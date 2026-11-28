Lyžiarsky sprievodca do srdca Nízkych Tatier: Čertovica a okolie láka na nezabudnuteľnú zimnú dovolenku – FOTO
Čertovica v Nízkych Tatrách predstavuje ideálne spojenie kvalitného lyžovania, nádhernej prírody, zimných hrebeňových túr a komfortného zázemia. Keď sa zimná sezóna premení na bielu paletu ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Čertovica v Nízkych Tatrách predstavuje ideálne spojenie kvalitného lyžovania, nádhernej prírody, zimných hrebeňových túr a komfortného zázemia.
Keď sa zimná sezóna premení na bielu paletu snehových kopcov, Nízke Tatry sa stávajú magnetom pre milovníkov lyžovania. Len pár kilometrov od hlavného hrebeňa slovenských hôr sa nachádza lyžiarske stredisko SKI Čertovica - ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú kombináciu prírodnej krásy, výborných zjazdoviek a pokojnej horskej atmosféry.
Lyžiarske stredisko SKI Čertovica, situované v nadmorskej výške približne 1 120 až 1 460 m n. m., ponúka sedem zjazdoviek s celkovou dĺžkou viac ako 5,8 km snehových tratí.
Vďaka trom moderným vlekom s kapacitou približne 1 300 osôb za hodinu si tu nájde svoju ideálnu trať nielen začiatočník, ale aj skúsený lyžiar. Svahy sú denne upravované ratrakmi a približne 75 % zjazdoviek je technicky zasnežovaných, čo zabezpečuje stabilné podmienky počas celej sezóny.
Medzi najzaujímavejšie trate patrí zjazdovka Veľká Mulda s priemerným sklonom až 45 % na dĺžke 320 m, ktorá patrí k najstrmším na Slovensku a ponúka adrenalínový zážitok pre pokročilých. Stredisko ponúka aj freeride zóny a zjazdovky rôznej náročnosti, vďaka čomu je vhodné pre rodiny s deťmi aj športových nadšencov.
Čertovica je horské sedlo na severnom Slovensku v pohorí Nízke Tatry. Spája Bociansku dolinu a región Liptova s dolinou Štiavničky a Horehroním, čím tvorí prirodzenú dopravnú aj turistickú križovatku.
Zároveň predstavuje geografickú hranicu medzi Ďumbierskymi Tatrami na západe a Kráľovohoľskými Tatrami na východe. Sedlo leží v nadmorskej výške 1 232 m n. m. a je najvyššie položeným cestným sedlom Slovenska s celoročnou cestnou spojniciou I. triedy medzi Kráľovou Lehotou a Podbrezovou.
Vedľa cesty sa nachádza aj horská chata a parkovisko, čo z Čertovice robí obľúbené východisko pre turistické výstupy či zimné aktivity. Sedlom prechádza aj hranica medzi okresmi Liptovský Mikuláš a Brezno a červenou značkou značená turistická trasa – súčasť legendárnej Cesty hrdinov SNP.
Okrem klasického lyžovania láka Čertovica aj na zimný prechod horským hrebeňom Nízkych Tatier. Táto trasa vedie po hlavnom hrebeni, často po červenej turistickej značke, a ponúka spojenie nádherných panoramatických výhľadov, čistého horského vzduchu a skutočnej zimnej túry.
Z Čertovice sa túra bežne začína výstupom pozdĺž zjazdoviek smerom na hlbší hrebeň, kde sa po tyčovo značených chodníkoch pokračuje cez sedlá a vrcholy ako Lajštroch či Rovienky. Pri dobrom počasí sa odkrývajú rozsiahle panorámy na okolité hory a údolia, pričom na trase sa nachádzajú i miesta vhodné na krátky oddych či fotografovanie.
Pri zimnom prechode hrebeňom sa však treba pripraviť na snehom pokryté chodníky, ktoré môžu vyžadovať snežnice či zimnú výbavu, a aj na výrazné prevýšenia, ak sa rozhodnete pokračovať ďalej na hrebeňovku. Hoci ide o trasu, ktorá nie je technicky extrémne náročná, jej dĺžka a horské podmienky si vyžadujú dobrou fyzickú kondíciu a vhodné zimné vybavenie.
