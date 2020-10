Objavte blahodarné účinky gaštanov. Liečia ekzémy i boľavé kĺby!

Vedeli ste ale, že gaštany vám môžu prospieť aj inak, než len ako pekná ozdoba domácnosti? Ak vás bolívají kĺby, trpíte na ekzémy alebo hemoroidy, mali by ste spozornieť. Gaštany sú účinným prírodným liekom na všetky tieto neduhy. Vyrobte si podľa nášho návodu liečivú gaštanovou tinktúru.

Gaštanová tinktúra má silné antibakteriálne a dezinfekčné účinky

Mimo to je aj účinnou dezinfekciou a pomáha pri rade ochorení. Gaštany obsahujú aescín, ten chráni bunky pred škodlivými látkami. Pôsobí pozitívne aj na žily, takže je tinktúra vhodná pri liečbe kŕčových žíl a ďalších ochoreniach obehového systému. Odporúčaná denná dávka je 20 – 30 kvapiek 2 – 3 × denne a tinktúru môžete aplikovať aj priamo v postihnutých miestach. Ako mazanie ju môžete používať aj pri problémoch s kĺbmi, na bolesti svalov, pri zápaloch kože a karpálneho tunela.

Ďalšie použitie gaštanové tinktúry

Gaštanová tinktúra je tiež účinná pomoc pri liečbe hemoroidov. Stačí denne zriediť 10 kvapiek s vodou alebo čajom. Pomôže tiež osobám, ktoré trpia na žalúdočné kŕče. V tomto konkrétnom prípade sa podáva 15 – 20 kvapiek 2 – 3 × denne.

Návod na prípravu gaštanové tinktúry

Na prípravu domáce gaštanové tinktúry potrebujete:

Čerstvo nazbierané gaštany

40% alkohol

sklenenú fľašu

Gaštany rozdeľte na štvrtiny (nemusíte je lúpať). Zalejte 40% alkoholom a zazátkujte. Uložte fľašu do tmy a nechajte odležať po dobu 4 – 6 týždňov. Každé dva dni je nutné obsah fľaše pretrepať. Po uplynutí 4 – 6 týždňov doporučujeme tinktúru preliať do tmavej fľaše a môžete začať používať. Dbajte však na to, aby ste neprekročili maximálnu dennú dávku. Jedna dávka by nemala mať viac ako 50 kvapiek.