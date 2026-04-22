Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
22. apríla 2026
Súd v kauze Tupého pokračuje. Svedok prehovoril o spojení s piťovcami aj podozrivom incidente
Svedok opísal prepojenia na piťovcov a informácie z druhej ruky.
Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 v stredu na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračoval výpoveďou jedného svedka. Ako ten povedal, v minulosti sa kamarátil s osobami z prostredia zločineckej skupiny piťovci. Svedkom vraždy Tupého nebol a nenachádzal sa ani na mieste skutku.
Uviedol však, jeho bývalá priateľka mu spomínala, že istý Marek T., ktorého aj on poznal, ju žiadal, či si nemôže v inkriminovaný večer v novembri 2005 u nej vyprať nohavice. Odôvodňoval to tým, že sa zúčastnil nejakého incidentu v meste. Neskôr sa svedok podľa vlastných slov dozvedel, že dotyčný sa nachádzal na mieste činu.
Svedok hovoril o spojení s piťovcami
Svedok takisto povedal, že uvedenú skutočnosť povedal kamarátovi Jurajovi Ondrejčákovi, známemu aj ako Piťo, ktorý viedol po skutku svoje vlastné vyšetrovanie. „To bolo v jeho záujme,“ povedal, pričom pripomenul, že pôvodne boli vo veci stíhaní členovia skupiny piťovci. Podľa svedka však vtedy policajti dali dokopy ľudí, ktorí sa ani nepoznali a celú vec „zbúchali“.
Súd pred dnešným pojednávaním zrušil eskortu odsúdeného Ondrejčáka. Ten ešte na predošlom pojednávaní v januári vo svojej výpovedi uviedol, že po vražde Tupého existoval zoznam osôb podozrivých z útoku na študenta, ktorý on odovzdal štátnym orgánom, konkrétne vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, a bol súčasťou aj jeho vlastného trestného spisu.
Mestskému súdu sa však podľa samosudcu Tomáša Škultétyho zatiaľ nepodarilo zabezpečiť spis vo veci takzvaných piťovcov zo Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu dnes nevypovedal ďalší svedok, ktorého súd spolu s Ondrejčákom predvolá opätovne po zabezpečení spisu, aby sa k veci vyjadrili. Súdny proces v tejto veci bude pokračovať 19. júna.
Vypočuli už viacerých svedkov
Súd už vo veci v rámci predošlých termínov pojednávaní vypočul viacerých svedkov vrátane kľúčového svedka Vladimíra M., ktorý svedčí proti obžalovanému Adamovi Puškárovi. Viacerí členovia partie, ktorá v inkriminovaný deň v roku 2005 zaútočila na Daniela Tupého a jeho kamarátov, pritom odmietla vypovedať. Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti navrhol, aby súd všetkých svedkov, ktorí vo veci odmietli vypovedať, znovu predvolal po uplynutí 20-ročnej premlčacej lehoty od skutku. Tá uplynula začiatkom novembra 2025.
Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam Puškár. Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý. Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel.
Kľúčový svedok opísal útok
Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Puškár pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný. Na začiatku procesu vo veci zároveň odmietol vypovedať s tým, že tak urobí neskôr.
Svedok Vladimír M. pred súdom v novembri 2023 vypovedal v postate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý. Potvrdil tiež, že v partii útočníkov bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár.
Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal tiež, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery. Podľa advokáta Kvasnicu v tejto súvislosti poškodení čakajú, kedy bude Vladimír M. obvinený. „Pretože on predsa opísal, ako útočil na hlavu Daniela Tupého,“ uviedol v minulosti advokát.
Zdroj: SITA.sk - Súd v kauze Tupého pokračuje. Svedok prehovoril o spojení s piťovcami aj podozrivom incidente © SITA Všetky práva vyhradené.