Poloha Čertovice je ideálnym štartovacím bodom nielen pre lyžiarske umenie, ale aj pre objavovanie nádhernej prírody Nízkych Tatier. Miestna topografia ponúka panoramatické výhľady na okolité doliny a horské masívy, ktoré lákajú nielen zimných športovcov, ale aj milovníkov pešej turistiky či bežeckého lyžovania. V susedstve nájdete trate aj miesta vhodné pre skialpinizmus či snowboardové túry – každý si tu nájde svoj spôsob, ako si naplno užiť horskú zimu.
Po dni strávenom na svahu či hrebeni prichádza čas na oddych. Penzión a reštaurácia STIV Čertovica ponúka pohodlné ubytovanie v útulných izbách či rodinných moduloch s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Vďaka výbornej polohe môžu hostia vyraziť na lyže doslova „z dverí“.
Reštaurácia STIV je známa skvelou domácou kuchyňou, postavenou na kvalitných surovinách a tradičných receptoch, ktoré dopĺňa moderný prístup. Príjemný a ochotný personál dotvára rodinnú atmosféru a robí z penziónu miesto, kam sa návštevníci radi vracajú.
Čertovica v Nízkych Tatrách predstavuje ideálne spojenie kvalitného lyžovania, nádhernej prírody, zimných hrebeňových túr a komfortného zázemia. Či už hľadáte aktívnu zimnú dovolenku, pokojný pobyt v horách alebo miesto s dobrou gastronomickou ponukou, Čertovica má čo ponúknuť počas celého roka.
Ideálna zimná túra po hrebeni s krásnymi výhľadmi na Liptov a Horehronie. Trasa je vhodná pre zimných turistov aj skialpinistov.
Súčasť hlavného hrebeňa Nízkych Tatier a Cesty hrdinov SNP. Vyžaduje dobrú kondíciu, zimnú výstroj a priaznivé počasie.
Upravované trate v nadmorskej výške nad 1 000 m n. m., miestami až do 1 440 m n. m. Vhodné aj pre rekreačných bežkárov.
Zdroj: SITA.sk - Lyžiarsky sprievodca do srdca Nízkych Tatier: Čertovica a okolie láka na nezabudnuteľnú zimnú dovolenku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď sa zimná sezóna premení na bielu paletu snehových kopcov, Nízke Tatry sa stávajú magnetom pre milovníkov lyžovania. Len pár kilometrov od hlavného hrebeňa slovenských hôr sa nachádza lyžiarske stredisko SKI Čertovica - ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú kombináciu prírodnej krásy, výborných zjazdoviek a pokojnej horskej atmosféry.
SKI Čertovica – dobrodružstvo pre všetky kategórie lyžiarov
Lyžiarske stredisko SKI Čertovica, situované v nadmorskej výške približne 1 120 až 1 460 m n. m., ponúka sedem zjazdoviek s celkovou dĺžkou viac ako 5,8 km snehových tratí.
Vďaka trom moderným vlekom s kapacitou približne 1 300 osôb za hodinu si tu nájde svoju ideálnu trať nielen začiatočník, ale aj skúsený lyžiar. Svahy sú denne upravované ratrakmi a približne 75 % zjazdoviek je technicky zasnežovaných, čo zabezpečuje stabilné podmienky počas celej sezóny.
Medzi najzaujímavejšie trate patrí zjazdovka Veľká Mulda s priemerným sklonom až 45 % na dĺžke 320 m, ktorá patrí k najstrmším na Slovensku a ponúka adrenalínový zážitok pre pokročilých. Stredisko ponúka aj freeride zóny a zjazdovky rôznej náročnosti, vďaka čomu je vhodné pre rodiny s deťmi aj športových nadšencov.
Čertovica – horské sedlo s výnimočnou polohou
Čertovica je horské sedlo na severnom Slovensku v pohorí Nízke Tatry. Spája Bociansku dolinu a región Liptova s dolinou Štiavničky a Horehroním, čím tvorí prirodzenú dopravnú aj turistickú križovatku.
Zároveň predstavuje geografickú hranicu medzi Ďumbierskymi Tatrami na západe a Kráľovohoľskými Tatrami na východe. Sedlo leží v nadmorskej výške 1 232 m n. m. a je najvyššie položeným cestným sedlom Slovenska s celoročnou cestnou spojniciou I. triedy medzi Kráľovou Lehotou a Podbrezovou.
