Peter Sagan sa pred Girom predstaví na Okolo Romandie

Slovenský cyklista Peter Sagan sa predstaví na pretekoch Okolo Romandie. Jazdec tímu Bora-hansgrohe si bude na podujatí vo Švajčiarsku, ktoré je na programe od 27. apríla do 2. mája, ladiť formu na Giro d'Italia.Sagan informoval o účasti na Okolo Romandie prostredníctvom svojho facebooku: "Fanúšikovia Okolo Romandie! Pamätáte si ma ? V roku 2010 som skončil na 2. mieste v prológu, vyhral etapu vo Fleurier a dva dni nosil žltý dres. Odvtedy som ešte vyhral pár pretekov. Návrat do Romandie ma povzbudzuje k ďalšiemu víťazstvu, teším sa na vás."Sagan vynechal úvodné belgické klasiky po pauze spôsobenej koronavírusom. Sezónu odštartoval na Tirreno - Adriatico, na klasike Miláno - San Remo skončil štvrtý a následne naberal súťažné kilometre na Okolo Katalánska. Tam si v 6. etape pripísal aj prvé víťazstvo v sezóne, na monumente Okolo Flámska obsadil 15. miesto a po pretekoch uviedol, že ešte nie je v takej forme, ako by chcel.