Pellegriniho Hlas-SD bude kľúčovým aktérom pri zostavovaní novej koalície, predpokladá politológ

1.10.2023 - Potvrdzuje sa predpoklad, že strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) bude kľúčovým aktérom pri zostavovaní novej koalície.Skonštatoval pre agentúru SITA politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave . Vzhľadom na výsledky predčasných parlamentných volieb očakáva, že subjekt by mohol vytvoriť vládnu koalíciu so stranou Smer-sociálna demokracia (SMER-SD) , ktorá vo voľbách zvíťazila a Slovenskou národnou stranou „Najbližšie týždne ale ukážu reálne možnosti spolupráce lídrov dvoch strán, Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorý sa opakovanie vyjadril, že by nepreferoval situáciu, v ktorej by sedeli v jednej vláde dvaja bývalí premiéri," pripomenul politológ. Bardovič nepovažuje volebné víťazstvo Smeru za úplné prekvapenie, vzhľadom na to, že daný politický subjekt dlhodobo dominoval v predvolebných prieskumoch.„Skôr je možné považovať za menej očakávaný vzniknutý rozdiel medzi prvým a druhým subjektom, ktorý je však z pohľadu minulých volieb aj tak menej výrazný ako je zvykom," zhodnotil a dodal, že v minulosti by sme mohli nájsť aj oveľa väčšie rozdiely medzi politickými subjektmi, ktoré sa vo voľbách umiestnili na prvom a druhom mieste.Prekvapenia predčasných parlamentných volieb by politológ rozdelil na parlamentné a neparlamentné. Z hľadiska volebného neúspechu Bardovič menoval hnutie Republika , ktoré sa v predvolebných prieskumoch dlhodobo pohybovalo nad hranicou zvoliteľnosti.„Ukázalo sa ale, že napr. SMER-SD pomerne úspešne v posledných fázach volebnej kampane oslovil ich potenciálnych voličov, čo môže byť aj dôvod nárastu SMERu-SD oproti predvolebným prieskumom," hodnotí Bardovič. Za neprekvapivý označil neúspech hnutia Sme rodina , poukázal pri tom na to, že v prieskumoch dlhodobo klesalo.„Z pohľadu parlamentných strán je pravdepodobne potrebné zdôrazniť celkovú podporu SMERu-SD a Hlasu-SD. Spolu získali tieto dve strany. V danom súčte je to tak druhý najlepší výsledok, aký dosiahli predstavitelia sociálnej demokracie, aj keď dnes už rozdelení do dvoch subjektov. Už spomínaný najlepší výsledok dosiahol Smer-SD v roku 2012, kedy mohol zostaviť sám vládu," poznamenáva politológ.Volebnú účasť Bardovič zhodnotil pozitívne, keďže podľa neoficiálnych výsledkov presiahla volebnú účasť z predošlých parlamentných volieb. „Je dokonca najvyššia od roku 2002 a súčasne štvrtá najvyššia od vzniku samostatnej Slovenskej republiky pri voľbách poslancov NR SR . Môžeme tak participáciu voličov na týchto voľbách hodnotiť skôr pozitívne," uzatvára politológ.