Nemec pri návrate do New Jersey dvakrát asistoval, Gríger v Česku zažiaril tromi bodmi – VIDEO
Slovenský obranca Šimon Nemec bodoval v šiestom zápase NHL za sebou, čím si vylepšil osobný rekord. Calgary však na ľade jeho bývalého klubu prehralo. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa pri ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský obranca Šimon Nemec bodoval v šiestom zápase NHL za sebou, čím si vylepšil osobný rekord. Calgary však na ľade jeho bývalého klubu prehralo.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa pri premiérovom návrate na ľad svojho bývalého zamestnávateľa v zámorskej NHL prezentoval dvoma asistenciami. Jeho Calgary Flames však v piatkovom stretnutí podľahli domácim New Jersey Devils 3:5. Nemec bodoval v šiestom zápase za sebou, čo je jeho nové kariérne maximum v NHL.
Slovenský obranca, ktorý sa v júni sťahoval z New Jersey do Calgary, v 17. minúte asistoval pri otváracom góle Joela Hanleyho a v 39. minúte pri zásahu Zacha Whiteclouda na 3:2 pre hostí. Kanadské mužstvo však v záverečnej tretine trikrát inkasovalo. Nemec strávil na ľade 17:52 minúty, jeho krajania Martin Pospíšil a Samuel Honzek nefigurovali v zostave Calgary.
Dalibor Dvorský odohral 11:11 minúty pri víťazstve St. Louis Blues nad Dallasom Stars 5:3, zaznamenal jeden bodyček a jednu zblokovanú strelu. Martin Fehérváry strávil na ľade 21:38 minúty a zblokoval dve strely pri prehre Washingtonu Capitals s Floridou Panthers 2:3. O triumfe hostí rozhodol Sam Bennett 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Erik Černák pre chorobu nefiguroval v zostave Tampy Bay Lightning pri prehre s Ottawou Senators 2:6.
V najvyššej českej súťaži zažiaril tromi kanadskými bodmi slovenský útočník Dávid Gríger, ktorý dvoma gólmi a asistenciou pomohol Mladej Boleslavi k víťazstvu 5:0 na ľade Litvínova. Strelil druhý a piaty gól svojho mužstva. Výrazne mu sekundoval krajan Pavol Skalický, ktorý si pripísal dve gólové prihrávky vrátane asistencie pri Grígerovom zásahu na konečných 5:0.
Na českej extraligovej scéne bodovali aj Miloš Kelemen a Martin Marinčin vo vzájomnom súboji ich mužstiev. Kelemen asistoval pri treťom góle Pardubíc, Marinčin pri prvom zásahu Třinca. Z víťazstva 4:2 sa tešili hostia z Pardubíc. Viliam Čacho asistoval pri víťaznom góle Hradca Králové, ktorý uspel na ľade Olomouca 3:1.
V najvyššej nemeckej súťaži si pripísal asistenciu slovenský útočník Robin Veber. V 15. minúte prihral na otvárací gól Wolfsburgu v súboji s Norimbergom, jeho mužstvo však napokon prehralo 2:3. V zámorskej AHL si Maroš Jedlička pripísal asistenciu pri jedinom góle Colorada Eagles, ktoré podľahlo San Diegu Gulls 1:3.
Zdroj: SITA.sk - Nemec pri návrate do New Jersey dvakrát asistoval, Gríger v Česku zažiaril tromi bodmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa pri premiérovom návrate na ľad svojho bývalého zamestnávateľa v zámorskej NHL prezentoval dvoma asistenciami. Jeho Calgary Flames však v piatkovom stretnutí podľahli domácim New Jersey Devils 3:5. Nemec bodoval v šiestom zápase za sebou, čo je jeho nové kariérne maximum v NHL.
Slovenský obranca, ktorý sa v júni sťahoval z New Jersey do Calgary, v 17. minúte asistoval pri otváracom góle Joela Hanleyho a v 39. minúte pri zásahu Zacha Whiteclouda na 3:2 pre hostí. Kanadské mužstvo však v záverečnej tretine trikrát inkasovalo. Nemec strávil na ľade 17:52 minúty, jeho krajania Martin Pospíšil a Samuel Honzek nefigurovali v zostave Calgary.
Dalibor Dvorský odohral 11:11 minúty pri víťazstve St. Louis Blues nad Dallasom Stars 5:3, zaznamenal jeden bodyček a jednu zblokovanú strelu. Martin Fehérváry strávil na ľade 21:38 minúty a zblokoval dve strely pri prehre Washingtonu Capitals s Floridou Panthers 2:3. O triumfe hostí rozhodol Sam Bennett 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Erik Černák pre chorobu nefiguroval v zostave Tampy Bay Lightning pri prehre s Ottawou Senators 2:6.
🔥FLAMES GOAL🔥
Joel Hanley's point shot finds it's way to the back of the net!
Simon Nemec picks up a point to extend his point streak to 6 games!
🎥: Sportsnet | #Flames https://t.co/jptAATntUP
— Robert Munnich (@Robert_Munnich) November 27, 2026
V najvyššej českej súťaži zažiaril tromi kanadskými bodmi slovenský útočník Dávid Gríger, ktorý dvoma gólmi a asistenciou pomohol Mladej Boleslavi k víťazstvu 5:0 na ľade Litvínova. Strelil druhý a piaty gól svojho mužstva. Výrazne mu sekundoval krajan Pavol Skalický, ktorý si pripísal dve gólové prihrávky vrátane asistencie pri Grígerovom zásahu na konečných 5:0.
Na českej extraligovej scéne bodovali aj Miloš Kelemen a Martin Marinčin vo vzájomnom súboji ich mužstiev. Kelemen asistoval pri treťom góle Pardubíc, Marinčin pri prvom zásahu Třinca. Z víťazstva 4:2 sa tešili hostia z Pardubíc. Viliam Čacho asistoval pri víťaznom góle Hradca Králové, ktorý uspel na ľade Olomouca 3:1.
V najvyššej nemeckej súťaži si pripísal asistenciu slovenský útočník Robin Veber. V 15. minúte prihral na otvárací gól Wolfsburgu v súboji s Norimbergom, jeho mužstvo však napokon prehralo 2:3. V zámorskej AHL si Maroš Jedlička pripísal asistenciu pri jedinom góle Colorada Eagles, ktoré podľahlo San Diegu Gulls 1:3.
Zdroj: SITA.sk - Nemec pri návrate do New Jersey dvakrát asistoval, Gríger v Česku zažiaril tromi bodmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.