredí iba na spotrebu. Nová logika riadenia má zároveň priniesť pružnejšiu akceleráciu, zatiaľ čo konštrukčné úpravy motora znižujú hlučnosť a vibrácie. To je pri luxusnom sedane minimálne rovnako podstatné ako číslo spotreby.
Elektrický ES 350e ponúkne pohon predných kolies, výkon 165 kW (224 k) a podľa výbavy kombinovaný dojazd 493 až 581 kilometrov podľa WLTP.
Výkonnejší ES 500e má 252 kW, teda 343 koní, a inteligentný pohon všetkých kolies DIRECT4. Z nuly na 100 km/h zrýchli za 5,5 sekundy a kombinovaný dojazd podľa WLTP dosahuje v závislosti od výbavy 465 až 529 kilometrov.
Pri elektromobile je však výkon iba polovicou príbehu. Druhou je nabíjanie. Elektrické ES podporuje DC nabíjanie výkonom 150 kW. Nabitie batérie trvá z 10 na 80 percent približne 28 minút, a to aj pri teplote mínus 10 stupňov Celzia. Pri 22 kW AC nabíjaní sa batéria z 10 na 100 percent nabije približne za štyri hodiny. Systém zároveň umožňuje predprípravu batérie pred príchodom k nabíjačke, aby vytvoril vhodné podmienky na stabilné a rýchle nabíjanie.
Veľký skok nastal aj v digitálnom svete. ES je prvým Lexusom s novou generáciou multimediálneho systému LexusConnect. Centrom systému je 14-palcový dotykový displej. Nová platforma ponúka štvornásobne vyšší výpočtový výkon a osemnásobne väčšie úložisko než predchádzajúce riešenie, pričom jeho kapacita dosahuje 256 GB. Navigačnú mapu možno zobrazovať aj priamo na digitálnom prístrojovom paneli pred vodičom. Vylepšený bol hlasový asistent, systém dokáže rozlíšiť vodiča od spolujazdca a dôležité funkcie majú byť dostupné jednoduchšie než doteraz.
Balík online služieb má navyše 10-ročné obdobie bezplatného využívania. Obsahuje napríklad cloudovú navigáciu, funkciu nájdenia vozidla či upozornenia na nízkoemisné zóny. Nová generácia digitálneho kľúča Smart Digital Key+ umožňuje používať namiesto klasického kľúča kompatibilný smartfón alebo inteligentné hodinky a prístup možno zdieľať s ďalšími používateľmi. Medzi ďalšie možnosti patrí integrované zaznamenávanie incidentov. Systém môže prostredníctvom kamier vozidla vytvoriť 360-stupňový záznam okolia a pri náraze automaticky uchovať sekvenciu pred incidentom aj po ňom.
Technologická výbava pokračuje najnovšou generáciou Lexus Safety System+. Všetky nové ES dostanú rozšírené aktívne bezpečnostné a asistenčné funkcie. Štandard zahŕňa napríklad monitorovanie mŕtveho uhla, asistenta bezpečného vystupovania či upozornenie na križujúcu premávku spredu aj zozadu. Zaujímavou zmenou sú aktualizácie "over-the-air". Softvér vybraných systémov tak bude možné priebežne aktualizovať bez návštevy servisu. Modernizované senzory zároveň zväčšili horizontálny uhol snímania o 115 percent a detekčnú vzdialenosť o 170 percent oproti predchádzajúcej generácii.
Práve túto otázku nový Lexus ES nepriamo kladie. Luxus už nemusí znamenať množstvo chrómu, čo najväčší motor alebo palubnú dosku zaplnenú tlačidlami. Môže ním byť ticho počas jazdy, priestor na natiahnutie nôh, sedadlo, ktoré vás po náročnom dni masíruje, alebo technológia, ktorú nemusíte študovať, pretože funguje intuitívne. A pre niekoho môže byť luxusom aj možnosť vybrať si medzi hybridom a elektromobilom bez toho, aby musel meniť značku či triedu auta. Ôsma generácia ES preto nie je iba väčším pokračovaním predchodcu. Lexus s ňou posúva svoj tradičný sedan smerom k úlohe, ktorú kedysi plnili ešte väčšie limuzíny, a zároveň ho pripravuje na elektrifikovanú budúcnosť.
