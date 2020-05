Organizátori festivalov dostanú pomoc, ministerstvo kultúry navrhlo aj riešenia so vstupenkami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2020 - Ministerstvo kultúry (MK) SR pomôže organizátorom festivalov prostredníctvom legislatívnych opatrení, uviedla po rokovaní vlády ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Z dôvodu zrušenia festivalov sa tak MK SR rozhodlo, aby neboli organizátori vystavení ekonomickému riziku a od zmlúv mohli ustúpiť, pokiaľ sa obe strany dohodnú bez toho, aby platili penále.„Riešime zmluvné podmienky, týkajúce sa priestorov alebo interpretov, ktorých mali organizátori zazmluvnených,“ vyjadrilo sa ministerstvo.Milanová tiež spomenula možnosť predĺženia vstupeniek na kultúrne podujatia. Záujemcovia si môžu vstupenky predĺžiť do 31. decembra 2021. Ministerstvo navrhlo možnosť voucherov s platnosťou do 31. decembra 2021 a zároveň predĺžilo možnosť vrátenia peňazí za vstupenky do 31. marca 2021. „Usporiadateľ kultúrneho podujatia má na výber, ako v tejto veci postupovať.“MK SR je zároveň otvorené diskusii s novou asociáciou, ktorú založil slovenské hudobné kluby.