Zrušenie voľby poštou zo zahraničia: Chaos pred voľbami je ešte tá lepšia verzia, Štefančík upozornil na vážnejší scenár
Politológ Radoslav Štefančík okomentoval aj naratívy, ktoré sa šíria vo verejnom priestore, že ten, kto nežije na Slovensku a neplatí tu dane, tak by nemal rozhodovať o tom, čo sa v krajine ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Politológ Radoslav Štefančík okomentoval aj naratívy, ktoré sa šíria vo verejnom priestore, že ten, kto nežije na Slovensku a neplatí tu dane, tak by nemal rozhodovať o tom, čo sa v krajine deje.
Štát musí vytvárať také podmienky, aby občan mohol reálne a efektívne vykonávať svoje volebné právo. Zákazom voľby poštou zo zahraničia ide proti občanovi. Upozornil na to politológ Radoslav Štefančík. Štátna moc podľa neho ide proti občanovi tak, ako sa to zvyčajne deje v nedemokratických štátoch.
Ako uviedol pre agentúru SITA, výrok poslanca Romana Michelka (SNS) z marca 2026 o rušení voľby poštou hovorí sám za seba a definuje dôvod, prečo to koalícia robí. „Vláda sa bojí svojich občanov, má pred nimi panický strach, preto sa im snaží hádzať polená pod nohy,“ povedal politológ s tým, že motív je aj vďaka prostorekosti poslanca vládnej koalície Michelka jasný.
„Michelko to povedal za všetkých. Ak je problémom to, že tento spôsob hlasovania pomáha opozícii, potom už nehovoríme o ochrane ústavných princípov, ale o účelovej zmene volebných pravidiel v prospech vládnej moci,“ dodal Štefančík, podľa ktorého tak došlo k zneužitiu vládnej moci.
Koalícia podľa neho považovala zrušenie voľby poštou za rozhodujúci návrh. „Nie zlepšovanie životnej úrovne, ale prekážky vo výkone volebného práva je pre nich životne dôležité,“ uviedol politológ v reakcii na to, že koalícia o tomto návrhu v parlamente rozhodovala aj napriek tomu, že dvakrát prepadol pre neprítomnosť navrhovateľov a spravodajcov. Nemalo sa tak o ňom rokovať nasledujúceho pol roka.
Štefančík súčasne podotkol, že by sa nečudoval, keby s rušením voľby poštou súviselo aj predchádzajúce rušenie ambasád a zastupiteľských úradov.
Vo verejnom priestore sa šíria aj naratívy, že ten, kto nežije na Slovensku a neplatí tu dane, tak by nemal rozhodovať o tom, čo sa v krajine deje. Politológ zdôraznil, že volebné právo nie je odmenou za platenie daní a ani výsadou ľudí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.
„Je prejavom občianskeho vzťahu človeka k štátu a jeho politickej príslušnosti. Je to jeden zo spôsobov, ako si občan môže zachovať vzťah s krajinou pôvodu. A jeden z dôvodov, prečo sa človek môže vrátiť späť do vlasti. Máme tu demografickú krízu, jeden z najvážnejších problémov nielen tejto vlády, ale práve táto vláda ľuďom žijúcim v zahraničí odkazuje, že si ich neváži, že o nich nemá záujem, stavia ich na vedľajšiu koľaj a robí z nich občanov druhej kategórie,“ uviedol Štefančík.
Jedným dychom doplnil, že občan Slovenska ostáva občanom bez ohľadu na to, či momentálne žije v Bratislave, Prahe, Londýne alebo New Yorku, nestráca tým svoje občianske práva ani povinnosti. „V zahraničí žijúci Slováci majú na Slovensku rodiny, rodičov, deti, majetok, podnikateľské záujmy a sociálne väzby. Mnohí sa plánujú vrátiť. Rozhodnutia o zahraničnej politike, bezpečnosti, členstve v EÚ a NATO, školstve či plesnivých stenách v slovenských nemocniciach sa ich môžu dotýkať rovnako zásadne ako občanov, ktorí zostali doma,“ dodal politológ.
Ak sa na to pozeráme čisto cez otázku daní, tak sa treba podľa neho spýtať, či platia dôchodcovia dane zo svojej penzie. „Nehovoriac o tom, že Slovensko je čistý príjemca peňazí z niektorých štátov v EÚ. A práve v tých štátoch môžu žiť aj naši občania, ktorí platia dane tam. A potom tie peniaze daný štát posiela do rozpočtu EÚ a EÚ zasa na slovenské haciendy,“ doplnil Štefančík.
Tým, že vláda zrušila voľbu poštou zo zahraničia, ide v podstate aj sama proti sebe a proti tomu, k čomu sa zaviazala. Upozornila na to napríklad aj Slovenská diaspóra, ktorá poukázala na Víziu Slovensko 2040 a Národnú stratégiu práce s talentom na roky 2027 - 2040.
Tieto dokumenty hovoria o potrebe rozvíjať ľudský kapitál, získavať talenty, prepájať Slovensko so svetom a využívať potenciál Slovákov, ktorí získali vedomosti a skúsenosti v zahraničí. „Veľmi by som si prial, keby si vládni politici víziu 2040 nielen prečítali, ale aby sa jej snažili aj porozumieť. Lebo je veľa ľudí, ktorí síce čítať vedia, ale nevedia čítať s porozumením. A to je problém našich vládnych politikov,“ povedal Štefančík.
Priblížil, že okrem Vízie Slovensko 2040 v Programovom vyhlásení vlády schválili rozšírenie hlasovania zo zahraničia aj v prípade volieb prezidenta. Pripomenul, že v programovom vyhlásení stojí, že vláda vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v roku 2029. „Oni teda nejdú iba proti občanom SR s aktuálnym pobytom v zahraničí, ale aj proti sebe,“ skonštatoval politológ.
Zrušenie voľby poštou vyvolalo otázky aj o tom, ako vláda mieni zabezpečiť voľbu pre zdravotne znevýhodnené osoby. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) na to zareagoval slovami, že nevedia zariadiť všetko a že si nemyslí, že toto je vec, ktorá by potláčala ústavnosť zákona, pretože ústava hovorí len o tom, aké majú byť voľby.
Podľa Štefančíka však voľba ľudí so zdravotným znevýhodnením nie je jediná vec, ktorú koalícia nedomyslela. Je tu podľa neho mnoho ďalších vecí, ako napríklad veľkosť volebných okrskov. Vysvetlil, že volebné okrsky sú zvyčajne vytvorené tak, aby poňali približne tisíc voličov.
Ako ďalší príklad uviedol Veľkú Britániu, kde podľa údajov slovenského veľvyslanectva žije približne 180-tisíc občanov SR. „Majú všetci títo ľudia cestovať do Londýna, aby mohli odovzdať svoj hlas? Do okrsku pre tisíc občanov? A to stále nehovoríme o geografickej vzdialenosti, ktorú bude musieť prekonať občan žijúci na západnom pobreží USA," hovorí.
Štefančík súčasne podotkol, že volebné okrsky sú tvorené nominantmi politických strán. „Pracovníci na ambasáde sú zamestnanci SR, konkrétne ministerstva zahraničných vecí. Sú teda nominantmi aktuálnej vlády,“ upozornil politológ.
Otázkou tak podľa neho je, kto bude kontrolovať ich prácu, kto skontroluje, či neboli porušené princípy volieb a kto ich bude kontrolovať pri spočítavaní hlasov.
„A napokon: ak organizačné zabezpečenie, personálne obsadenie aj technickú prípravu volieb sústreďujeme do jedného ministerstva, aké dostatočne silné kontrolné mechanizmy zabránia tomu, aby vznikali pochybnosti o nestrannosti a transparentnosti volebného procesu? Ak sa minister zahraničných vecí kamaráti s ruským ministrom zahraničných vecí, kto zabezpečí, aby voľby na ambasádach neprebiehali podľa ruského modelu?“ dodal Štefančík.
Zo slov prezidenta Petra Pellegriniho vyplýva, že návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia pravdepodobne podpíše. Opozičné strany sa však v takomto prípade obrátia na Ústavný súd SR. Vládna koalícia podľa politológa ukázala mimoriadne silný záujem o schválenie tohto zákona.
„Bolo to pre nich také dôležité, že sa dokonca zišli v pôvodnej zostave 79 poslancov. Aj napriek tomu, že tých istých 79 poslancov hlasovalo na začiatku tohto volebného obdobia pri Programovom vyhlásení vlády za niečo úplne iné,“ povedal Štefančík s tým, že chaos pred voľbami je ešte tá lepšia verzia.
Horšia situácia by podľa neho nastala, ak by sa Ústavný súd SR do volieb nevyjadril alebo nestihol vyjadriť, voľby by prebehli podľa novej legislatívy a až po voľbách by Ústavný súd SR vyhlásil, že legislatívna norma je protiústavná. Aj voľby by teda prebehli na základe protiústavného zákona.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia: Chaos pred voľbami je ešte tá lepšia verzia, Štefančík upozornil na vážnejší scenár © SITA Všetky práva vyhradené.
