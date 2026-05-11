|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blažena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. mája 2026
Začal sa súd v kauze Očistec, prišli všetci desiati obžalovaní. Očistec senát potom odročil na jún
Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Zdieľať
Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v pondelok odročil proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby.
Dôvodom na odročenie bol procesný návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Prelínajú sa a ak by to súd nespojil, muselo by sa dokazovanie vykonávať dvakrát.
Ako reagoval prokurátor, nevníma to ako obštrukciu, podľa neho to priebeh konania nijako nenaruší. Označil to za účelné. Proces bude pokračovať 1. júna.
Do súdnej siene sa v pondelok dostavili všetci desiati obžalovaní, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Práve jeho obhajoba prišla s návrhom na spojenie vecí.
Na lavicu obžalovaných sa posadili aj niekdajší prezident Finančnej správy František I. a vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S., Milan M. a podnikateľ Boris T.
Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta B. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli a proces označili za politicky motivovaný.
„Bolo veľmi dôležité počuť slová predsedu senátu. Jasne artikuloval problém zaujatosti orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), osobitne vyšetrovateľa Pavla Ď., ktorá už bola konštatovaná v dovolacom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. Jasne bolo povedané, že je zaujatý, a práve on robil úkony aj v tomto konaní. Takže tento čas, ktorý nám odročenie poskytne, využijeme na to, aby sme zmenili štruktúru dokazovania alebo návrhov na dokazovanie a prioritne, aby sa posúdili alebo vykonali dôkazy, ktoré smerujú k zaujatosti OČTK, teda hlavne tohto vyšetrovateľa. V tomto zmysle je už možné napovedať, že výsledok konania je viac než predvídateľný,“ zdôraznil obhajca Marek Para, ktorý v procese zastupuje Tibora G., Norberta B., Mariána Z., Milana M. a Róberta K.
Ako Para vysvetlil, podľa zákona platí, že čo i len jeden vykonaný úkon zaujatým OČTK, teda napríklad vyšetrovateľom, musí viesť k výroku o oslobodení.
„Oceňujem, že predseda senátu povedal, že sa musí aj podľa názoru, ktorý majú z Najvyššieho súdu SR, keď sa rozhodlo o tom, že bude hlavné pojednávanie, vysporiadať so všetkými našimi argumentmi a námietkami. Doteraz sme ich totiž len podávali, ale nedostávali sme odpovede,“ doplnil obžalovaný Tibor G. Ešte pred začiatkom pojednávania uviedol, že očakáva zákonný, spravodlivý proces.
Výberová chronológia udalostí súvisiacich s kauzou Očistec
2020
5. novembra - Národná kriminálna agentúra (NAKA) v súvislosti s kauzou Očistec zasahovala v domoch bývalého policajného prezidenta Tibora G., bývalého šéfa NAKA Petra H., bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda S. Zadržala aj bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Róberta K. a Mariána Z., šéfa odposluchov Slovenskej informačnej služby (SIS).
7. novembra - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal návrh na väzobné stíhanie bývalého policajného prezidenta Tibora G. a ďalších sedem osôb.
23. novembra - Najvyšší súd SR rozhodol, že bývalý policajný prezident Tibor G., bývalý šéf protikorupčnej jednotky Róbert K., bývalý šéf NAKA Peter H., bývalý vysokopostavený policajný funkcionár Bernard S., ktorých zadržali v rámci Očistca, budú stíhaní väzobne.
4. decembra - Predseda Smeru-SD Robert Fico informoval, že podáva trestné oznámenie na prokurátorov ÚŠP Ondreja Repu a Michala Šúreka za spáchanie viacerých trestných činov. Šéf Smeru-SD čítal z podania prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave Kataríny K. na týchto prokurátorov, ktorí sa mali vyhrážať jej mužovi, ktorý pracoval na NAKA, aby sa priznal v kauze Očistec a spolupracoval.
7. decembra - Rada prokurátorov uviedla, že považuje tvrdenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica za hrubo zavádzajúce a nepravdivé.
2021
7. januára - Generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava Kataríny K., ktorá bola vyšetrovateľom NAKA trestne stíhaná pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti formou spolupáchateľstva.
29. januára - Z 18 obvinených osôb z prípadu Očistec sa desať priznalo. V prípade ôsmich osôb sa rozhodlo o zaistení majetku. NAKA v rámci akcie Očistec zadržala v novembri 2020 policajných exfunkcionárov. Skupina okolo nitrianskeho podnikateľa a vtedy väzobne stíhaného Norberta B. mala pozostávať z 18 obvinených. Medzi obvinenými boli policajný exprezident Tibor G., exriaditeľ NAKA Peter H., ale aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan K.
