Zoo Bojnice zvyšuje od 1.7.2023 vstupné. Zavádzajú však RODINNÚ VSTUPENKU

Zvyšujúce sa celkové náklady na chod celej zoo sú už pre nás neudržateľné. Z tohto dôvodu od 1. júla 2023 zvyšujeme ceny vstupného.

Dospelá osoba po novom zaplatí za vstup do zoo 10 eur, dieťa od 4 do 15 rokov zaplatí 5 eur. Deti do 4 rokov majú vstup zdarma. Zvýhodnené vstupné si môžu uplatniť študenti s platným dokladom o štúdiu, držitelia preukazu ZŤP a dôchodcovia. Za vstup zaplatia 5 eur.

Zároveň zoo ponúka nový druh vstupu – RODINNÚ VSTUPENKU. Dvaja dospelí a dve deti tak zaplatia za vstup 26 eur. „Stále tiež máme v ponuke možnosť kúpy permanentky. Jej cena je 40 eur. Platná je jeden rok. Čím častejšie nás teda jej držiteľ navštívi, tým viac sa mu to oplatí. Minulý rok sme mali rekordéra, ktorý v rámci ročnej permanentky navštívil našu zoo 38-krát,“ uviedla hovorkyňa Nzoo Bojnice Andrea Klasová.

Od 3. júla 2023 tiež zoo spúšťa nový edukačný program – Na kus reči s ošetrovateľom. Návštevníci sa tak na vybraných miestach a v určenom čase môžu priamo od ošetrovateľov či lektorov dozvedieť niečo viac o konkrétnych zvieratách. Program je zadarmo a počas mesiaca júl bude návštevníkom k dispozícii každý deň.

„Dôvodov, prečo sme pristúpili k zvyšovaniu cien, je viacero. Ceny vstupného sa v Nzoo Bojnice nemenili už od roku 2019. Nemôžeme však už ďalej nereagovať napríklad na zvyšovanie cien krmív. Čo sa týka energií, tam sme dokázali v rámci energetických opatrení, efektívnou kampaňou zameranou nielen na návštevníkov, ale i zamestnancov, zmierniť šok z narastajúcich cien a objem spotrebovanej energie znížiť. Ak však chceme zoo ďalej rozvíjať, musíme do nej investovať. Pevne veríme, že aktuálne zvýšenie bude pre väčšinu našich priaznivcov akceptovateľná miera,“ dodal riaditeľ Národnej zoologickej záhrady Bojnice Tomáš Hulík.

Národná zoologická záhrada Bojnice svoje brány prvýkrát otvorila v roku 1955, chová viac ako 270 druhov zvierat a je najnavštevovanejšou zoo v rámci celého Slovenska. V júni tohto roka privítala svojho 25-miliónteho návštevníka.