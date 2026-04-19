Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
19. apríla 2026
Úrady evakuovali tisíce obyvateľov parížskeho predmestia, experti sa snažia zneškodniť bombu z druhej svetovej vojny
19.4.2026 (SITA.sk) - Úrady evakuovali tisíce obyvateľov parížskeho predmestia Colombes, zatiaľ čo experti sa snažili zneškodniť bombu z druhej svetovej vojny, uviedla polícia.
Takmer 800 policajtov uzavrelo oblasť v severozápadnom predmestí, keď špecialisti neúspešne skúšali odstrániť detonátor z nálezu, ktorý bol objavený 10. apríla. Experti teraz plánujú bombu odpáliť v jamke s hĺbkou dvoch metrov, pričom operácia by mala trvať niekoľko hodín.
Obyvateľom v okruhu 450 metrov bolo v skorých ranných hodinách nariadené presťahovať sa do miestnych evakuačných centier. Úrady očakávajú, že ich neskôr v priebehu dňa pustia späť do domov.
Nevybuchnuté nálože z vojny
Miestny úradník Alexandre Brugere vo štvrtok opísal operáciu ako rizikovú a vyžadujúcu vysokú úroveň prípravy. Nevybuchnuté nálože z druhej svetovej vojny sa stále nachádzajú po celej Európe, najmä v Nemecku, kde sa bomby pravidelne objavujú na staveniskách, 80 rokov po skončení konfliktu.
V roku 2025 objav 500-kilogramovej vojnové bomby zastavil dopravu na stanici Gare du Nord v Paríži, najrušnejšom železničnom termináli vo Francúzsku.
Zdroj: SITA.sk - Úrady evakuovali tisíce obyvateľov parížskeho predmestia, experti sa snažia zneškodniť bombu z druhej svetovej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Čelná zrážka na Záhorí má dve obete, cesta bola po tragickej nehode neprejazdná
Čelná zrážka na Záhorí má dve obete, cesta bola po tragickej nehode neprejazdná
<< predchádzajúci článok
Polícia objavila jed na potkany v detskom jedle značky HiPP, môže ísť o súčasť vydieračského plánu
Polícia objavila jed na potkany v detskom jedle značky HiPP, môže ísť o súčasť vydieračského plánu