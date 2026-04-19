Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Zo zahraničia

19. apríla 2026

Úrady evakuovali tisíce obyvateľov parížskeho predmestia, experti sa snažia zneškodniť bombu z druhej svetovej vojny


Úrady evakuovali tisíce obyvateľov parížskeho predmestia Colombes, zatiaľ čo experti sa snažili zneškodniť bombu z druhej svetovej vojny, uviedla polícia. Niekoľkohodinová operácia Takmer 800 ...



Zdieľať
gettyimages 517418872 676x451 19.4.2026 (SITA.sk) - Úrady evakuovali tisíce obyvateľov parížskeho predmestia Colombes, zatiaľ čo experti sa snažili zneškodniť bombu z druhej svetovej vojny, uviedla polícia.

Niekoľkohodinová operácia


Takmer 800 policajtov uzavrelo oblasť v severozápadnom predmestí, keď špecialisti neúspešne skúšali odstrániť detonátor z nálezu, ktorý bol objavený 10. apríla. Experti teraz plánujú bombu odpáliť v jamke s hĺbkou dvoch metrov, pričom operácia by mala trvať niekoľko hodín.

Obyvateľom v okruhu 450 metrov bolo v skorých ranných hodinách nariadené presťahovať sa do miestnych evakuačných centier. Úrady očakávajú, že ich neskôr v priebehu dňa pustia späť do domov.

Nevybuchnuté nálože z vojny


Miestny úradník Alexandre Brugere vo štvrtok opísal operáciu ako rizikovú a vyžadujúcu vysokú úroveň prípravy. Nevybuchnuté nálože z druhej svetovej vojny sa stále nachádzajú po celej Európe, najmä v Nemecku, kde sa bomby pravidelne objavujú na staveniskách, 80 rokov po skončení konfliktu.

V roku 2025 objav 500-kilogramovej vojnové bomby zastavil dopravu na stanici Gare du Nord v Paríži, najrušnejšom železničnom termináli vo Francúzsku.


Zdroj: SITA.sk - Úrady evakuovali tisíce obyvateľov parížskeho predmestia, experti sa snažia zneškodniť bombu z druhej svetovej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bomba Druhá svetová vojna
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 