17. apríla - Medzinárodný zatýkací rozkaz na Michala S., obvineného v kauzách Očistec a Mýtnik, odvolali. Michal S. vypovedal 27. marca prostredníctvom telemostu z Abú Zabí. Podľa slov jeho právneho zástupcu sa priznal v kauzách Očistec a Mýtnik ku skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu. V prípade Očistca išlo o korupčný trestný čin.
10. mája - Bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Róberta K., zadržaného počas akcie Očistec, ponechal sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, vo väzbe.
- Dvaja bývalí vysokopostavení policajní funkcionári, niekdajší šéf NAKA Peter H. a exšéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Marián Z., ktorých boli zadržaní v rámci akcie Očistec, zostali tiež vo väzbe.
- Bývalého zástupcu riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Milana M. prepustili na slobodu. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica.
- Bývalý policajný prezident Tibor G. zostal vo väzbe. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, ktorý nevyhovel jeho žiadosti o prepustenie z väzby. Žiadosti prokurátora o predĺženie väzby obvineného sudca vyhovel len čiastočne, do 5. augusta. Prokurátor ÚŠP ju navrhoval predĺžiť do januára 2022.
18. mája - Najvyšší súd SR rozhodol, že Tibor G., ako aj Róbert K., Peter H. či Marián Z. zostanú vo väzbe do 5. novembra.
18. júla - Bývalý príslušník NAKA Marián K., obvinený v kauzách Judáš a Očistec, poprel, že by bol na neho vyvíjaný zo strany prokurátorov ÚŠP nátlak. Zároveň sa prokurátorom Šúrekovi a Repovi ospravedlnil.
25. augusta - ŠTS v Pezinku schválil dohodu o vine a treste s exriaditeľom ekonomickej sekcie Ministerstva vnútra SR Martinom Fleischerom a odsúdil ho na dvojročný trest s podmienečným odkladom na päť rokov. Fleischer bol zadržaný počas akcie Očistec. ŠTS zároveň odsúdil aj jeho manželku Margarétu na rovnaký trest. Súd obvinenému uložil aj peňažný trest vo výške 150.000 eur. Fleischera prepustili z väzby vo februári 2021.
13. septembra - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) zadržal štyroch príslušníkov NAKA, ktorí boli súčasťou tímu Očistec. Voči Jánovi Č. a Pavlovi Ď. z trestnej veci tzv. ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov vzniesol aj obvinenie.
8. októbra - Dočasný policajný prezident Štefan Hamran informoval, že obvinení vyšetrovatelia NAKA z tímu Očistec budú pokračovať vo svojej práci. Hamran uviedol, že nevidí dôvod na ich postavenie mimo služby a poukázal na rozhodnutie krajského súdu, ktorý skonštatoval neopodstatnenosť trestného stíhania.
26. októbra - Vyšetrovateľ NAKA z tímu Očistec podal v súvislosti s únikom videí zo stretnutí na poľovníckej chate trestné oznámenie na ÚIS. Únik medializovaných videí, ktoré zachytávajú stretnutia predsedu Smeru-SD Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, obhajcu obvineného bývalého policajného prezidenta Tibora G. či syna Tibora G. na poľovníckej chate dal preveriť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.
– Sudca pre prípravné konanie ŠTS zamietol návrh na predĺženie väzby Tibora G., Petra H., Róberta K. aj ďalších bývalých policajných funkcionárov Mariána Z. a Milana M.
4. novembra - Tibora G. prepustili z Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici na slobodu. Stalo sa tak po tom, čo Najvyšší súd (NS) SR potvrdil rozhodnutie ŠTS o nepredĺžení väzby. Väzba sa skončila aj Petrovi H., Róbertovi K., tiež Mariánovi Z. a Milanovi M.
5. novembra - Vyšetrovanie v kauze Očistec ukončili. Celkovo bolo v prípade obvinených 21 osôb. Desať obvinených osôb vylúčili na samostatné trestné konanie. Pôvodne bolo predmetom trestného stíhania 25 skutkov.
20. decembra - Prokurátor ÚŠP podal na ŠTS obžalobu na 11 obvinených osôb za celkovo 20 skutkov v kauze Očistec. Rozsah obžaloby má 181 strán, vyšetrovací spis má vyše 18.500 strán. Skutky sú kvalifikované ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy, trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa a ďalšie. Počas vyšetrovania vypočuli všetkých obvinených, viacerých opakovane. Celkovo išlo o 46 výsluchov. Počas konania vypočuli aj 92 svedkov.
