Peniaze by sa mali k ľuďom dostať rýchlejšie, projekt tzv. kurzarbeit zrejme prejde zmenami

Obrovská miera byrokracie

Proces bude jednoduchší

Generálny pardon len pre niektorých

11.5.2020 - Realizácia projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu cez tzv. kurzarbeit by mala byť jednoduchšia. Pri každom užívateľovi už nebudú uzatvárať osobitné zmluvy, budú to riešiť plošne. Zároveň bude možné meniť výzvy a zmluvy s prijímateľmi finančných prostriedkov Európskej únie.Umožňuje to návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zákona o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý v pondelok schválila vláda spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie o tomto bode.Oba návrhy predložila podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v súvislosti s dopadmi pandémie koronavírusu v oblasti využívania eurofondov.Lex korona eurofondy je podľa vicepremiérky čiastočnou odpoveďou v tomto programovom období na obrovskú mieru byrokracie."Snažíme sa zjednodušiť to, čo sa v tomto štádiu zjednodušiť dá. Lex korona bude riešiť päť oblastí," povedala v pondelok Remišová na tlačovej besede pred rokovaním vlády. V prvom rade podľa nej ide o zjednodušenie projektov financovaných v rámci opatrenia kurzarbeit."To znamená, aby sa nemusela pri každom jednom žiadateľovi, uchádzačovi uzatvárať osobitná zmluva, aby sa to riešilo plošne. Táto byrokracia pri COVID opatreniach, ktoré momentálne máme, predstavuje 23-tisíc zmlúv s príjemcami výdavkov," uviedla Remišová.Celý proces bude podľa nej jednoduchší, aby sa peniaze, ktoré vypláca ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, k ľuďom dostali čo najrýchlejšie, najjednoduchšie, bez zbytočnej byrokracie.Ako vyplýva z predkladacej správy k novele, v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a núdzový stav je potrebné pristúpiť k čo možno najširšiemu využitiu finančných prostriedkov z fondov EÚ na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 a tiež prijatie niektorých mimoriadnych opatrení vo vzťahu k implementácii zdrojov EÚ v programových obdobiach 2007 - 2013 a 2014 - 2020."Takisto zavádzame možnosť, aby sa mohli meniť výzvy. Máme mimoriadnu situáciu a potrebujme operatívne prispôsobiť niektoré výzvy, aby sme zmierňovali ekonomické dopady COVID-u," priblížila Remišová.Ako príklad spomenula výzvu, ktorú rozširovali v prospech zdravotníkov. "Chceme to urobiť plošne tak, aby sa výzvy mohli meniť, ak treba, aj rušiť. Práve preto, aby sme mohli pružne reagovať na situáciu spôsobenú pandémiou," poznamenala vicepremiérka.Možné bude meniť aj zmluvy. Generálny pardon budú môcť využiť prijímatelia, ktorí zmeškali lehoty v dôsledku situácie s koronavírusom. Ako aj žiadatelia, ak sa nestihli odvolať voči rozhodnutiu, alebo boli požiadaní o doplnenie žiadosti, ale boli napríklad v karanténe.Vicepremiérka podotkla, že všetko musia schváliť monitorovacie výbory príslušných operačných programov."Zavádzame možnosť, aby kolektívne zasadnutia orgánov mohli prebiehať formou videokonferenčných hovorov, aby to nezdržiavalo celý proces a mohli sme eurofondy využívať tam, kde to ľudia najviac potrebujú," povedala Remišová.Jej cieľom je, aby eurofondy boli jednoduchšie, férové, zmysluplné a najmä bez korupcie. Spomínaná novela zákonov o eurofondoch by po schválení v parlamente mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.