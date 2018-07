POHODA 2018: Kaščákovi venovali punkové veteránky aj pesničku Panenství

Prišli, aby ulahodili Michalovi Kaščákovi. Dámy z kultovej českej punkovej kapely Dybbuk meno šéfa festivalu Pohoda viackrát spomenuli a najmä mu ďakovali, že si mohli na renomovanom podujatí zahrať. Napokon však v sobotu podvečer riadne ulahodili aj utešenému počtu fanúšikov a ďalších zvedavých divákov.





Napokon sa musel poďakovať sám Kaščák. Zamiešal sa do publika a užíval si jedinečné predstavenie, v ktorom mu kapela Dybbuk špeciálne uviedla dve obľúbené piesne. Predovšetkým mu päť hudobných veteránok venovalo "Panenství", na ktoré "dievčatá" vtipne zaspomínali aj v zahlásení. Písali sa hlboké osemdesiate roky minulého storočia a ojedinelý dievčenský punkrock zrodil aj tento song, vo vtedajšej subkultúre sa stal legendárnym. Ale Dybbuk zahrali aj ďalšie "pecky" ako "Mouchy (v byte)", "Ve škole", "Hadi" či niekoľko kúskov z predchodcu i nasledovníka kapely, teda z éry zoskupení Plyn a Zuby nehty, pod tým druhým pôsobia dodnes.Dámy v rokoch, hrajúce podľa okolností ich materstiev a rodinných povinností, sa predstavili vo skvelej fazóne a kvôli Kaščákovi aj pod najznámejším názvom. Ich punk nestarne aj preto, že produkcia sa priam pýta na pódium a okrem klasickej gitarovej zostavy ju nápadito dopĺňajú klávesy, saxy i flauta. A oxymoronový faktor subtílnej ženskej dravosti. Multiinštrumentalistky a napospol vokalistky dávajú iskru svojmu punku aj vďaka vynaliezavosti a poetike.Sobotňajšie dianie na trenčianskom letisku hýrilo rôznorodosťou hudobnej produkcie. Tú zahraničnú okorenilo samozrejme vystúpenie (Sixta) Rodrigueza, amerického hudobníka a speváka mexického pôvodu, ktorý sa v utorok dožíva 76 rokov. Na hlavnom pódiu na záver vystúpila jeho krajanka LP, ktorej koncert sa preniesol už do nedele a bol prakticky vyvrcholením Pohody. Záver sa prelínal s predstavením známej islandskej úderky GusGus na druhom najväčšom pódiu, ale ináč to do rána znelo už len na silne žánrových stanových javiskách. Americká speváčka za nadšenia tisícok divákov ponúkla naopak "strednoprúdové" pesničky v tom dobrom význame, no nielen preto prilákala takmer rovnaký dav, ako v prvú noc Chemical Brothers. Jej prenikavý hlas sa tiahol trenčianskym letiskom a minimálne záverečný hit "Lost On You" si užili aj tí, ktorí festival opúšťali bránami za hlavnou plochou.V najnavštevovanejšej zóne renomovaného podujatia zožali úspech aj britskí Everything Everything. Ich iskrivý nekonvenčný pop s dynamickou inštrumentálnou zložkou zastrešuje vokalistov neortodoxný falzet, ktorým dokáže bez zmeny tempa a harmónie prelínať melodické témy. O dve hodiny neskôr menší záujem diváctva vzbudili Little Dragon. Vystúpenie švédskej skupiny nepatrilo medzi tie energické, napríklad v porovnaní s nasledujúcimi francúzskymi La Femme a ich tanečnou šou.Na najmenšej scéne "štadiónového typu" Pohody často vystupujú domáce i zahraničné "čierne kone" festivalu. Potvrdila to hodinka v podaní tUnE-yArDs. Novoanglický projekt svojou afro-elektronikou poriadne roztancoval publikum, ktoré riadne bavil aj výrazný vokál speváčky, ukulelistky a perkusionistky, ktorá navyše výdatne komunikovala s publikom. Spýtala sa aj na pamätníkov vystúpenia spred štyroch rokov. Teraz pomocné vokalistky-perkusionistky nahradil počítač, preto ani neodznel predtým masívne hraný nesinglový hit "Hey Life", ale aj v sprievode dvoch "živých" muzikantov to bola farbistá šou, jedna z top akcií festivalu Pohoda 2018.