Rusko má k dispozícii iba 27 strategických bombardérov Tu-22M3, tvrdí šéf ukrajinskej rozviedky Budanov

24.8.2023 (SITA.sk) - Najnovšie ukrajinské operácie zamerané na ruské strategické bombardéry Tu-22M3 podkopali schopnosť Ruska odpáliť rakety Ch-22 na Ukrajinu.Pre Rádio Slobodná Európa to povedal šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov . Uviedol, že do ruských operácií proti Ukrajine bolo zapojených celkovo 436 lietadiel.„To je veľa. Ale ak sa ma spýtate, koľko je medzi nimi Tu-22, tak je ich veľmi málo. Mali len okolo 31 prevádzkyschopných Tu-22, teraz ich majú 29 vrátane dvoch, ktoré sú v oprave. Takže 27. Nie je toľko (bombardérov Tu-22), ktoré vykonávajú lety,“ povedal Budanov.Dve lietadlá podľa neho boli úplne zničené a dve boli poškodené počas ukrajinských operácií na dvoch ruských letiskách - Solcy v Novgorodskej oblasti a Šajkovka v Kalužskej oblasti.Budanov podotkol, že Rusko skôr či neskôr opraví dve poškodené lietadlá, čo „treba vziať do úvahy“. Budanov poznamenal, že ukrajinská rozviedka vie, kto stál za útokmi na ruské letiská.„Boli to ľudia, ktorí plnili určité úlohy na území Ruskej federácie,“ povedal.