A hoci jeho nový dizajn nemusí na prvých fotografiách osloviť každého rovnako, pri tomto aute bude stáť za to urobiť jednu vec, ktorú žiadna technická tabuľka nenahradí - pozrieť si ho naživo, sadnúť si dozadu a zistiť, ako veľmi sa predstava luxusného sedanu za jednu generáciu dokázala zmeniť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nový Lexus ES mieri vyššie. Narástol takmer na úroveň vlajkovej limuzíny a po prvýkrát prichádza aj ako elektromobil © SITA Všetky práva vyhradené.
Očakáva sa od neho ticho, priestor, inteligentné technológie aj možnosť vybrať si pohon podľa vlastného životného štýlu. Nový Lexus ES preto vo svojej ôsmej generácii prechádza jednou z najvýraznejších premien vo svojej histórii. Je väčší, technologicky vyspelejší a popri hybride po prvýkrát prichádza aj v plne elektrických verziách.
Sú autá, pri ktorých generačná výmena znamená nový nárazník, väčší displej a niekoľko koní navyše. Pri novom Lexuse ES je rozsah zmien podstatne väčší. Ôsma generácia má ambíciu ukázať, ako si japonská značka predstavuje luxusný sedan v ére elektrifikácie.
Nie je to pritom žiadny nováčik. ES sprevádza Lexus prakticky od jeho začiatkov - prvá generácia bola predstavená v roku 1989 spolu s vlajkovou loďou LS. Odvtedy sa po celom svete predalo viac než tri milióny kusov. V Európe sa model objavil v roku 2018 so siedmou generáciou. Teraz však dospel do bodu, keď sa mení nielen samotné auto, ale aj jeho postavenie v ponuke značky.
Narástol takmer na úroveň veľkej limuzíny
Prvým prekvapením sú rozmery. Nový Lexus ES má na dĺžku 5 140 mm, čo znamená medzigeneračný nárast o 165 mm. Rázvor sa predĺžil o 80 mm na 2 950 mm a karoséria je so šírkou 1 920 mm o 55 mm širšia. ES sa tak svojimi rozmermi približuje k niekdajšej vlajkovej limuzíne Lexus LS, ktorú po ukončení jej výroby do veľkej miery zastúpi. A práve to pomáha pochopiť, prečo Lexus pri novej generácii venoval toľko pozornosti komfortu cestujúcich vzadu. Rozmerové zväčšenie totiž nie je samoúčelné. Viac centimetrov sa malo pretaviť najmä do priestoru, ktorý posádka reálne pocíti.
Dizajn môže rozdeliť názory. Naživo však dáva väčší zmysel
Nový dizajnový jazyk nesie názov Clean Tech x Elegance. Jeho úlohou je spojiť technologicky čistý vzhľad s eleganciou a remeselným luxusom, ktoré sú pre Lexus charakteristické. Inšpiráciou bol koncept LF-ZC predstavený na Japan Mobility Show v roku 2023. Výsledkom je auto, ktoré sa od predchodcu odklonilo pomerne výrazne. Predná časť dostala novú interpretáciu typického vretenovitého motívu značky a svetlá vytvárajú dvojité písmeno L. Zadné svetlá zasa prepája súvislá svetelná lišta s integrovaným nápisom LEXUS. Je to dizajn, ktorý môže na fotografiách vyvolávať rozdielne reakcie. Pri novom ES však platí, že jeho proporcie a detaily najlepšie vyniknú pri osobnom stretnutí. A možno práve to je pri automobile tejto triedy dôležitejšie než prvý pohľad na obrazovke.
