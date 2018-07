Splnený sen organizátorov aj fanúšikov na Pohode:Vystúpil S. Rodriguez

Sixto Diaz Rodriguez, archívna snímka. Foto: Wikipedia Sixto Diaz Rodriguez, archívna snímka. Foto: Wikipedia

Trenčín 8. júla (TASR) – Lepší záver tretieho dňa Pohody si organizátori ani nemohli vymyslieť. Keď vyšiel na hlavné pódium v sobotu večer (7.7.) americký spevák a hudobník Sixto Rodriguez, organizátori mohli povedať, že sa splnil ich dlhoročný sen dostať na Pohodu tohto charizmatického umelca.Sixto Diaz Rodriguez (*10.7.1942, Detroit), tak znie jeho celé meno, má za sebou interesantný životný príbeh, hodný sfilmovania. Aj sa stalo. Svetovú popularitu mu už „na staré kolená“ priniesol filmový dokument Searching for Sugar Man, ktorý o ňom nakrútil švédsky režisér Malik Bendjelloul. Premiéru mal v januári 2012 na Sundance Film Festival v americkom Park City. Vo februári 2013 na 85. Ročníku vyhlasovania filmových cien získal Oscara v kategórii ako najlepší filmový dokument. Rovnako vo februári 2013 získal aj cenu Britskej filmovej akadémie.Bol jedným z najúspešnejších pesničkárov éry hippies. Jeho pesničkársky talent vyššie zmienené osobnosti prirovnávali k Bobovi Dylanovi. Jeho dva štúdiové albumy však nemali úspech a vydavateľstvo s ním skončilo zmluvu. V roku 1976 si kúpil v Detroite opustený dom za 50 dolárov, v ktorom žije dodnes. S hudbou postupne nadobro skončil a napriek tomu, že na univerzite vyštudoval filozofiu, živil sa prevažne ako nádenník na stavbách. Na druhom konci sveta, v Juhoafrickej republike sa jeho piesne stali inšpiráciou bojovníkov proti apartheidu. Jeho albumy v predajnosti niekoľkonásobne prekonali nahrávky Elvisa Presleyho, pričom väčšina sa šírila nelegálne. Všetko sa zmenilo, keď v roku 1997 objavila Rodriguezova dcéra stránku, ktorá pátrala po jej otcovi. Kontaktovala autorov webu, tí dohodli koncerty, pričom po príchode do JAR Rodriguez každý jeden vypredal a do krajiny sa následne niekoľkokrát vrátil. Napriek tomuto veľkému úspechu sa vrátil domov a naďalej žil v ústraní.Sixto nahral dva štúdiové albumy, debutový Cold Fact, ktorý vydal v v marci 1970 a druhý Coming from Reality s dátumom vydania v novembri 1971. Na konte má aj dva live albumy Rodriguez Alive (nahrávka z Austrálie 1981), a Live Fact (Juhoafrická republika 1998).O dva dni už 76-ročný umelec začal svoj set trocha prekvapivo skladbou Light My Fire z repertoáru slávnych Doors, počas koncertu sa vrátil aj k ére hippies v podobe skladby Somebody To Love od skupiny Jefferson Airplane, hral však hlavne piesne zo svojich dvoch albumov, boli nimi Sugar Man, I Wonder, Street Boy, I'll Slip Away, Crucify Your Mind, Can't Get Away, Inner City Blues, I Think Of You. Skvelá atmosféra pred pódiom, Sixto poďakoval, že mohol hrať pre tak nádherných ľudí.„Je pre mňa vlastne neuveriteľné, že som tu. Ťažko sa to opisuje, predtým som o tomto festivale nepočul, vlastne ani o Slovensku. Ale to isté sa mi stalo aj s Juhoafrickou republikou a napokon som tam bol šesťkrát. Svet sa medzitým stal globálnym trhom a ten sa rozvíja ešte viac v ére rýchlych technológií. Som muzikant a chcem, aby ma ľudia počuli kdekoľvek na svete. A ono sa to deje, je to úžasné,“ povedal Sixto pred vystúpením na stretnutí s novinármi.