Velez-Zuzulová: Petra nemala čo stratiť, Prezidentka: Som na ňu hrdá

Reakcie na triumf slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v stredajšom slalome na ZOH 2022 v Pekingu:



Jana Gantnerová-Šoltýsová, bývalá československá lyžiarka, 5. miesto v zjazde na ZOH 1984: "Dôležité bolo, že Petrina strata nebola veľká. Stále bolo v hre akékoľvek umiestnenie vrátane medailových priečok. Pred sebou mala pretekárky, ktoré na ňu zvyčajne strácajú aj pol sekundy, takže to nemala zle rozohrané. Pretekárky, ktorým lepšie vyšlo prvé kolo, nie sú až také technické. Aj Petra mala v druhom kole maličké zaváhania, no kľúčové bolo, že zvládla náročnú pasáž s dvojbránou."

"Vyvrcholenie ženského olympijského slalomu som si nenechal ujsť. Do poslednej chvíle som veril, že Petra bude mať medailu. Aj keď po prvom kole strácala na líderku vyše sedem desatín, druhé kolo postavil jej tréner tak, aby jej vyhovovalo. Olympijské zlato je paráda, Petra ho získala zaslúžene."

"Neviem, či k tomu treba niečo dodať. Ruku na srdce, kto jej veril po prvom kole? Nevideli sme presvedčivé prvé kolo, druhé bolo postavené viac do strany, vyštartovala, tak ako ju poznáme. Verila som, že bude zlatá, pre pretekárky pred ňou bola situácia oveľa zložitejšia. Nemala čo stratiť, mohla len získať."

"Myslím si, že Petra si to zaslúži. Je to neskutočné, zlatá olympijská medaila, klobúk dolu pred tým všetkým."

Prezidentka: Som na Petru Vlhovú veľmi hrdá

Premiér: Slovensko môže byť na Petru Vlhovú právom hrdé

Rezort školstva na čele s B. Gröhlingom blahoželá P. Vlhovej k zlatej medaile

"Ďakujem za fantastickú reprezentáciu Slovenska. Som na Petru Vlhovú veľmi hrdá.""Teším sa, že máme na ZOH v Pekingu prvý úspech pre našu krajinu.""Petra Vlhová systémom Tom a Jerry získala v Pekingu zlato v slalome."Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzdvihla cenu, ktorú má zlatá olympijská medaila Petry Vlhovej pre celé Slovensko. "Ďakujem za fantastickú reprezentáciu Slovenska. Som na Petru Vlhovú veľmi hrdá," napísala na sociálnej sieti.Hlava štátu pripomenula, že Vlhová získala vôbec prvú medailu z olympiády pre slovenské zjazdové lyžovanie. Pozdravila zároveň ďalších slovenských olympionikov v Pekingu. "Držím im palce pri ich výkonoch," napísala prezidentka.Petra Vlhová získala v stredu na zimných olympijských hrách (ZOH) v Pekingu zlatú medailu v slalome. Po prvom kole figurovala na 8. mieste, víťazstvo si zabezpečila najlepším časom v druhom kole.Petra Vlhová predviedla opäť famózny výkon a Slovensko môže byť na ňu právom hrdé. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger v gratulácii držiteľke zlatej medaily v slalome na Zimných olympijských hrách (ZOH) 2022 v Pekingu.Premiér zároveň zdôraznil, že je to nielen prvá olympijská medaila pre našu lyžiarku, ale aj pre slovenské zjazdové lyžovanie ako také. "Teším sa, že máme na ZOH v Pekingu prvý úspech pre našu krajinu," napísal premiér a pozdravil ďalších slovenských športovcov, ktorí súťažia na olympiáde.Petra Vlhová vyhrala v stredu súťaž v slalome, po najrýchlejšom čase v druhom kole, ktorým sa na vrchol posunula z ôsmeho miesta po prvom kole.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na čele so šéfom rezortu Branislavom Gröhlingom (SaS) blahoželá lyžiarke Petre Vlhovej k zisku zlatej medaily v slalome na Zimných olympijských hrách v Pekingu.Radosť z jej výhry vyjadril na sociálnej sieti aj štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu Ivan Husár. "Petra Vlhová systémom Tom a Jerry získala v Pekingu zlato v slalome," uviedol Husár.Radosť zo zisku najcennejšieho kovu vyjadril aj splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO).Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je olympijská víťazka v slalome. V stredajšej súťaži na ZOH 2022 v Pekingu triumfovala z ôsmeho miesta po prvom kole. Vlhová získala pre Slovensko historický cenný kov v alpskom lyžovaní pod piatimi kruhmi a prvú medailu na Zimných olympijských hrách 2022.

Gantnerová-Šoltýsová o zlate Vlhovej: Po splnení cieľa opadne ťarcha

Po splnení cieľa, ktorým bola zlatá olympijská medaila v slalome, opadne z Petry Vlhovej ťarcha vyplývajúca z vysokých očakávaní. Myslí si to trojnásobná účastníčka ZOH Jana Gantnerová-Šoltýsová, ktorá vyzdvihla jazdu slovenskej lyžiarky v 2. kole, v ktorom najlepšie zvládla kľúčové pasáže. "Ukázalo sa, akú dôležitú rolu majú stavitelia trate," povedala Gantnerová-Šoltýsová pre TASR.

Vlhová bola po 1. kole stredajšej súťaže až na 8. mieste. Za priebežnou líderkou Lenou Dürrovou z Nemecka zaostávala o 72 stotín sekundy. Slovenka nemala ideálny vstup do ZOH v Pekingu, keď v pondelňajšom obrovskom slalome obsadila 14. miesto. Vtedy sa v oboch kolách sťažovala na podložku trate, s ktorou sa ťažšie vyrovnávali aj iné pretekárky. "Ukázalo sa výhodné, že ako prvý išla obrovský slalom. V ňom mala štartové číslo 1 a rozhodne nie je jednoduché otvárať olympijské hry. Musela si zvyknúť aj na sneh a špecifickú podložku. V slalome už absolvovala tretiu a v druhom kole, ktoré zajazdila fantasticky, štvrtú súťažnú jazdu na tomto snehu a bolo cítiť, že si naň zvykla. Som veľmi rada, že sa jej slalom takto vydaril," povedala Gantnerová-Šoltýsová pre TASR.

Vlhová bola v Pekingu najväčšia slovenská adeptka na medailový úspech. Jej forma zo slalomov Svetového pohára, v ktorom si v predstihu zabezpečila malý krištáľový glóbus, ju posunula do pozície najväčšej favoritky na zlato. Najvyšší cieľ napokon splnila. "Bolo jasné, že jej cieľ je zlato v slalome. Dnes ho získala a myslím si, že nielen z Petry, ale aj z jej tímu teraz opadne ťarcha vysokých očakávaní. Teraz sa môžu sústrediť na ďalšie disciplíny, v ktorých môže dosiahnuť úspech. Šancu má veľkú, najmä v alpskej kombinácii a nepochybujem o tom, že ju správne uchopí," dodala Gantnerová-Šoltýsová.