Zadné sedadlá pripomínajú skôr salónik
Skutočný posun novej generácie sa ukáže po otvorení zadných dverí. Vzdialenosť medzi prednými a zadnými sedadlami dosahuje až 1 102 mm, čo je o 77 mm viac než v predchádzajúcej generácii. Lexus tak vytvoril priestor, ktorý už smeruje k predstavám o reprezentatívnej limuzíne. Najlepšie to demonštruje elektrická verzia vo výbave Luxury Top. Zadné sedadlá môžu byť vyhrievané, ventilované a vybavené masážnou funkciou. Sedadlo za spolujazdcom dostalo výsuvnú opierku nôh typu ottoman a predné sedadlo spolujazdca možno elektricky sklopiť dopredu. Pasažier vzadu tak získa viac priestoru na nohy aj lepší výhľad dopredu. Zaujímavosťou je, že podobné riešenie Lexus v minulosti používal práve vo svojej vlajkovej lodi LS. Luxus tu teda nie je postavený iba na tom, čo človek vidí. Má byť cítiť predovšetkým v tom, ako pohodlne sa v aute cestuje.
Tlačidlá, ktoré zmiznú
Úplne iným detailom sú nové Hidden Switches. Ide o dotykové ovládače ukryté pod povrchom palubnej dosky. Keď ich vodič nepotrebuje, prakticky splývajú s interiérom. Po aktivovaní vozidla sa ich symboly rozsvietia a možno nimi ovládať napríklad teplotu či vyhrievanie okien a zrkadiel. Myšlienka je jednoduchá: odstrániť z kabíny vizuálny chaos bez toho, aby vodič prišiel o ľahko dostupné ovládanie.
Interiér pritom zostáva orientovaný na človeka. Digitálny prístrojový panel má 12,3 palca, nový volant menší priemer a palubná doska je umiestnená nižšie, aby zlepšovala výhľad. Bezdrôtové nabíjanie telefónu je štandardom vo všetkých verziách.
Hybrid zostáva, elektromobil prichádza po prvýkrát
Veľkou novinkou je možnosť voľby pohonu. Nový Lexus ES bude dostupný ako ES 300h, teda hybrid bez nutnosti dobíjania, ale po prvýkrát aj ako elektromobily ES 350e a ES 500e. V ponuke nechýbajú ani verzie s pohonom všetkých kolies. Hybridný ES 300h prináša šiestu generáciu hybridnej technológie Lexus. Kombinuje 2,5-litrový benzínový motor, elektromotor a novú lítium-iónovú batériu. Systém dosahuje výkon 144 kW, teda 196 koní, a zákazník si môže zvoliť pohon predných kolies alebo E-Four AWD. Zaujímavé je, že hybridný systém sa nesústredí iba na spotrebu. Nová logika riadenia má zároveň priniesť pružnejšiu akceleráciu, zatiaľ čo konštrukčné úpravy motora znižujú hlučnosť a vibrácie. To je pri luxusnom sedane minimálne rovnako podstatné ako číslo spotreby.
Dve elektrické verzie pre dva typy vodičov
Elektrický ES 350e ponúkne pohon predných kolies, výkon 165 kW (224 k) a podľa výbavy kombinovaný dojazd 493 až 581 kilometrov podľa WLTP.
Výkonnejší ES 500e má 252 kW, teda 343 koní, a inteligentný pohon všetkých kolies DIRECT4. Z nuly na 100 km/h zrýchli za 5,5 sekundy a kombinovaný dojazd podľa WLTP dosahuje v závislosti od výbavy 465 až 529 kilometrov.
Pri elektromobile je však výkon iba polovicou príbehu. Druhou je nabíjanie. Elektrické ES podporuje DC nabíjanie výkonom 150 kW. Nabitie batérie trvá z 10 na 80 percent približne 28 minút, a to aj pri teplote mínus 10 stupňov Celzia. Pri 22 kW AC nabíjaní sa batéria z 10 na 100 percent nabije približne za štyri hodiny. Systém zároveň umožňuje predprípravu batérie pred príchodom k nabíjačke, aby vytvoril vhodné podmienky na stabilné a rýchle nabíjanie.