Štát musí vytvárať také podmienky, aby občan mohol reálne a efektívne vykonávať svoje volebné právo. Zákazom voľby poštou zo zahraničia ide proti občanovi. Upozornil na to politológ Radoslav Štefančík. Štátna moc podľa neho ide proti občanovi tak, ako sa to zvyčajne deje v nedemokratických štátoch.
Ako uviedol pre agentúru SITA, výrok poslanca Romana Michelka (SNS) z marca 2026 o rušení voľby poštou hovorí sám za seba a definuje dôvod, prečo to koalícia robí. „Vláda sa bojí svojich občanov, má pred nimi panický strach, preto sa im snaží hádzať polená pod nohy,“ povedal politológ s tým, že motív je aj vďaka prostorekosti poslanca vládnej koalície Michelka jasný.
„Michelko to povedal za všetkých. Ak je problémom to, že tento spôsob hlasovania pomáha opozícii, potom už nehovoríme o ochrane ústavných princípov, ale o účelovej zmene volebných pravidiel v prospech vládnej moci,“ dodal Štefančík, podľa ktorého tak došlo k zneužitiu vládnej moci.
Koalícia podľa neho považovala zrušenie voľby poštou za rozhodujúci návrh. „Nie zlepšovanie životnej úrovne, ale prekážky vo výkone volebného práva je pre nich životne dôležité,“ uviedol politológ v reakcii na to, že koalícia o tomto návrhu v parlamente rozhodovala aj napriek tomu, že dvakrát prepadol pre neprítomnosť navrhovateľov a spravodajcov. Nemalo sa tak o ňom rokovať nasledujúceho pol roka.
Volebné právo nie je odmenou za platenie daní
Štefančík súčasne podotkol, že by sa nečudoval, keby s rušením voľby poštou súviselo aj predchádzajúce rušenie ambasád a zastupiteľských úradov.
Vo verejnom priestore sa šíria aj naratívy, že ten, kto nežije na Slovensku a neplatí tu dane, tak by nemal rozhodovať o tom, čo sa v krajine deje. Politológ zdôraznil, že volebné právo nie je odmenou za platenie daní a ani výsadou ľudí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.
„Je prejavom občianskeho vzťahu človeka k štátu a jeho politickej príslušnosti. Je to jeden zo spôsobov, ako si občan môže zachovať vzťah s krajinou pôvodu. A jeden z dôvodov, prečo sa človek môže vrátiť späť do vlasti. Máme tu demografickú krízu, jeden z najvážnejších problémov nielen tejto vlády, ale práve táto vláda ľuďom žijúcim v zahraničí odkazuje, že si ich neváži, že o nich nemá záujem, stavia ich na vedľajšiu koľaj a robí z nich občanov druhej kategórie,“ uviedol Štefančík.
Jedným dychom doplnil, že občan Slovenska ostáva občanom bez ohľadu na to, či momentálne žije v Bratislave, Prahe, Londýne alebo New Yorku, nestráca tým svoje občianske práva ani povinnosti. „V zahraničí žijúci Slováci majú na Slovensku rodiny, rodičov, deti, majetok, podnikateľské záujmy a sociálne väzby. Mnohí sa plánujú vrátiť. Rozhodnutia o zahraničnej politike, bezpečnosti, členstve v EÚ a NATO, školstve či plesnivých stenách v slovenských nemocniciach sa ich môžu dotýkať rovnako zásadne ako občanov, ktorí zostali doma,“ dodal politológ.
Ak sa na to pozeráme čisto cez otázku daní, tak sa treba podľa neho spýtať, či platia dôchodcovia dane zo svojej penzie. „Nehovoriac o tom, že Slovensko je čistý príjemca peňazí z niektorých štátov v EÚ. A práve v tých štátoch môžu žiť aj naši občania, ktorí platia dane tam. A potom tie peniaze daný štát posiela do rozpočtu EÚ a EÚ zasa na slovenské haciendy,“ doplnil Štefančík.
Vláda ide aj sama proti sebe
Tým, že vláda zrušila voľbu poštou zo zahraničia, ide v podstate aj sama proti sebe a proti tomu, k čomu sa zaviazala. Upozornila na to napríklad aj Slovenská diaspóra, ktorá poukázala na Víziu Slovensko 2040 a Národnú stratégiu práce s talentom na roky 2027 - 2040.
Tieto dokumenty hovoria o potrebe rozvíjať ľudský kapitál, získavať talenty, prepájať Slovensko so svetom a využívať potenciál Slovákov, ktorí získali vedomosti a skúsenosti v zahraničí. „Veľmi by som si prial, keby si vládni politici víziu 2040 nielen prečítali, ale aby sa jej snažili aj porozumieť. Lebo je veľa ľudí, ktorí síce čítať vedia, ale nevedia čítať s porozumením. A to je problém našich vládnych politikov,“ povedal Štefančík.
