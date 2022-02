ZOH 2022 hokej: Ramsay vyzval hráčov, aby sa neuspokojili, Ďaloga si v Pekingu nezahrá

Slovenská hokejová reprezentácia nemôže počítať v záverečných dvoch dueloch na ZOH v Pekingu s obrancom Marekom Ďalogom. Tridsaťdvaročný obranca utrpel na tréningu ešte 8. februára svalové zranenie v dolnej časti tela a nezasiahol ani do jedného zápasu na turnaji.





"Marek je zranený a už s ním vôbec nepočítame. To zranenie mu nedovoľuje, aby hral v ďalších stretnutiach," povedal pre TASR asistent trénera Andrej Podkonický.Na štvrtkovom tréningu chýbali aj útočníci Samuel Takáč a Miloš Roman. Obaja si doliečujú menšie zdravotné problémy, ale do piatkového semifinálového súboja s Fínskom by mali nastúpiť, informoval ďalší asistent Ján Pardavý.

Okrem tejto trojice figurovali napoludnie na ľade všetci traja brankári i 19 korčuliari. Tréning trval približne len polhodinu, keďže hráči mali v nohách dva ťažké zápasové dni. Počas nich nabrali medailový kurz, keď najprv zdolali Nemecko 4:0 a vo štvrťfinále favoritov turnaja z USA 3:2 po predĺžení a nájazdoch.



"Po včerajšej výhre sme si pozreli ešte zápas Švédska s Kanadou, porobili sme nejaké videá a potom sa nám spalo veľmi dobre," pochvaľoval si Podkonický. Z prístupu hráčov na tréningu však bol menej nadšený. Slováci sa predstavia v boji o medaily len druhýkrát po Vancouveri 2010 a trénerský štáb nechce, aby sa hráči pred poslednými dvoma duelmi uspokojili. "Prístup bol trochu menej podľa našich predstáv. Tréning bol taký vlažnejší, nebol až v takom nasadení. Mali sme dva zápasy po sebe a chceli sme mať kratší tréning, ale aj tých 20-30 minút musí byť ten prístup taký, aby im to niečo dalo," povedal.



Slovo si zobral aj hlavný tréner, ktorý vyzval mužstvo, aby sa plne sústredilo na najbližší duel: "Povedal, že ešte nie je koniec, že sme prišli až sem a nechceme sa s tým uspokojiť. Musíme predviesť ešte lepší výkon ako včera, pretože ten zápas bude ešte rýchlejší a náročnejší a my sa naň musíme pripraviť. Do našich hráčov dostal to, že môžu zdolať hocikoho," dodal Podkonický.