LexusConnect dostal výrazne výkonnejší "mozog"
Veľký skok nastal aj v digitálnom svete. ES je prvým Lexusom s novou generáciou multimediálneho systému LexusConnect. Centrom systému je 14-palcový dotykový displej. Nová platforma ponúka štvornásobne vyšší výpočtový výkon a osemnásobne väčšie úložisko než predchádzajúce riešenie, pričom jeho kapacita dosahuje 256 GB. Navigačnú mapu možno zobrazovať aj priamo na digitálnom prístrojovom paneli pred vodičom. Vylepšený bol hlasový asistent, systém dokáže rozlíšiť vodiča od spolujazdca a dôležité funkcie majú byť dostupné jednoduchšie než doteraz.
Balík online služieb má navyše 10-ročné obdobie bezplatného využívania. Obsahuje napríklad cloudovú navigáciu, funkciu nájdenia vozidla či upozornenia na nízkoemisné zóny. Nová generácia digitálneho kľúča Smart Digital Key+ umožňuje používať namiesto klasického kľúča kompatibilný smartfón alebo inteligentné hodinky a prístup možno zdieľať s ďalšími používateľmi. Medzi ďalšie možnosti patrí integrované zaznamenávanie incidentov. Systém môže prostredníctvom kamier vozidla vytvoriť 360-stupňový záznam okolia a pri náraze automaticky uchovať sekvenciu pred incidentom aj po ňom.
Bezpečnostné systémy sa budú môcť zlepšovať aj po kúpe auta
Technologická výbava pokračuje najnovšou generáciou Lexus Safety System+. Všetky nové ES dostanú rozšírené aktívne bezpečnostné a asistenčné funkcie. Štandard zahŕňa napríklad monitorovanie mŕtveho uhla, asistenta bezpečného vystupovania či upozornenie na križujúcu premávku spredu aj zozadu. Zaujímavou zmenou sú aktualizácie "over-the-air". Softvér vybraných systémov tak bude možné priebežne aktualizovať bez návštevy servisu. Modernizované senzory zároveň zväčšili horizontálny uhol snímania o 115 percent a detekčnú vzdialenosť o 170 percent oproti predchádzajúcej generácii.
Čo dnes vlastne znamená luxus?
Práve túto otázku nový Lexus ES nepriamo kladie. Luxus už nemusí znamenať množstvo chrómu, čo najväčší motor alebo palubnú dosku zaplnenú tlačidlami. Môže ním byť ticho počas jazdy, priestor na natiahnutie nôh, sedadlo, ktoré vás po náročnom dni masíruje, alebo technológia, ktorú nemusíte študovať, pretože funguje intuitívne. A pre niekoho môže byť luxusom aj možnosť vybrať si medzi hybridom a elektromobilom bez toho, aby musel meniť značku či triedu auta. Ôsma generácia ES preto nie je iba väčším pokračovaním predchodcu. Lexus s ňou posúva svoj tradičný sedan smerom k úlohe, ktorú kedysi plnili ešte väčšie limuzíny, a zároveň ho pripravuje na elektrifikovanú budúcnosť.
A hoci jeho nový dizajn nemusí na prvých fotografiách osloviť každého rovnako, pri tomto aute bude stáť za to urobiť jednu vec, ktorú žiadna technická tabuľka nenahradí - pozrieť si ho naživo, sadnúť si dozadu a zistiť, ako veľmi sa predstava luxusného sedanu za jednu generáciu dokázala zmeniť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nový Lexus ES mieri vyššie. Narástol takmer na úroveň vlajkovej limuzíny a po prvýkrát prichádza aj ako elektromobil © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Elektromobil Lexus PR
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