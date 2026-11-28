Vallo má plat okolo 9-tisíc eur, Lörinc 6 448. Koľko zarábajú primátori krajských miest?
Primátori krajských miest zarábajú tisíce eur, niektorí si plat zvýšili až o 60 percent. Aj keď platy starostov a primátorov určuje zákon, poslanci zastupiteľstiev ich môžu zvýšiť až o 60 ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Primátori krajských miest zarábajú tisíce eur, niektorí si plat zvýšili až o 60 percent.
Aj keď platy starostov a primátorov určuje zákon, poslanci zastupiteľstiev ich môžu zvýšiť až o 60 percent. Primátor krajského mesta tak môže zarábať napríklad 5 735 eur, čo je najnižší možný plat primátora mesta do 100-tisíc obyvateľov, alebo aj vyše 9 000 eur, čo je plat primátora po zvýšení o 60 percent.
Trojnásobný primátor Nitry Marek Hattas poberá 5 735 eur v hrubom, čo je základný plat zo zákona bez navýšenia. Taký plat mal aj v predchádzajúcom volebnom období, v ktorom by sa asi nenašlo dosť poslancov na jeho zvýšenie. V novom volebnom období má už v zastupiteľstve pohodlnú väčšinu poslancov na svojej strane, zvýšenie platu na ustanovujúcom zastupiteľstve napriek tomu nikto z nich nenavrhol. Predseda poslaneckého klubu Tím Kraj Nitra Roman Ágh hovorí, že poslanci sa k otázke platu primátora v správnom čase vrátia.
„Rozhodnutie ponechať primátorovi základný plat považujem predovšetkým za vytvorenie priestoru na objektívne zhodnotenie jeho práce a dosiahnutých výsledkov. Osobitne to platí pre novozvolených poslancov, ktorí tak dostávajú priestor oboznámiť sa s jeho doterajším pôsobením a vytvoriť si vlastný názor na dosiahnuté výsledky,“ vysvetlil Ágh. On osobne hodnotí výsledky práce primátora viac než dobre, ak sa s týmto hodnotením stotožní väčšina poslancov, pripúšťa možnosť vrátiť sa k téme platu. Viac ako primátor Nitry zarába primátor malého mesta Vráble Viktor Németh, ktorého plat po navýšení o 40 percent je 5 897 eur v hrubom.
Primátor Žiliny Peter Fiabáne bude zarábať 7 456 eur mesačne. Poslanci mu základný plat na ustanovujúcom zastupiteľstve zvýšili o 30 percent. Primátor Trenčína Ján Forgáč je nový, Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne mu základný plat navýšilo o 40 percent na 8 029 eur. Poslanci toto zvýšenie zdôvodňovali dlhoročným pôsobením vo funkcii viceprimátora. Návrh na skromnejšie navýšenie o 20 percent neprešiel.
Novou je aj primátorka Trnavy Eva Nemčovská, ktorej mestské zastupiteľstvo zákonom garantovaný plat 5 735 eur zvýšilo o 50 percent, zarábať tak bude 8 603 eur. Aj v jej prípade poslanci zvýšenie vysvetlili dlhoročným pôsobením v pozícii viceprimátorky. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko poberá maximálny možný plat, ktorý po zvýšení o 60 percent dosahuje aktuálne 9 176 eur. Primátor Bratislavy Matúš Vallo je v platovej skupine miest nad 100-tisíc obyvateľov. Jeho plat sa pohybuje okolo 9 000 eur.
Primátorovi Prešova Františkovi Oľhovi poslanci už pred štyrmi rokmi navýšili o 40 percent, v tomto roku teda dostáva 8 029 eur v hrubom. S takýmto platom pokračuje aj v novom volebnom období. Zákon podľa hovorcu Prešova Michala Hudáka neustanovuje, že by predchádzajúce rozhodnutie mestského zastupiteľstva o zvýšení platu automaticky strácalo účinnosť uplynutím funkčného obdobia primátora.
Bývalý primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý stál na čele metropoly východu dve volebné obdobia po sebe, poberal základný plat. Ten v tomto roku predstavoval sumu 6 448 eur mesačne v hrubom. Jeho nástupca Ladislav Lörinc (Košická strana), ktorý sa funkcie ujal v pondelok 23. novembra 2026, bude poberať rovnaký základný plat 6 448 eur mesačne v hrubom.