Vedľa cesty sa nachádza aj horská chata a parkovisko, čo z Čertovice robí obľúbené východisko pre turistické výstupy či zimné aktivity. Sedlom prechádza aj hranica medzi okresmi Liptovský Mikuláš a Brezno a červenou značkou značená turistická trasa – súčasť legendárnej Cesty hrdinov SNP.
Zimný prechod hrebeňom z Čertovice – zážitok pre skialpinistov a zimných turistov
Okrem klasického lyžovania láka Čertovica aj na zimný prechod horským hrebeňom Nízkych Tatier. Táto trasa vedie po hlavnom hrebeni, často po červenej turistickej značke, a ponúka spojenie nádherných panoramatických výhľadov, čistého horského vzduchu a skutočnej zimnej túry.
Z Čertovice sa túra bežne začína výstupom pozdĺž zjazdoviek smerom na hlbší hrebeň, kde sa po tyčovo značených chodníkoch pokračuje cez sedlá a vrcholy ako Lajštroch či Rovienky. Pri dobrom počasí sa odkrývajú rozsiahle panorámy na okolité hory a údolia, pričom na trase sa nachádzajú i miesta vhodné na krátky oddych či fotografovanie.
Pri zimnom prechode hrebeňom sa však treba pripraviť na snehom pokryté chodníky, ktoré môžu vyžadovať snežnice či zimnú výbavu, a aj na výrazné prevýšenia, ak sa rozhodnete pokračovať ďalej na hrebeňovku. Hoci ide o trasu, ktorá nie je technicky extrémne náročná, jej dĺžka a horské podmienky si vyžadujú dobrou fyzickú kondíciu a vhodné zimné vybavenie.
Okolie, ktoré stojí za objavovanie
Poloha Čertovice je ideálnym štartovacím bodom nielen pre lyžiarske umenie, ale aj pre objavovanie nádhernej prírody Nízkych Tatier. Miestna topografia ponúka panoramatické výhľady na okolité doliny a horské masívy, ktoré lákajú nielen zimných športovcov, ale aj milovníkov pešej turistiky či bežeckého lyžovania. V susedstve nájdete trate aj miesta vhodné pre skialpinizmus či snowboardové túry – každý si tu nájde svoj spôsob, ako si naplno užiť horskú zimu.
Ubytovanie a gastronomický komfort priamo pod svahmi
Po dni strávenom na svahu či hrebeni prichádza čas na oddych. Penzión a reštaurácia STIV Čertovica ponúka pohodlné ubytovanie v útulných izbách či rodinných moduloch s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Vďaka výbornej polohe môžu hostia vyraziť na lyže doslova „z dverí“.
Reštaurácia STIV je známa skvelou domácou kuchyňou, postavenou na kvalitných surovinách a tradičných receptoch, ktoré dopĺňa moderný prístup. Príjemný a ochotný personál dotvára rodinnú atmosféru a robí z penziónu miesto, kam sa návštevníci radi vracajú.
Tipy na zimné túry z Čertovice
Čertovica v Nízkych Tatrách predstavuje ideálne spojenie kvalitného lyžovania, nádhernej prírody, zimných hrebeňových túr a komfortného zázemia. Či už hľadáte aktívnu zimnú dovolenku, pokojný pobyt v horách alebo miesto s dobrou gastronomickou ponukou, Čertovica má čo ponúknuť počas celého roka.
Čertovica – Lajštroch – Rovienky
Ideálna zimná túra po hrebeni s krásnymi výhľadmi na Liptov a Horehronie. Trasa je vhodná pre zimných turistov aj skialpinistov.
- cca 6 km (tam a späť)
- 3–4 hodiny
- stredná náročnosť
Čertovica – Sedlo Priehyba (hrebeň Nízkych Tatier)
Súčasť hlavného hrebeňa Nízkych Tatier a Cesty hrdinov SNP. Vyžaduje dobrú kondíciu, zimnú výstroj a priaznivé počasie.
- cca 14 km
- 6–7 hodín
- náročná trasa
Bežkárske okruhy Čertovica
Upravované trate v nadmorskej výške nad 1 000 m n. m., miestami až do 1 440 m n. m. Vhodné aj pre rekreačných bežkárov.
- 5–15 kilometrov podľa zvoleného okruhu
- ľahká až stredná náročnosť
Zdroj: SITA.sk - Lyžiarsky sprievodca do srdca Nízkych Tatier: Čertovica a okolie láka na nezabudnuteľnú zimnú dovolenku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.