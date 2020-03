Polícia preveruje dodržiavanie karantény, nezodpovedným Slovákom hrozia prísnejšie tresty

Polícia preveruje dodržiavanie karantény

Slovákom hrozia prísnejšie tresty

Zohľadňovať budú aj priťažujúcu okolnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 - Policajti v týchto dňoch preverujú aj dodržiavanie povinnej karantény. Ako informovala trenčianska krajská polícia, takmer nepretržite dostáva polícia oznámenia, že ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia, najmä z Talianska, nedodržiavajú karanténu.Občania oznamujú aj to, že niektoré prevádzky, ako napr. pohostinstvá, dokonca aj kostoly, zostávajú pre verejnosť otvorené. “Každé takéto oznámenie preverujeme a v zmysle zákona budú dotknuté osoby sankcionované,” upozornila polícia.Na ľudí apelujú, aby sa správali zodpovedne. “Situáciu zvládneme iba vtedy, ak sa k nej každý z nás postaví zodpovedne a začne sám od seba. Buďme disciplinovaní a obmedzme svoje kontakty a stretnutia na minimum,” dodáva polícia.Polícia rieši aj nezodpovedných Slovákov, ktorým teraz hrozia prísnejšie tresty. Ako informovala na sociálnej sieti, príslušníci Policajného zboru nateraz riešili viac ako 250 prípadov. Polícia takisto upozorňuje, že mimoriadna situácia znamená prísnejšie tresty.V jednom prípade banskobystrická krajská polícia rieši trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. V ďalšom prípade ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa zákona o priestupkoch za zneužitie linky 155.„Konáme ex offo, skúmame podozrenie z trestného činu," vysvetľuje polícia. Týmto sa zaoberá nitrianska krajská polícia.Policajti odstúpili na príslušné regionálne úrady zdravotníctva (RÚVZ) 149 porušení lekárom stanovenej karantény a 101 prípadov, kde boli aj napriek zákazu otvorené reštaurácie či bary. Tieto prípady je RÚVZ oprávnený prejednať a sankcionovať.„K trestnej zodpovednosti páchateľa za trestný čin šírenia poplašnej správy je však potrebné zohľadniť aj priťažujúcu okolnosť, a to spáchanie trestného činu zo živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, iné základné práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný poriadok alebo mravnosť. Toto má vplyv na výmeru trestnej sadzby," napísala polícia v statuse.Táto priťažujúca okolnosť sa vzťahuje na každého páchateľa trestného činu, ktorého sa dopustil od 12. marca od 06:00, kedy bola uznesením vlády vyhlásená mimoriadna situácia.