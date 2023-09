Washington je podľa Ruska pripravený bojovať nielen do posledného Ukrajinca, ale aj skoncovať s celými generáciami

Indikátor neľudskosti

Neexistuje medzi nimi dialóg

7.9.2023 (SITA.sk) - Rusko označilo americké plány poslať Ukrajine muníciu s ochudobneným uránom za trestný čin. Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov sa tak vyjadril po tom, čo Spojené štáty oznámili nový balík pomoci Ukrajine, ktorý zahŕňa takéto náboje do tankov.Je to po prvý raz, čo USA dodajú takúto muníciu Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál Sky News. Rozhodnutie Washingtonu „dodávať zbrane s ochudobneným uránom je indikátorom neľudskosti“, vyjadrila sa ruská ambasáda v USA.„Je jasné, že so svojou myšlienkou spôsobiť ‚strategickú porážku‘ [Rusku] je Washington pripravený bojovať nielen do posledného Ukrajinca, ale aj skoncovať s celými generáciami,“ pokračovalo veľvyslanectvo krajiny, ktorá vlani spustila nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu.Riabkov povedal, že okrem udržiavania kontaktov v oblasti humanitárnych operácií USA a Rusko nespolupracujú na hlavných otázkach a neexistuje medzi nimi dialóg.Sky News vysvetľuje, že ochudobnený urán je hustý vedľajší produkt obohacovania uránu, ktorý sa používa na preniknutie cez pancierové brnenie a samovznietenie v oblaku prachu a kovu. Je mierne rádioaktívny.Odporcovia ako Medzinárodná koalícia za zákaz uránových zbraní tvrdia, že prach predstavuje nebezpečné zdravotné riziká vrátane rakoviny a vrodených chýb.