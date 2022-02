Petra Vlhová sa vo Svetovom pohári dotiahla na Mikaelu Shiffrinovú, druhý zjazd v Crans Montane bol výrazne lepší

Zostáva ešte osem pretekov

Preteky mali nečakanú víťazku

Ledecká mala v cieli oboch rodičov

27.2.2022 - V sobotu 29. miesto s mankom 2,49 s na víťazku, ale v nedeľu solídna šestnásta priečka a výsledný čas len o 99 stotín sekundy pomalší ako mala najrýchlejšia pretekárka.Slovenka Petra Vlhová ukázala počas dvoch dní v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane výrazné zlepšenie a bodovo sa už dostala na úroveň líderky celkového poradia SP Mikaely Shiffrinovej Američanka po sklamaní na ZOH v Pekingu vynechala súťažný víkend v Crans Montane, čo ambiciózna Liptáčka napriek tréningovému aj súťažnému manku v rýchlostných disciplínach využila v rámci možností čo najlepšie.Obe majú aktuálne na čele Svetového pohára po 1026 bodov, tretia v poradí Talianka Sofia Goggiová zaostáva o 175 bodov. Do konca sezóny zostáva odjazdiť ešte osem pretekov, z toho až päť v technických disciplínach.Vlhová je obhajkyňa veľkého glóbusu a zároveň už istá držiteľka malého glóbusu za slalom, v ktorom sa pred pár dňami v Pekingu stala aj olympijskou víťazkou."Myslím si, že to bolo oveľa lepšie ako včera. Aj snehové podmienky boli vyhovujúcejšie. Štartovali sme skôr a ja som mala nižšie číslo, podmienky boli dobré. V každej jazde v rýchlostnej disciplíne sa snažím niečo vylepšiť. Som istejšia, postupne sa do toho dostávam. Tieto preteky som brala aj ako tréning, ak chcem byť v zjazde rýchlejšia, potrebujem ho viac jazdiť," komentovala Petra Vlhová pre RTVS.Vyjadrila sa aj k svojmu zraneniu - zapálenému členku, o ktorom informovala už počas ZOH v Pekingu."Trochu sa mi ten členok ozýva. Šesť - sedem dní mám v kuse lyžiarky na nohách a už to cítim. Budem si dávať na to pozor, ale je to ťažké, keď som stále na lyžiach," doplnila zverenkyňa švajčiarskeho trénera Maura Piniho Nečakanou víťazkou v Crans Montane sa v nedeľu stala Priska Nuferová. Tridsaťročná Švajčiarka dosiaľ ani raz nestála na stupňoch víťazov vo Svetovom pohári a pre silnú konkurenciu sa ani nedostala do nominácie zjazdárskeho tímu krajiny Helvétskeho kríža na ZOH 2022.Nuferová zdolala o 11 stotín sekundy Češku Ester Ledeckú, ktorá ďalším skvelým výkonom nadviazala na svoje víťazstvo zo soboty."Nemôžem tomu uveriť, že som zvíťazila. Moje pocity v cieli boli skvelé, ale nad možným triumfom som ani len vo sne neuvažovala," prezradila v cieli Nuferová.Tretia priečka s odstupom 23 stotín zostala pre Talianku Sofiu Goggiovú , ktorá si udržala líderské postavenie v hodnotení zjazdu vo Svetovom pohári.Na čele má náskok 75 bodov pred Švajčiarkou Corinne Suterovou, Ledecká sa posunula zo siedmeho na štvrté miesto."Trať bola v nedeľu rýchlejšia ako v sobotu, myslím si, že som podala dobrý výkon. Pomohla mi aj prítomnosť oboch rodičov v cieli. Ja som také mamičkine dievčatko, takže ma stále poteší, keď ju môžem mať pri sebe na pretekoch, čo na olympiáde v Pekingu nebolo možné," uviedla Ester Ledecká pre RTVS.