2022
11. marca - Prokurátor ÚŠP uzatvoril dohodu o vine a treste s dvojicou obvinených z kauzy Očistec. Išlo o bývalých príslušníkov Policajného zboru SR M. Ž. a I. B.
29. marca - Prokurátor ÚŠP uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným Pavlom V. z kauzy Očistec.
3. mája - Na trest troch rokov väzenia s podmienečným odkladom na štyri roky a trest prepadnutia majetku odsúdil ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, bývalých policajtov Milana Žáčika a Ivana Bobockého. Obaja boli obvinení z viacerých trestných činov v kauze Očistec. Rozsudok bol právoplatný.
16. mája - ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, odsúdil expolicajta Pavla Vorobjova z kauzy Očistec na dvojročný trest odňatia slobody vo väzení s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia majetku. ŠTS schvaľoval dohodu o vine a treste, rozsudok bol tak právoplatný.
12. júla - Právoplatne odsúdený exriaditeľ ekonomickej sekcie rezortu vnútra Martin Fleischer z kauzy Očistec išiel na 15 mesiacov do väzenia. Rozhodol o tom ŠTS v Pezinku. Dôvodom bolo to, že Fleischer nezaplatil väčšinu z peňažného trestu vo výške 150.000 eur. O uloženie náhradného trestu sám požiadal.
24. októbra - Samosudca banskobystrického pracoviska ŠTS prerušil trestné stíhanie v kauze Očistec. Podal návrh na začatie konania pred Ústavným súdom SR. Dôvodom bolo možné narušenie práva obvineného na spravodlivý proces a na účinný prostriedok nápravy.
2023
17. februára – Odsúdeného exriaditeľa ekonomickej sekcie rezortu vnútra Martina Fleischera z kauzy Očistec prepustil samosudca Okresného súdu Bratislava I podmienečne na slobodu. Uložil mu 18-mesačnú skúšobnú dobu.
25. apríla - Expolicajta Pavla Vorobjova, odsúdeného v kauze Očistec na dvojročné väzenie, podmienečne prepustili na slobodu. Rozhodol o tom senát Krajského súdu v Trenčíne, ktorý zamietol sťažnosť prokurátora a potvrdil tak rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne.
8. novembra - Ústavný súd (ÚS) SR zastavil konanie o návrhu ŠTS na posúdenie ústavnosti časti zákona o prokuratúre. Na ÚS sa obrátil samosudca ŠTS Peter Pulman v októbri 2022 v kauze Očistec s tým, že trestné stíhanie v tejto kauze prerušil.
2024
18. marca - Zloženie senátu ŠTS v kauze Očistec skompletizovali o sudcu Jána Giertliho. Senát bolo potrebné doplniť po vylúčení sudcu Romana Púchovského pre zaujatosť. Námietke zaujatosti podanej prokurátorom ÚŠP voči sudcovi Púchovskému vyhovel NS SR v januári 2024.
6. mája - Podnikateľ Michal Suchoba dostal za podplácanie peňažný trest vo výške 90.000 eur. V prípade jeho nezaplatenia náhradný šesťmesačný trest väzenia. Išlo o skutok súvisiaci s kauzou Očistec. Dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Suchobom schválil ŠTS v Pezinku.
30. júla - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil štyri osoby z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Tri osoby P.Ď., J.Č. a Ľ.D. obvinil v súvislosti s ich výkonom funkcie vyšetrovateľov NAKA a jednu osobu M.Š. v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor ÚŠP.
1. septembra - Zanikla NAKA, nahradili ju Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), Národná protidrogová jednotka a Protiteroristická centrála.
2026
9. februára - NS SR zamietol sťažnosť obhajoby proti vlaňajšiemu prijatiu obžaloby ŠTS v kauze Očistec.
3. marca - ÚIS v rámci akcie Kajúcnik zadržal policajtov bývalej NAKA, ktorí sa podieľali na vyšetrovaní kauzy Očistec. Zadržali aj prokurátora generálnej prokuratúry Michala Š. Prepustili ich 6. marca. Z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa ÚIS obvinil R. M., R. S. a M. Š. a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydierania J. Č., P. Ď., B. D. a J. K..
Súvisiace články:
Politológ prekvapený z odročenia kauzy Očistec: Je to pokračovanie situácie, ktorá traumatizuje politickú scénu. Nie je to dobré pre jednu ani druhú stranu (11. 5. 2026)
Prečítajte si tiež
Na rýchlostnej ceste R4 sa prevrátil kamión, úsek musia dočasne uzavrieť – FOTO
Jungheinrich opäť na vrchole: Piata platinová medaila EcoVadis potvrdzuje globálne líderstvo v udržateľnosti