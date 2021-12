Opatrenia proti koronavírusu sa zmenili. Obchody fungujú po novom a nezaočkovaní sa neostrihajú ani si nezacvičia

Fitness, kaderníctva, vleky a lanovky

Čo znamená režim OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní) Očkovaní (O)

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou



osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou



osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia



deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku



Testovaní (T)

negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu



negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu



Prekonaní (P)

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. novembra 2021





Športové súťaže bez divákov

Nové opatrenia proti koronavírusu na Slovensku

platné od 10. decembra



Režim OP (očkovaní, prekonaní)

otvorenie všetkých obchodov



otvorenie základných služieb, starostlivosť o telo



otvorenie lyžiarskych stredísk, vlekov, otvorených lanoviek (uzavreté lanovky – max. 25 percent kapacity, vetranie a dezinfekcia)



bohoslužby (max. 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)



fitnes (max. 6. osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)



otvorenie hotelov a penziónov



spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti



wellness pre ubytovaných hostí



donáška stravy na izbu



ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, antigénový test, samotest v hoteli)



Režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) vo verejnej doprave

IC vlaky, rýchliky, diaľkové autobusové linky



Výnimky zo zákazu vychádzania pre nezaočkovaných

liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára



esenciálne obchody



prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky



lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku



predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie



zásielkový predaj tovarov



predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby



práčovne a čistiarne



čerpacie stanice



pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií



služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta



taxislužby



advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia



zberné dvory



služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania



závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne



obchodné domy (do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na ten sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP)



prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu



prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status)



predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)



predajne drogérie



predajne novín a tlačovín



výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií



výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení



prevádzky telekomunikačných operátorov



prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb



oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení



kľúčové služby



obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)



predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).



nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba



prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím



cesta k lekárovi, na očkovanie, testovanie, do lekárne



cesta do práce len s potvrdením od zamestnávateľa



cesta na pracovný pohovor (od 5.00 do 20.00)



cesta na individuálnu duchovnú službu (od 5.00 do 20.00)



prechádza so psom, mačkou do 500 m od domu



cesta do vlastnej nehnuteľnosti a späť



prechádzka do prírody (aj mimo okresu)



cesta do zahraničia a späť





10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa od piatka 10. decembra opäť zmenili. Otvorili sa ďalšie prevádzky, ale Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vyzýva ľudí k obozretnosti.Mali by sa zamyslieť nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky. Mali by zvážiť, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach obchodu a služieb menej ľudí. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.Vyhláška k činnosti prevádzok je účinná od 10. decembra.LenLen. Ostatné prevádzky obchodu môžu byť od 10. decembra otvorené len v režime OP.Len, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou., teda ich môžu využívať ľudia zaočkovaní, prekonaní a negatívne testovaní na prítomnosť koronavírusovej infekcie.Hromadné podujatia sú naďalej zakázané, avšak výnimku od 10. decembra majú bohoslužby, sobáše, krst, pohreb či voľby.Výnimku majú aj. Račková podotkla, že Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.Priplatí maximálna povolená kapacita jedna osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí. Namôže byť maximálne šesť osôb, pričom sa do tohto počtu nezapočítavajú osoby na strane organizátora.Prinie je kapacitné obmedzenie, no naďalej sa musia dodržiavať protiepidemické opatrenia. Pri sobášoch, krste a pohreboch je nutná dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu, zakazuje sa tiež používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou. Zároveň by mal organizátor v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou.. Povinné je testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19. Karanténne tréningové centrum pre vrcholový šport môže fungovať len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.Račková doplnila, že medzi všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia patrí vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu, umožnenie vstupu len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška.Platí tiež, že organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia. Je zároveň povinný mať zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania.Tento zoznam musí uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť. Pri vstupe musí zaistiť dezinfekciu rúk návštevníkov, tiež často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch. Hygienické zariadenia má vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami.