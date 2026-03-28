Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
28. marca 2026
Radio_Head Awards 2026: Rádiohlavy poznajú víťazov, titul Album roka 2025 patrí dvom projektom
Jednou z najvýraznejších osobností večera sa stala Meowlau, sólový projekt Laury Jaškovej z kapely Billy Barman.
Verejnoprávne Rádio_FM v piatok vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu ocenilo laureátov 18. ročníka Radio_Head Awards. Galavečer sa niesol v znamení výrazných hudobných výkonov a potvrdil rozmanitosť domácej produkcie. Poslucháči a odborné poroty rozhodli o držiteľoch ocenení za rok 2025 v hlavných a žánrových kategóriách. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka STVR Ivana Zečevič.
Jednou z najvýraznejších osobností večera sa stala Meowlau, sólový projekt Laury Jaškovej z kapely Billy Barman. Zaujala nielen ako Objav roka 2025, ale prekvapila aj víťazstvom v kategórii Skladba roka s nahrávkou Ruksak. Silnú pozíciu potvrdil producent FVLCRVM, ktorý z piatich nominácií na ocenenie premenil dve z nich, v kategóriách Debut roka a Elektronická hudba.
K nečakanému momentu došlo pri vyhlasovaní Albumu roka 2025, kde ocenili dva projekty: Fallgrapp za Anthropos a Fvck_kvlt za Mŕtva revolúcia. Denis Bango alias Fvck_kvlt uspel aj v kategórii Novinárske ocenenie a nadviazal na svoj úspech spred dvoch rokov.
Ocenenie za prínos do hudby si prevzala kultová kapela Bez ladu a skladu, ktorá výrazne formuje podobu alternatívnej hudobnej scény a minulý rok oslávila 40 rokov od svojho vzniku.
„Teší nás, že aj tento ročník priniesol silné umelecké výpovede, nové objavy aj potvrdenie etablovaných mien. Rádio_FM tak opäť naplnilo svoju úlohu podporovať domácu tvorbu v celej jej rozmanitosti,“ uviedla intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.
Odborné poroty rozhodli o laureátoch v žánrových kategóriách od folku cez jazz až po experimentálnu či klasickú hudbu. Zvíťazili v nich FVLCRVM (elektronická hudba), Dorota Nvotová (folková hudba), Besna (hard and heavy), Júlia Kozáková (world music), Nikola Bankov (jazzová hudba), či Kodiki (experimentálna hudba). V klasike sa presadili AD FONTES a Sylvia Urdová za nahrávku Duchovná hudba na Slovensku. Ocenenie Nadácie Advance Investments získal projekt MonoPlastic.
Odovzdávanie ocenení spestrili hudobné vystúpenia, prepájajúce rôzne žánre aj generácie interpretov. Na pódiu sa predstavili Puding pani Elvisovej, FVLCRVM, Meowlau, Besna, Fallgrapp či Nina Rosa. Záznam z podujatia si môžu diváci pozrieť v nedeľu 29. marca o 20.40 h na Dvojke.
Súvisiace články:
Radio_Head Awards 2025: Rádiohlavy poznajú víťazov, najviac sošiek si odniesli Berlin Manson (30. 3. 2025)
Najviac nominácií na hudobné ceny Radio_Head Awards získali Berlin Manson, Para a Erika Rein (17. 2. 2025)
Rádio_FM spustilo hlasovanie Radio_Head Awards 2025 (21. 1. 2025)
Poznáme víťazov Radio_Head Awards 2023 (18. 3. 2024)
Nominácie na ceny Radio_Head Awards 2024: Najviac ich má spevák Vojtik (5. 2. 2024)
Kto získal Ceny Radio_Head Awards za rok 2022 (17. 3. 2023)
Rádio_FM spustilo hlasovanie v prvom kole 15.ročníka Rádiohláv - Radio_Head Awards 2022 (9. 1. 2023)
Poznáme mená ďalších ocenených 14. ročníka Radio_Head Awards (27. 3. 2022)
Radio_Head Awards už pozná svojich prvých víťazov, udeľovanie cien však ešte bude pokračovať (26. 3. 2022)
Rádio_FM vyhlási víťazov 14. ročníka Radio_Head Awards (22. 3. 2022)
Pospíme si o hodinu menej. V noci sa mení čas, hodiny sa posunú dopredu
Kto ovládne strednú triedu smartfónov na jar 2026?
