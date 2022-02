Pardavý o Fínoch: Verím, že sa nebude hokej uberať týmto smerom

Slovenskí hokejisti narazili v semifinálovom zápase olympijského turnaja v Pekingu na tvrdú fínsku defenzívu. Ich súper dokráčal k víťazstvu 2:0 po skvelej organizovanej hre a Slovákov nepúšťal do vyložených šancí. Asistent trénera Ján Pardavý pre TASR uviedol, že dúfa, že sa svetový hokej nebude uberať týmto smerom.





Napriek prehre hráčov čakala v kabíne pochvala. "Myslím si, že sme odviedli stopercentný výkon až na to, že sme nedali gól. Nerobili sme chyby v strednom pásme, tam však bol náš súper veľmi pevný. Ale chalanov treba pochváliť, odviedli maximum," povedal Pardavý.O osude zápasu rozhodla akcia zo 16. minúty, po ktorej poslal Fínov do vedenia Sakari Manninen. V závere spečatil triumf severanov gólom do prázdnej bránky Harri Pesonen. "Bolo to jediné striedanie, kde sme urobili dve-tri chyby v obrannom pásme. Ale prehrali sme, v tomto boli Fíni možno trpezlivejší. Ja len dúfam, že sa svet nebude uberať takým smerom, ako hrajú Fíni, lebo taký defenzívny hokej nemôže baviť ľudí v hľadisku a ani pri televízoroch. Ale im to dnes vyšlo, dali prvý gól, nám sa nepodarilo otvoriť ich obranu. Bohužiaľ," konštatoval Ramsayho asistent.O tom, ako disciplinovane hrali Fíni počas celého zápasu, svedčí aj fakt, že nemali ani jedného vylúčeného hráča. Ďalší rozhodujúci faktor duelu bol, že "Suomi" veľmi rozumne vyhadzovali puky do bezpečia, dopustili sa minima zakázaných uvoľnení. "Mali sme s tým problém v prvej tretine, pretože aj keď sme dostali puk cez stredné pásmo, tak oni ho po mantineli ihneď vyhodili a potom sme strácali sily. Od druhej tretiny sme to robili lepšie, získavali sme puky za ich obranou, ale aj keď sme sa usadili v pásme, nedokázali sme dať gól. No hrali sme dobre aj to, že keď sme vyšli z rohu, mali sme náznaky dorážok, ale hrali sme proti skúsenému mužstvu a extrémne organizovanému."V sobotu o 14.10 SEČ si slovenskí reprezentanti zahrajú o bronz, ich súperom bude zdolaný zo súboja ROC - Švédsko. Pardavý verí, že záverečný zápas na turnaji bude mať víťaznú bodku: "Nemyslím si, že chalanov treba nejako motivovať. Bronzová medaila je stále na stole a o ňu treba zabojovať. Do polnoci budeme smutní, potom sa musíme sústrediť. Ak vyhráme posledný zápas na turnaji, budeme šťastní."