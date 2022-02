Po Poliakoch a Švédoch aj Česi odmietli hrať prípadný zápas proti Rusom o postup na MS v Katare

Rusi by mohli postúpiť kontumačne

Presunuli finále Ligy majstrov

Zostávajú tri voľné miesta

27.2.2022 - Po Poliakoch a Švédoch aj Česi ohlásili, že nebudú hrať proti Rusom v prípadnom zápase play-off o postup na majstrovstvá sveta v Katare.Národné zväzy Poľska a Švédska to vzhľadom na aktuálnu ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine oznámili už v sobotu, Česi sa pridali v nedeľu na mimoriadnom zasadnutí svojej futbalovej asociácie.Podľa rozpisu kvalifikačnej baráže o MS 2022 majú Česi najprv 24. marca nastúpiť proti Švédom. Ak uspejú, o päť dní si zmerajú sily v priamom súboji o postup do Kataru proti lepšiemu z dvojice Poľsko - Rusko.Situácia je však značne neprehľadná. Keďže Poliaci ústami svojho futbalového prezidenta Cezaryho Kuleszu už v sobotu ohlásili bojkot zápasu s Ruskom, Európska futbalová únia aj Medzinárodná futbalová federácia musia rozhodnúť, ako naložia s ruskými futbalistami.Jednou z možností je ich vylúčenie zo záveru kvalifikačných bojov, do úvahy však prichádza aj potrestanie Poľska a prípadne tiež jedného z dvojice Česko - Švédsko a kontumačný postup Rusov do Kataru.Predseda FAČR Petr Fusek už v sobotu vyhlásil, že si nevie predstaviť futbalový zápas proti futbalistom z krajiny vojnového agresora. Následne na to zasadol výkonný výbor FAČR, ktorý tento názor svojho šéfa jednomyseľne podporil."Výkonný výbor poveril Petra Fouka a generálneho sekretára Michala Valtra, aby rokovali s UEFA a FIFA vo veci nenastúpenia na prípadný zápas proti Rusku," uviedla FAČR vo svojom vyhlásení.Výkonný výbor UEFA už v piatok rozhodol o tom, že ruské a ukrajinské kluby aj národné tímy týchto krajín nemôžu hrať v súťažiach pod gesciou UEFA až do odvolania na domácej pôde, keďže sú vo vojnovom stave.UEFA zároveň presunula finále prestížnej Ligy majstrov z ruského Petrohradu do francúzskej metropoly Paríž.O zostávajúce tri miestenky z Európy na MS 2022 v Katare má ešte zabojovať 12 tímov v dvojkolovom play-off.V zápasoch prvého kola sa 24. marca okrem spomenutých štyroch krajín majú stretnúť aj ďalšie štyri dvojice: Portugalsko - Turecko, Taliansko - Severné Macedónsko, Škótsko - Ukrajina a Wales - Rakúsko.Víťazi týchto šiestich súbojov sa pobijú vo finále o tri miesta na MS. Úradujúci majstri Európy Taliani v prípade víťazstva nad Severnými Macedóncami narazia na lepšieho z duelu Portugalsko - Turecko.