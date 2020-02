Súd v kauze vraždy Kuciaka (8. deň): Preberal sa Zsuzsovej zdravotný stav, resocializácia Kočnera je vraj možná

Súd v tomto prípade vyhovel požiadavke advokáta obžalovanej Aleny Zsuzsovej. Ten navrhol, aby bola na časti pojednávania, na ktorej sa bude rozoberať jej psychický stav, vylúčená verejnosť.

Dôvodom je podľa súdu záujem na ochrane osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu obžalovanej, keďže ide o citlivé údaje a zachovanie jej prezumpcie neviny.

Ako pre médiá v utorok po výsluchu dvoch znalcov z oblasti psychológie a psychiatrie uviedol právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic, obžalovaná Zsuzsová nemala v čase vraždy novinára Kuciaka znížené rozpoznávacie alebo ovládacie schopnosti.

Zsuzsová vraj trpí panickou poruchou

Vyplýva to zo znaleckých posudkov vypracovaných v rámci dokazovania v tomto prípade. Výsluch znalcov súd uskutočnil na návrh Zsuzsovej obhajcu s vylúčením verejnosti. Zsuzsová vo výpovediach z prípravného konania uviedla, že trpí panickou poruchou.

Znalecké posudky z oblasti psychológie a psychiatrie sú podľa Lipšica dôležité aj pri určovaní výšky trestov. „Pri danej právnej kvalifikácii (úkladná vražda, pozn. SITA) sú možné len dva tresty, 25 rokov alebo doživotie. Doživotie je subsidiárny trest, takže aby k nemu mohol súd pristúpiť, musia byť splnené ďalšie podmienky,“ povedal Lipšic.

Dodal, že jednou z podmienok je, že neexistuje nádej, aby bol obžalovaný napravený trestom 25 rokov väzenia. Jedným z kľúčových prvkov pri rozhodovaní je podľa Lipšica v tomto prípade práve znalecké dokazovanie. „Môj osobný názor je, že u viacerých obžalovaných sú splnené podmienky uložené v trestnom zákone na uloženie doživotného trestu,“ dodal Lipšic.

Posudky zo psychológie a psychiatrie

Pred senát súdu predstúpil aj prokurátor, ktorý predniesol znalecké posudky z oblasti psychológie a psychiatrie. Z dokumentov vyplýva, že prípadná resocializácia obžalovaného Mariana Kočnera je v prípade jeho odsúdenia možná, aj keď značne limitovaná.

Posudky boli vypracované len na základe rozhovoru s obžalovaným, jeho pozorovaním a študovaním trestného spisu. Kočner sa totiž odmietol podrobiť znaleckému skúmaniu. Pokiaľ ide o pozitívne prvky v oblasti možnej resocializácie, znalci konštatujú napríklad jeho vzdelanie, rozumové schopnosti a tiež napríklad fakt, že ešte nebol stíhaný za násilný trestný čin.

V prípade negatívnych prvkov zdôrazňujú vyšší stredný vek obžalovaného, jeho kontakty na rôzne problematické osoby a tiež opakované vyšetrovania jeho osoby v rôznych trestných kauzách.

Kočner je mierne nadpriemerne inteligentný

Posudok zároveň v psychologickej časti konštatuje mierne nadpriemernú inteligenciu Kočnera a cholerický typ jeho temperamentu. Pokiaľ ide o psychiatrickú časť posudku, tá konštatuje, že u obžalovaného nezistili znaky duševnej poruchy a jeho ovládacie a rozhodovacie schopnosti sú zachované.

Duševnú chorobu znalci nezistili ani u obžalovaného Szabóa, ktorý sa na rozdiel od Kočnera podrobil znaleckému skúmaniu. „V čase spáchania skutku mohol rozpoznať nebezpečnosť svojho konania pre spoločnosť,“ uvádza sa v posudku.

Ten u obžalovaného konštatuje „prvky nezdržanlivosti a emočnej nestability“, znalci však u neho nezaznamenali patologickú agresivitu. Pokiaľ ide o možnú resocializáciu, posudok nevylučuje pozitívnu prognózu. Odvoláva sa pritom na fakt, že obžalovaný nebol doposiaľ trestaný.

Ďalšie pojednávanie bude vo štvrtok

Pojednávanie bude opäť pokračovať vo štvrtok 6. februára a súd sa bude zaoberať vecnými dôkazmi ako sú zaistené mobilné telefóny alebo dátové nosiče.

Takisto by pred súdom o spôsobe získania týchto dôkazov mali vypovedať policajní experti a príslušníci organizácie Europol. Prokuratúra z tohto dôvodu dnes súdu navrhla, aby bola na dobu výsluch týchto svedkov z pojednávania vylúčená verejnosť.

Podľa prokurátorov by totiž vo svojich výpovediach mohli opísať rôzne špeciálne vyšetrovacie metódy, ktoré by nemali byť medializované. Mohlo by to ovplyvniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Súd o tomto návrhu rozhodne pravdepodobne vo štvrtok ráno.