Priblížil, že okrem Vízie Slovensko 2040 v Programovom vyhlásení vlády schválili rozšírenie hlasovania zo zahraničia aj v prípade volieb prezidenta. Pripomenul, že v programovom vyhlásení stojí, že vláda vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v roku 2029. „Oni teda nejdú iba proti občanom SR s aktuálnym pobytom v zahraničí, ale aj proti sebe,“ skonštatoval politológ.
Čo s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením?
Zrušenie voľby poštou vyvolalo otázky aj o tom, ako vláda mieni zabezpečiť voľbu pre zdravotne znevýhodnené osoby. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) na to zareagoval slovami, že nevedia zariadiť všetko a že si nemyslí, že toto je vec, ktorá by potláčala ústavnosť zákona, pretože ústava hovorí len o tom, aké majú byť voľby.
Podľa Štefančíka však voľba ľudí so zdravotným znevýhodnením nie je jediná vec, ktorú koalícia nedomyslela. Je tu podľa neho mnoho ďalších vecí, ako napríklad veľkosť volebných okrskov. Vysvetlil, že volebné okrsky sú zvyčajne vytvorené tak, aby poňali približne tisíc voličov.
V Prahe žije približne 30-tisíc Slovákov. To hovoríme len o Prahe. Zaujímalo by ma, či v Prahe bude na ambasáde vytvorených 30 okrskov. Ak štát na Slovensku vytvára volebné okrsky spravidla pre približne 1 000 voličov, ako chce zabezpečiť dôstojný, plynulý a reálne dostupný výkon volebného práva pre desaťtisíce slovenských občanov žijúcich v Prahe, ak ich sústredí na jedno volebné miesto na slovenskom veľvyslanectve?
Ako ďalší príklad uviedol Veľkú Britániu, kde podľa údajov slovenského veľvyslanectva žije približne 180-tisíc občanov SR. „Majú všetci títo ľudia cestovať do Londýna, aby mohli odovzdať svoj hlas? Do okrsku pre tisíc občanov? A to stále nehovoríme o geografickej vzdialenosti, ktorú bude musieť prekonať občan žijúci na západnom pobreží USA," hovorí.
Kto bude kontrolovať prácu zamestnancov ambasád?
Štefančík súčasne podotkol, že volebné okrsky sú tvorené nominantmi politických strán. „Pracovníci na ambasáde sú zamestnanci SR, konkrétne ministerstva zahraničných vecí. Sú teda nominantmi aktuálnej vlády,“ upozornil politológ.
Otázkou tak podľa neho je, kto bude kontrolovať ich prácu, kto skontroluje, či neboli porušené princípy volieb a kto ich bude kontrolovať pri spočítavaní hlasov.
„A napokon: ak organizačné zabezpečenie, personálne obsadenie aj technickú prípravu volieb sústreďujeme do jedného ministerstva, aké dostatočne silné kontrolné mechanizmy zabránia tomu, aby vznikali pochybnosti o nestrannosti a transparentnosti volebného procesu? Ak sa minister zahraničných vecí kamaráti s ruským ministrom zahraničných vecí, kto zabezpečí, aby voľby na ambasádach neprebiehali podľa ruského modelu?“ dodal Štefančík.
Chaos pred voľbami je tá lepšia verzia
Zo slov prezidenta Petra Pellegriniho vyplýva, že návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia pravdepodobne podpíše. Opozičné strany sa však v takomto prípade obrátia na Ústavný súd SR. Vládna koalícia podľa politológa ukázala mimoriadne silný záujem o schválenie tohto zákona.
„Bolo to pre nich také dôležité, že sa dokonca zišli v pôvodnej zostave 79 poslancov. Aj napriek tomu, že tých istých 79 poslancov hlasovalo na začiatku tohto volebného obdobia pri Programovom vyhlásení vlády za niečo úplne iné,“ povedal Štefančík s tým, že chaos pred voľbami je ešte tá lepšia verzia.
Horšia situácia by podľa neho nastala, ak by sa Ústavný súd SR do volieb nevyjadril alebo nestihol vyjadriť, voľby by prebehli podľa novej legislatívy a až po voľbách by Ústavný súd SR vyhlásil, že legislatívna norma je protiústavná. Aj voľby by teda prebehli na základe protiústavného zákona.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou zo zahraničia: Chaos pred voľbami je ešte tá lepšia verzia, Štefančík upozornil na vážnejší scenár © SITA Všetky práva vyhradené.
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