Máte vo zvyku spať s mobilným telefónom na nočnom stolíku? Zabudnite na to!

Máte ho pri sebe počas celého dňa a veľmi dobre vieme, ako návykový by pre nás mohol byť. Dokonca aj deti ho používajú často, niekedy až príliš často. Problém je v tom, že ho počas spánku dávame vedľa seba, čo je škodlivý zvyk, ktorý môže spôsobovať problémy, a to aj veľmi vážne.

Prečo držať telefón mimo posteľ?

Jedným z prvých dôvodov, prečo by ste mali držať svoj smartphone mimo posteľ, je jeho schopnosť udržať nás hore celé hodiny. Mnoho ľudí kvôli nemu trpí problémami so spánkom. V nedávnom prieskume medzi dvoma tisíckami ľuďmi v roku 2018 sa ukázalo, že 40 percent z nich berie mobil do ruky pred spaním, čo je naozajstný zlozvyk, ktorý ľuďom spôsobuje mnoho najrôznejších problémov.

Okrem toho, že vás núti zostať hore, môžete mať problémy so vzrušením, čo vášho partnera určite nepoteší. Mnoho respondentov výskumu uviedlo, že sa už obrátili na profesionála, ktorý sa pokúsil túto závislosť zlomiť, ale zbavila sa jej len polovica z nich. Narušený spánok môže byť problém sám o sebe. Počas dňa môžete trpieť poruchami koncentrácie, slabosťou niektorých častí tela, pociťovať môžete tiež ťažobu v končatinách alebo celkovú malátnosť.

Odložte modré svetlo

Svetlo obrazovky spôsobuje aj ďalšie problémy. Hovoríme samozrejme o slávnom modrom svetle, pred ktorým varujú všetci odborníci. Modré žiarenia totiž narušuje funkcie melatonínu. To je hormón, ktorý sa produkuje počas noci a stará sa o obnovu buniek. Povedzte svojmu mobilnému telefónu nie pred spaním. Urobiť to môžete vďaka 5 jednoduchým tipom.

Prepnite telefón do režimu Lietadlo, alebo ho dajte aspoň jeden meter od postele. Ideálne ale je, aby bol v inej miestnosti. Pred spaním môžete skúsiť inú aktivitu, ktorá vás utlmí a vďaka ktorej si doprajete pokojný spánok. Prečítajte si knihu. Vyskúšajte meditáciu. Sústreďte sa na svoj dych. A rozhodne vypnite všetko svetlo, ktoré by vás mohlo rušiť.