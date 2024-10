Ohlasy médií: Milosrdná prehra Slovana, City zvládlo misiu

Ohlasy médií na utorňajší zápas 2. kola hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov 2024/2025, v ktorom Manchester City zvíťazil na trávniku ŠK Slovan Bratislava 4:0.





The Telegraph: "Fanúšikovia Slovana vytlieskali svojich hráčov aj po prehre 0:4 s Manchestrom City. Pre slovenského majstra to bola rozprávka, šanca možno raz za život čeliť jednému z velikánov európskeho futbalu v Lige majstrov. Veľmi mu však neublížili, brankár Ortega nemusel predviesť ani jeden zákrok. O výsledku sa rozhodlo už v úvodnej štvrťhodine."The Guardian: "Prvý gól Jamesa McAteeho za A-tím spečatil víťazstvo City nad Slovanom Bratislava 4:0. Pred zápasom sa objavili otázky, ako budú hostia kontrolovať loptu bez prítomnosti svojej "šestky" Rodriho. Napokon však pohodlne dokráčali k trojbodovému zisku."The Sun: "Pre anglických šampiónov to bol len o niečo viac ako prípravný zápas proti debutantovi v hlavnej fáze LM. Jediným prekvapením bolo, že strelili iba štyri góly. Haaland si drží skvelú bilanciu viac ako jedného gólu na zápas v LM. Bol to už jeho 42. presný zásah v 41. stretnutí v tejto súťaži."BBC: "Phil Foden zažiaril pri hladkom triumfe nad Slovanom. Dal gól a na ďalší prihral. City si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne súťaže."Independent: "Manchester City vyprášil Slovan. Okrem štyroch gólov hostia trikrát trafili do brvna a predviedli dominantný výkon. V prvom polčase však trénera Guardiolu nie všetko uspokojilo."L´Equipe: "Manchester City aj bez stále zranených Kevina De Bruyneho a Rodriho svoju misiu zvládol. Prvú veľkú šancu v zápase mal slovenský šampión, no potom už sa prejavila kvalita City. Prehra 0:4 je pre Slovan ešte milosrdná, ďalšie šance dominujúcich hostí sa gólom neskončili."iDnes: "City rozstrieľalo Slovan. Obrovskú ofenzívnu silu nakoniec nedokázal slovenský šampión zastaviť. Futbalisti Slovana v historicky prvom domácom zápase LM prehrali s Manchestrom City 0:4."