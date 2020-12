Petra Vlhová nedokončila prvé kolo obrovského slalomu v Courcheveli

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová mala štartové číslo 6, ale prvé kolo nedokončila. Líderka Svetového pohára sa krátko pred cieľom nezmestila do jednej z bránok a „vyletela“ z trate.

V šiestych pretekoch sezóny SP 2020/2021 si Vlhová vôbec prvýkrát nepripíše body do hodnotenia bojov o veľký glóbus. Keďže však mala pred pondelkovým podujatím obrovský náskok 162 bodov pred Taliankou Martou Bassinovou, zostane na čele celkového poradia bez ohľadu na výsledok druhého obrovského slalomu v Courcheveli.

V sobotňajšom obrovskom slalome na rovnakom mieste triumfovala Talianska Bassinová, ktorá preťala tohtosezónnu víťaznú šnúru Vlhovej. Dvadsaťpäťročná Liptáčka a zverenka trénera Livia Magoniho síce po 1. kole viedla, no v druhej jazde sa nevyhla menších chybičkám a napokon skončila tretia.

Druhé kolo štartuje o 13.00.

„Myslím si, že som išla príliš priamo, tretiu bránu pred koncom som neudržala silu, ktorá na mňa pôsobila. Lyže ma vyhodili a už som nestihla ďalšiu bránu. Organizátori to pripravili dobre, aj keď trať nebola úplne ideálna, bola trošku rozbitá a naozaj ťažká. Podmienky však boli rovnaké pre všetky, každá bojovala, ako mohla. Mne sa to príliš nepodarilo a veľmi ma to mrzí. Vyhovovalo mi, ako bola trať postavená, začiatok som išla fajn, ale od polovice som sa začala trápiť a bojovala som sama so sebou. Poslednú strminu som nešla vôbec dobre,“ povedala Vlhová pre RTVS.