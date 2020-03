Pandemické ošetrovné aj zmeny v „péenkách“, automatické predlžovanie OČR. Matovičova vláda schválila ekonomické opatrenia

Prerokujú v skrátenom konaní

Návrh novely zákona o sociálnom poistení by mal parlament v najbližších dňoch prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Tieto dve opatrenia by si mali v tomto roku zo Sociálnej poisťovne vyžiadať 338,5 milióna eur. Vyplýva to z doložky vplyvov návrhu novely zákona o sociálnom poistení na rozpočet verejnej správy.

„Kvantifikácia vychádza z predpokladu, že v roku 2020 bude ošetrovné vyplatené 200-tisíc poberateľom s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura,“ uvádza sa v materiáli.

Ošetrovné Sociálna poisťovňa rodičom poskytne za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, teda nie iba za 10 kalendárnych dní. Na tzv. pandemické ošetrovné by sa tak malo vynaložiť 319,2 milióna eur.

Nemocenské od prvého dňa karantény

Rezort práce a sociálnych vecí okrem toho počíta s tým, že Sociálna poisťovňa v súvislosti s pandémiou vyplatí 100-tisíc nemocenských dávok už od prvého dňa trvania karantény.

„Nad rámec súčasného právneho stavu bude dotknutým osobám zo Sociálnej poisťovne vyplatené nemocenské po dobu 10 kalendárnych dní,“ uvádza sa v doložke vplyvov.

V súčasnosti totiž Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom nemocenské až od 11. dňa trvania dočasnej práceneschopnosti, do 10. dňa zamestnanci dostávajú náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa. Zvýšené výdavky na vyplácanie nemocenského sa očakávajú v tomto roku na úrovni 19,4 milióna eur.

V prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie osoby v súvislosti so šírením koronavírusu sa má ustanoviť vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Platenie náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

„V týchto prípadoch sa teda navrhuje odbremeniť zamestnávateľov od platenia náhrady príjmu pri dočasnej PN,“ tvrdí rezort. Pri karanténe alebo povinnej izolácii má byť pritom výška nemocenského v sume 55 % denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa PN. „Aktuálne je to počas prvých troch dní čerpania nemocenského, resp. náhrady príjmu pri dočasnej PN iba 25 %,“ upozorňuje ministerstvo práce.

Ak má dieťa do 11 rokov, podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka na čerpanie pandemického ošetrovného nebude potrebné potvrdenie od lekára.

Potvrdenie od lekára bude treba vtedy, ak má dieťa do 16 rokov a má dlhodobé zdravotné problémy. Pri čerpaní ošetrovného sa budú môcť rodičia vystriedať. „Ak sa nevystriedajú, nebudú musieť opakovane žiadať o dávku,“ povedal na tlačovej besede.

Väčšina opatrení by podľa ministra práce aj premiéra mala byť financovaná z eurofondov, ktoré boli nezazmluvnené a nevyčerpané. Do úvahy by mohli prichádzať aj zdroje z trvalého eurovalu.