Zdroj: SITA.sk - Vallo má plat okolo 9-tisíc eur, Lörinc 6 448. Koľko zarábajú primátori krajských miest? © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj keď platy starostov a primátorov určuje zákon, poslanci zastupiteľstiev ich môžu zvýšiť až o 60 percent. Primátor krajského mesta tak môže zarábať napríklad 5 735 eur, čo je najnižší možný plat primátora mesta do 100-tisíc obyvateľov, alebo aj vyše 9 000 eur, čo je plat primátora po zvýšení o 60 percent.
Primátor Nitry zostáva pri základnom plate
Trojnásobný primátor Nitry Marek Hattas poberá 5 735 eur v hrubom, čo je základný plat zo zákona bez navýšenia. Taký plat mal aj v predchádzajúcom volebnom období, v ktorom by sa asi nenašlo dosť poslancov na jeho zvýšenie. V novom volebnom období má už v zastupiteľstve pohodlnú väčšinu poslancov na svojej strane, zvýšenie platu na ustanovujúcom zastupiteľstve napriek tomu nikto z nich nenavrhol. Predseda poslaneckého klubu Tím Kraj Nitra Roman Ágh hovorí, že poslanci sa k otázke platu primátora v správnom čase vrátia.
„Rozhodnutie ponechať primátorovi základný plat považujem predovšetkým za vytvorenie priestoru na objektívne zhodnotenie jeho práce a dosiahnutých výsledkov. Osobitne to platí pre novozvolených poslancov, ktorí tak dostávajú priestor oboznámiť sa s jeho doterajším pôsobením a vytvoriť si vlastný názor na dosiahnuté výsledky,“ vysvetlil Ágh. On osobne hodnotí výsledky práce primátora viac než dobre, ak sa s týmto hodnotením stotožní väčšina poslancov, pripúšťa možnosť vrátiť sa k téme platu. Viac ako primátor Nitry zarába primátor malého mesta Vráble Viktor Németh, ktorého plat po navýšení o 40 percent je 5 897 eur v hrubom.
Primátori Žiliny, Trenčína a Trnavy dostali zvýšenie
Primátor Žiliny Peter Fiabáne bude zarábať 7 456 eur mesačne. Poslanci mu základný plat na ustanovujúcom zastupiteľstve zvýšili o 30 percent. Primátor Trenčína Ján Forgáč je nový, Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne mu základný plat navýšilo o 40 percent na 8 029 eur. Poslanci toto zvýšenie zdôvodňovali dlhoročným pôsobením vo funkcii viceprimátora. Návrh na skromnejšie navýšenie o 20 percent neprešiel.
Novou je aj primátorka Trnavy Eva Nemčovská, ktorej mestské zastupiteľstvo zákonom garantovaný plat 5 735 eur zvýšilo o 50 percent, zarábať tak bude 8 603 eur. Aj v jej prípade poslanci zvýšenie vysvetlili dlhoročným pôsobením v pozícii viceprimátorky. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko poberá maximálny možný plat, ktorý po zvýšení o 60 percent dosahuje aktuálne 9 176 eur. Primátor Bratislavy Matúš Vallo je v platovej skupine miest nad 100-tisíc obyvateľov. Jeho plat sa pohybuje okolo 9 000 eur.
Primátori Prešova a Košíc majú základný plat
Primátorovi Prešova Františkovi Oľhovi poslanci už pred štyrmi rokmi navýšili o 40 percent, v tomto roku teda dostáva 8 029 eur v hrubom. S takýmto platom pokračuje aj v novom volebnom období. Zákon podľa hovorcu Prešova Michala Hudáka neustanovuje, že by predchádzajúce rozhodnutie mestského zastupiteľstva o zvýšení platu automaticky strácalo účinnosť uplynutím funkčného obdobia primátora.
Bývalý primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý stál na čele metropoly východu dve volebné obdobia po sebe, poberal základný plat. Ten v tomto roku predstavoval sumu 6 448 eur mesačne v hrubom. Jeho nástupca Ladislav Lörinc (Košická strana), ktorý sa funkcie ujal v pondelok 23. novembra 2026, bude poberať rovnaký základný plat 6 448 eur mesačne v hrubom.
Zdroj: SITA.sk - Vallo má plat okolo 9-tisíc eur, Lörinc 6 448. Koľko zarábajú primátori krajských miest? © SITA Všetky práva vyhradené.
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