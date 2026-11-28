Putin predstavil novú jadrovú ponorku, do roku 2030 chce flotilu rozšíriť o ďalších päť
Vyplýva to z videozáznamu, ktorý zverejnil Kremeľ. Ruský prezident Vladimir Putin v piatok predstavil novú ponorku s jadrovým pohonom a oznámil, že do roku 2030 ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Vyplýva to z videozáznamu, ktorý zverejnil Kremeľ.
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok predstavil novú ponorku s jadrovým pohonom a oznámil, že do roku 2030 pribudne do ruskej námornej flotily ďalších päť takýchto plavidiel. Vyplýva to z videozáznamu, ktorý zverejnil Kremeľ.
Putin sa v lodeniciach Sevmaš v meste Severodvinsk na severozápade Ruska zúčastnil na slávnostnom vztýčení vlajky na palube ponorky Perm, čím ju oficiálne odovzdali ruskému námorníctvu.
„Rusko je jednou z mála krajín na svete, ktoré dokážu stavať takéto výkonné jadrové ponorky, zbrane s globálnym dosahom a významom,“ vyhlásil ruský prezident.
Ponorky s jadrovým pohonom sú kľúčovou súčasťou ruského jadrového odstrašovania. Schopnosť nepozorovane operovať pod hladinou umožňuje strategickým ponorkám uskutočniť odvetný úder aj v prípade napadnutia krajiny.
Podľa Putina dostane ruské námorníctvo do roku 2030 ďalších päť ponoriek s jadrovým pohonom, z toho tri stroje triedy Jaseň-M, do ktorej patrí aj Perm. Ruský prezident dodal, že tieto ponorky môžu operovať v „ktorejkoľvek časti svetového oceánu“ a niesť rôzne typy striel s plochou dráhou letu.
Zdroj: SITA.sk - Putin predstavil novú jadrovú ponorku, do roku 2030 chce flotilu rozšíriť o ďalších päť © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok predstavil novú ponorku s jadrovým pohonom a oznámil, že do roku 2030 pribudne do ruskej námornej flotily ďalších päť takýchto plavidiel. Vyplýva to z videozáznamu, ktorý zverejnil Kremeľ.
Putin sa v lodeniciach Sevmaš v meste Severodvinsk na severozápade Ruska zúčastnil na slávnostnom vztýčení vlajky na palube ponorky Perm, čím ju oficiálne odovzdali ruskému námorníctvu.
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„Rusko je jednou z mála krajín na svete, ktoré dokážu stavať takéto výkonné jadrové ponorky, zbrane s globálnym dosahom a významom,“ vyhlásil ruský prezident.
Ponorky s jadrovým pohonom sú kľúčovou súčasťou ruského jadrového odstrašovania. Schopnosť nepozorovane operovať pod hladinou umožňuje strategickým ponorkám uskutočniť odvetný úder aj v prípade napadnutia krajiny.
Podľa Putina dostane ruské námorníctvo do roku 2030 ďalších päť ponoriek s jadrovým pohonom, z toho tri stroje triedy Jaseň-M, do ktorej patrí aj Perm. Ruský prezident dodal, že tieto ponorky môžu operovať v „ktorejkoľvek časti svetového oceánu“ a niesť rôzne typy striel s plochou dráhou letu.
Zdroj: SITA.sk - Putin predstavil novú jadrovú ponorku, do roku 2030 chce flotilu rozšíriť o ďalších päť © SITA Všetky práva vyhradené.
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